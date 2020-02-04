Молодая семья из Башкирии погибла в аварии на глазах семилетней дочери

В последний день января на трассе Москва-Челябинск произошло жуткое ДТП, жертвами которого стала молодая семья из Башкирии. В тот роковой день житель Башкирии Ильшат Сафин и его супруга Гульназ Гиззатова вместе с семилетней дочкой ехали на «семерке» со стороны Челябинска. Около поворота на Ашу на встречную полосу внезапно вылетела «Kia Sorento». Водитель отечественной легковушки пытался уйти от столкновения, но избежать аварии не удалось. Удар был такой силы, что ВАЗ-2107 превратился в груду металлолома.

ЕХАЛИ В ГОСТИ К РОДНЫМ

По данным дорожной полиции, 27-летний молодой отец скончался на месте ДТП, а его супруга умерла по пути в больницу. Их дочка Зарина, которая сидела на заднем сидении автомобиля, получила тяжелые травмы. Теперь за ее жизнь борются врачи, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Известно, что в последнее время семья проживала в Уфе. В тот вечер они ехали в деревню Юнусово, что в Салаватском районе Башкирии. Там родился и вырос отец семейства. Односельчане были потрясены вестью о гибели Ильшата и его супруги. Его запомнили как жизнерадостного и полного сил молодого мужчину.

Страшная авария перечеркнула жизни молодых родителей. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

РЕБЕНОК В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ

В одночасье ставшая круглой сиротой семилетняя Зарина попала в детскую районную больницу в Аше. О ее состоянии в беседе с «Комсомолкой» рассказала родная сестра мамы Ирина Байкова.

- Зарина находится в реанимации, ребенок переломан, в коме. Врачи борются за жизнь, состояние крайне тяжелое, - рассказала родня тетя девочки.

Врачи пока запретили перевозить ребенка в Уфу – она слишком слаба. Этот вопрос подняли, в том числе, на оперативном совещании в башкирском правительстве. Власти республики пообещали оказать помощь родным погибших.

- Надо попытаться сделать все возможное. Я так понимаю, мама сама была врачом. Поехали вместе и вся семья практически погибла. И отец и мать погибли, ребенка хотя бы спасите, - заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

ВИНОВНИК ВСЕ ОТРИЦАЕТ

На следующий день после жуткой аварии родные семьи обратились к возможным очевидцам аварии через социальные сети. Они попросили всех, у кого могут быть записи с камер видеорегистратора связаться с ними как можно скорее. Так, сестра погибшей Ирина Байкова утверждала, что виновник аварии, выскочивший на встречную полосу движения, стал отрицать свою вину. Мужчина, который, к слову, не пострадал в столкновении, обратился к адвокатам. Вместе с защитниками он якобы хочет выставить себя потерпевшим.

- Водитель «Kia Sorento» выстраивает позицию потерпевшего с адвокатом, - объяснила «КП-Уфа» сестра погибшей.

Вскоре обладатель заветной видеозаписи объявился. Им оказался владелец автомобиля, который ехал прямо за «семеркой». На кадрах с регистратора видно, что водитель отечественной легковушки пытается уйти от столкновения – в какой-то момент он резко поворачивает вправо. Но, увы, избежать удара в лоб не удается, и обе машины отлетают на обочину.

При внимательном изучении видеозаписи многое становится понятно. Вот впереди машины с регистратором едет ВАЗ-2107. По встречной полосе сплошным потоком движутся легковушки и колонна грузовиков. В какой-то момент водитель «семерки» резко уходит на обочину, а затем происходит лобовое столкновение. В это же время встречная полоса занята движущимися фурами.

КСТАТИ

По данным госкомтранса Башкирии в январе 2020 года смертность на дорогах Башкирии увеличилась на 40% по сравнению с первым месяцем прошлого года. Всего в 2019 году в авариях на территории республики погибли 470 человек. В планах республиканских властей было сократить эти цифры, но, по словам главы республики, по итогам января они эту «битву» проиграли.