Из-за обильных снегопадов уфимских чиновников выгнали на улицы чистить снег

В понедельник 3 февраля в столицу Башкирии пришел циклон с обильными снегопадами – на очистку города от снега были брошены силы 264 единиц коммунальной техники и более 500 человек.

По последним данным, на снежные полигоны и снегоплавильный комбинат за сутки вывезли более 28 тысяч кубометров снега. С 17 часов вечера 3 февраля в Уфе и вовсе ввели режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»: все экстренные и коммунальные службы перешли на круглосуточный режим, закрыли въезд в город, а на трассах дежурили спасатели и полицейские. После этого и мэр Ульфат Мустафин решил, что его подчиненные должны помочь дворникам расчистить улицы от последствий «снежного апокалипсиса».

- Вы видите, что происходит на улице, какие погодные условия. Сейчас необходимо бросить все силы на расчистку территорий города, - заявил он на заседании специальной комиссии по ликвидации ЧС Ульфат Мустафин.

Он распорядился мобилизовать все силы на уборку снега с улиц: попросил провести «разъяснительные беседы» с коммерческими организациями и учебными заведениями и напомнить им, что на подконтрольных им территориях они сами должны убирать снег.

- За рычагами управления техникой или с лопатами в руках – стихии противостоят многие сотни людей. Но бороться с последствиями необходимо вместе. Сегодня на борьбу со снежными заносами вышли и сотрудники администраций районов и города. Призываю горожан поддержать эту инициативу! – сказал Мустафин.

Сити-менеджер на своей странице в соцсетях выложил фотографии работающих в роли дворников представителей мэрии, районных администраций. Они расчистили близлежащие аллеи, территории возле скульптур и памятников, тротуары. Уфимцам такая идея пришлась по душе – в комментариях они стали радоваться, что сами чиновники вышли на борьбу с осадками.

До вмешательства Мустафина экстренное ночное совещание собирал также и его заместитель Салават Хусаинов. Он остался недоволен работой коммунальщиков и поставил перед ними новые задачи: правильно организовать работу и усилить контроль за ее выполнением, особое значение придать очистке кровли жилых домов и зданий.

Отметим, что на этой неделе снежный апокалипсис еще вернется.