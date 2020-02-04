2020-02-04T09:53:02+03:00
Происшествия

В Уфе самолет с более чем 150 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетной полосы

Лайнер готовился вылететь в Москву
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В аэропорту Уфы самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел сегодня, 4 февраля, в 7:24 утра по местному времени.

Воздушное судно со 183 пассажирами на борту и шестью членами экипажа, готовился выполнить рейс DP-436 («Уфа-Внуково»). Однако уже на искусственной взлетной полосе, перед самым занятием исполнительного старта, что-то пошло не так. В момент разворота на торце краем основной правой стойки шасси лайнер вышел за границу ИВПП.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что «самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия». После случившегося местные службы отбуксировали самолет к месту стоянки для проведения стандартного технического регламента. .

Рейс был задержан на 2 часа 50 минут – он вылетел в 10 утра по местному времени (8:00 по МСК). По данным пресс-службы уфимской воздушной гавани, на работу аэропорта инцидент никак не повлиял: он продолжает работать в штатном режиме без каких-либо ограничений на прием и выпуск самолетов.

Тем временем в социальных сетях появилось видео с места происшествия. Уфимка в своем сторис в Instagram написала, что «самолет слетел с дороги» и «пассажиров высадили».

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетной полосы // 4.02..

ИСТОЧНИК KP.RU

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