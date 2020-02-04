2020-02-04T08:06:20+03:00
Общество

22-летняя Tik-Tok-звезда из Уфы рассказал о миллионах лайков, непристойных фото фанаток и заработке

Скетчи и фразы харизматичного уфимца набирают популярность с каждым днем
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Эдуард признается, что до Тик Тока вообще не знал, чем хочется заниматься с жизниЭдуард признается, что до Тик Тока вообще не знал, чем хочется заниматься с жизни
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В России, как и по всему миру, набирает популярность китайская соцсеть Тик Ток. В первую очередь платформа заинтересовала молодежь. Короткое видео, которое транслируется на всю аудиторию соцсети, может собрать тысячи лайков и в мгновение ока вознести своего автора на вершину славы.

У 22-летнего уфимца Эдуарда Уразбахтина — более 300 тысяч подписчиков, что делает его канал одним из популярных в русскоязычном сегменте. Он снимает скетчи, в которых в основном обыгрывает шутки и забавные жизненные ситуации. «Комсомолка» поговорила с Эдуардом о том, с чего начинался его канал, можно ли заработать на Тик Токе и об обратной стороне славы.

НАШЕЛ СЕБЯ В ТИК ТОКЕ

Хотя Тик Току уже больше трех лет, многие интернет-пользователи до сих пор о нем не знают, не знал об этой платформе и Эдуард. Своим знакомством с этой соцсетью парень обязан младшей сестре.

- Пару лет назад я пришел в гости к сестренке. Она-то и показала мне приложение Тик Ток. Тогда я, что называется, «залип»: начал смотреть видео по часу, по два подряд. Понял, что короткие ролики притягивают внимание. До этого я никаких каналов в других сетях не развивал, а тут прямо зацепило и я решил тоже выкладывать видео. Начал снимать на Android, но на нем не все получалось, пришлось специально купить Iphone. Никто мне не помогал, не подсказывал, как и что делать — я просто снимал то, что приходило в голову. Постепенно мои видео стали «заходить» зрителям, и вот в марте моему каналу будет уже два года, - рассказывает Эдуард.

Чтобы быть на плаву, тиктокеру нужно постоянно публиковать видео. При этом ролики должны быть емкими и интересными, сториз из повседневной жизни тут не пройдут. Эдуард в основном делает юмористические зарисовки — разыгрывает небольшие сценки перед камерой. Многие, по сути, моноспектакли, где парень играет сразу несколько ролей, например, парня, вернувшегося из армии, и его девушку или двоечника и суровую учительницу.

- Идеи для своих роликов я черпаю из разных старых шуток, приколов и историй из собственной жизни. У меня есть разные видео, в том числе бессюжетные ролики. Такое разнообразие на канале оттого, что я все еще пытаюсь «нащупать», что именно нравится моим подписчикам. Пока пробую все подряд, - объясняет молодой человек.

Парень вернулся из армии, а тут....Большинство роликов Эдуарда построено на обыгрывании старых шутокАнастасия КУЗНЕЦОВА

По признанию Эдуарда, именно Тик Ток помог ему разобраться в себе, определиться с целями на будущее.

- До Тик Тока я вообще не знал, что мне нравится и чем я хочу заниматься, а когда стал снимать видео, почувствовал — это мое, мне нравится заниматься рекламой, нравится играть разные роли. Теперь я даже хочу поступить на курсы актерского мастерства, - признается парень.

«КОРОЛЬ ФРАЗ»

Именно так называется канал Эдуарда, а все потому, что некоторые его ролики разлетелись на цитаты. Свои реплики парень встречает не только у других тиктокеров, но и в других соцсетях. Одна из самых популярных его фраз «чао, пэрскик, дозревай».

- В народ ушли многие фразы с моего канала, из них 4-5 стали очень популярны, например, фраза «базара нет, вы все хищники, охотники, но закон-то тут я» из ролика, где я в полицейской форме (ее, кстати, я занял у старшего брата). Я потом видел, как ее цитируют в разных пабликах, в Инстаграме. Люди снимали с ней свои ролики и набирали кучу просмотров, - усмехается парень.

Однако звание «короля фраз» обязывает постоянно публиковать новые записи. Один ролик может сниматься по часу, а то и по два. Правда, такие многострадальные видео это скорее исключение из правил.

- Если постараться, то можно сделать ролик минут за 20, а если еще и под рукой необходимое оборудование и реквизит, то уложиться можно и в 10-15 минут, но такое бывает не часто, - признается Эдуард.

Парень никогда не выпускает телефон из рук, ведь ролики нужно выпускать регулярно

Парень никогда не выпускает телефон из рук, ведь ролики нужно выпускать регулярно

ЦЕНА УСПЕХА

Первоначальная аудитория Тик Тока мало привлекала маркетологов — дети и подростки не самые платежеспособные клиенты. Но с годами пользователи платформы подросли, соответственно, подтянулись и рекламщики. Топовые тиктокеры сейчас зарабатывают суммы с несколькими нулями.

- Пока мой канал на Тик Токе не приносит достаточно средств, но я планирую развивать его дальше. Для этого, естественно, тоже нужны деньги. Сейчас канал дает примерно 15 тысяч в месяц, чтобы сделать его основным источником дохода, нужно, во-первых, приобрести более качественное оборудование, а во-вторых, уделять каналу больше времени — делать по 6-7 видео в день как минимум, тогда и аудитория будет расти, и заказчики подтянутся, - объясняет Эдуард. - Я сейчас работаю администратором в одной организации, чтобы накопить на аппаратуру для съемок - мне нужны стабилизатор, классный микрофон и освещение.

Рекламодатели, по словам юноши, выходят на него сами. Возможность недорогой рекламы на его трехсоттысячную аудиторию кажется привлекательной многим.

- Обычно они скидывают мне свой звук, чтобы я сделал с ним видео. Бывают заказы и от подписчиков. Им обычно нужны видеорекомендации, мол, «подпишитесь на этого парня или эту девчонку», иногда я делаю с ними дуэты — совместные клипы, - поясняет Эдуард. - Большинство доходов складывается именно из этого.

НЕМНОГО СТРАШНО

Однако популярность имеет и свою обратную сторону, и начинающая звезда Тик Тока уже столкнулась с некоторыми ее проявлениями.

- Иногда поклонницы идут на разные ухищрения, чтобы привлечь мое внимание. Самое простое - они умудряются где-то узнать мой телефонный номер и звонят мне. Есть и такие, кто присылает свои фотографии, причем бывают снимки и без одежды. Очевидно, девушки думают, что такие фото я точно замечу. Пишут, что живут рядом и хотят увидеться. Однажды поклонницы подкараулили меня у дома. На самом деле, это даже немного страшно. Хорошо, что они хотя бы заранее позвонили, мол, «давай пересечемся, мы тут возле твоего подъезда». В тот раз мы просто сфотографировались и перекинулись с ними парой слов, но мне все равно было не по себе, - нервно смеется парень.

Не удивительно, что при такой активности поклонниц Эдуард и к нашему предложению сделать интервью поначалу отнесся настороженно — вдруг подписчики придумали новый предлог для встречи. К счастью, нам удалось убедить его в обратном.

Несмотря на навязчивое внимание фанаток, парень намерен и дальше заниматься продвижением своих каналов в соцсетях.

- Сейчас я сосредоточен на Тик Токе, параллельно стараюсь развивать свой Инстаграм, Вконтакте и Youtube. Последний, кстати, меня особенно интересует, но пока не хватает времени. У меня есть желание создать Youtube-канал, где я мог бы выкладывать более объемные видео — по 8-10 минут. Правда, какого плана это будут ролики, я пока не определился, - делится планами на будущее Эдуард.

ИСТОЧНИК KP.RU

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