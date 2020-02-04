22-летняя Tik-Tok-звезда из Уфы рассказал о миллионах лайков, непристойных фото фанаток и заработке

В России, как и по всему миру, набирает популярность китайская соцсеть Тик Ток. В первую очередь платформа заинтересовала молодежь. Короткое видео, которое транслируется на всю аудиторию соцсети, может собрать тысячи лайков и в мгновение ока вознести своего автора на вершину славы.

У 22-летнего уфимца Эдуарда Уразбахтина — более 300 тысяч подписчиков, что делает его канал одним из популярных в русскоязычном сегменте. Он снимает скетчи, в которых в основном обыгрывает шутки и забавные жизненные ситуации. «Комсомолка» поговорила с Эдуардом о том, с чего начинался его канал, можно ли заработать на Тик Токе и об обратной стороне славы.

НАШЕЛ СЕБЯ В ТИК ТОКЕ

Хотя Тик Току уже больше трех лет, многие интернет-пользователи до сих пор о нем не знают, не знал об этой платформе и Эдуард. Своим знакомством с этой соцсетью парень обязан младшей сестре.

- Пару лет назад я пришел в гости к сестренке. Она-то и показала мне приложение Тик Ток. Тогда я, что называется, «залип»: начал смотреть видео по часу, по два подряд. Понял, что короткие ролики притягивают внимание. До этого я никаких каналов в других сетях не развивал, а тут прямо зацепило и я решил тоже выкладывать видео. Начал снимать на Android, но на нем не все получалось, пришлось специально купить Iphone. Никто мне не помогал, не подсказывал, как и что делать — я просто снимал то, что приходило в голову. Постепенно мои видео стали «заходить» зрителям, и вот в марте моему каналу будет уже два года, - рассказывает Эдуард.

Чтобы быть на плаву, тиктокеру нужно постоянно публиковать видео. При этом ролики должны быть емкими и интересными, сториз из повседневной жизни тут не пройдут. Эдуард в основном делает юмористические зарисовки — разыгрывает небольшие сценки перед камерой. Многие, по сути, моноспектакли, где парень играет сразу несколько ролей, например, парня, вернувшегося из армии, и его девушку или двоечника и суровую учительницу.

- Идеи для своих роликов я черпаю из разных старых шуток, приколов и историй из собственной жизни. У меня есть разные видео, в том числе бессюжетные ролики. Такое разнообразие на канале оттого, что я все еще пытаюсь «нащупать», что именно нравится моим подписчикам. Пока пробую все подряд, - объясняет молодой человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="540" height="960" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/758463" frameborder="0"></iframe> Парень вернулся из армии, а тут....Большинство роликов Эдуарда построено на обыгрывании старых шутокАнастасия КУЗНЕЦОВА

По признанию Эдуарда, именно Тик Ток помог ему разобраться в себе, определиться с целями на будущее.

- До Тик Тока я вообще не знал, что мне нравится и чем я хочу заниматься, а когда стал снимать видео, почувствовал — это мое, мне нравится заниматься рекламой, нравится играть разные роли. Теперь я даже хочу поступить на курсы актерского мастерства, - признается парень.

«КОРОЛЬ ФРАЗ»

Именно так называется канал Эдуарда, а все потому, что некоторые его ролики разлетелись на цитаты. Свои реплики парень встречает не только у других тиктокеров, но и в других соцсетях. Одна из самых популярных его фраз «чао, пэрскик, дозревай».

- В народ ушли многие фразы с моего канала, из них 4-5 стали очень популярны, например, фраза «базара нет, вы все хищники, охотники, но закон-то тут я» из ролика, где я в полицейской форме (ее, кстати, я занял у старшего брата). Я потом видел, как ее цитируют в разных пабликах, в Инстаграме. Люди снимали с ней свои ролики и набирали кучу просмотров, - усмехается парень.

Однако звание «короля фраз» обязывает постоянно публиковать новые записи. Один ролик может сниматься по часу, а то и по два. Правда, такие многострадальные видео это скорее исключение из правил.

- Если постараться, то можно сделать ролик минут за 20, а если еще и под рукой необходимое оборудование и реквизит, то уложиться можно и в 10-15 минут, но такое бывает не часто, - признается Эдуард.

Парень никогда не выпускает телефон из рук, ведь ролики нужно выпускать регулярно

ЦЕНА УСПЕХА

Первоначальная аудитория Тик Тока мало привлекала маркетологов — дети и подростки не самые платежеспособные клиенты. Но с годами пользователи платформы подросли, соответственно, подтянулись и рекламщики. Топовые тиктокеры сейчас зарабатывают суммы с несколькими нулями.

- Пока мой канал на Тик Токе не приносит достаточно средств, но я планирую развивать его дальше. Для этого, естественно, тоже нужны деньги. Сейчас канал дает примерно 15 тысяч в месяц, чтобы сделать его основным источником дохода, нужно, во-первых, приобрести более качественное оборудование, а во-вторых, уделять каналу больше времени — делать по 6-7 видео в день как минимум, тогда и аудитория будет расти, и заказчики подтянутся, - объясняет Эдуард. - Я сейчас работаю администратором в одной организации, чтобы накопить на аппаратуру для съемок - мне нужны стабилизатор, классный микрофон и освещение.

Рекламодатели, по словам юноши, выходят на него сами. Возможность недорогой рекламы на его трехсоттысячную аудиторию кажется привлекательной многим.

- Обычно они скидывают мне свой звук, чтобы я сделал с ним видео. Бывают заказы и от подписчиков. Им обычно нужны видеорекомендации, мол, «подпишитесь на этого парня или эту девчонку», иногда я делаю с ними дуэты — совместные клипы, - поясняет Эдуард. - Большинство доходов складывается именно из этого.

НЕМНОГО СТРАШНО

Однако популярность имеет и свою обратную сторону, и начинающая звезда Тик Тока уже столкнулась с некоторыми ее проявлениями.

- Иногда поклонницы идут на разные ухищрения, чтобы привлечь мое внимание. Самое простое - они умудряются где-то узнать мой телефонный номер и звонят мне. Есть и такие, кто присылает свои фотографии, причем бывают снимки и без одежды. Очевидно, девушки думают, что такие фото я точно замечу. Пишут, что живут рядом и хотят увидеться. Однажды поклонницы подкараулили меня у дома. На самом деле, это даже немного страшно. Хорошо, что они хотя бы заранее позвонили, мол, «давай пересечемся, мы тут возле твоего подъезда». В тот раз мы просто сфотографировались и перекинулись с ними парой слов, но мне все равно было не по себе, - нервно смеется парень.

Не удивительно, что при такой активности поклонниц Эдуард и к нашему предложению сделать интервью поначалу отнесся настороженно — вдруг подписчики придумали новый предлог для встречи. К счастью, нам удалось убедить его в обратном.

Несмотря на навязчивое внимание фанаток, парень намерен и дальше заниматься продвижением своих каналов в соцсетях.

- Сейчас я сосредоточен на Тик Токе, параллельно стараюсь развивать свой Инстаграм, Вконтакте и Youtube. Последний, кстати, меня особенно интересует, но пока не хватает времени. У меня есть желание создать Youtube-канал, где я мог бы выкладывать более объемные видео — по 8-10 минут. Правда, какого плана это будут ролики, я пока не определился, - делится планами на будущее Эдуард.