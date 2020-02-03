О вдохновении, славе, первом концерте и любви: эксклюзивное интервью Гузель Уразовой

В уютном пресс-центре «Комсомолки» встречаются не только серьезные дяди в костюмах для обсуждения городских и юридических проблем, но и звезды республиканского масштаба. 30 января по приглашению «Комсомолки» на чашечку чая и душевные разговоры пришли заслуженная и народная певица Башкирии и Татарии Гузель Уразова и ее супруг, музыкант Ильдар Хакимов. В ночь перед встречей с корреспондентом супруги не спали сутки – нет, не потому что переживали. Такой уж график у звезд – если они будут спать по восемь часов как обычные люди, они не сделают и половины той работы, что делают сейчас. Однако даже это не помешало нашим теплым разговорам, и в пресс-центре царила необычайная волшебная атмосфера, как никогда ранее.

«МЫ ОДНО ЦЕЛОЕ, И ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ»

- Гузель, вы прекрасная жена, мама, популярная певица. Вы всегда на высоте и везде успеваете! Как вам это удается?

На самом деле везде не успеешь, самое главное – планировать свой день. Вообще, я с детства привыкла много работать – родилась в деревне, с малых лет помогала маме и папе, и в огороде работала, и детей смотрела. Раньше ведь не было ни воды в доме, таскали сами, никаких других «помощников» в быту. Трудолюбие пришло совсем в маленьком возрасте, именно оно меня сделало такой, какая я сейчас. Идти вперед мне помогает любовь. Если б не любовь, было бы намного тяжелее развиваться и двигаться. Ильдар меня очень сильно вдохновляет – каждый день говорит комплименты, дает советы, в тяжелые моменты помогает своим словом и поддержкой. Второе – это мои дети, цветы моей жизни, моя семья. И третье – мои слушатели. Я заряжаюсь их энергетикой и дышу ей.

- А как вы поддерживаете свою красоту?

Многие думают, что я не вылезаю из салонов красоты. Я не хвастаюсь, но все же скажу – я вымирающий вид (смеется Гузель). На лице нет ни одного укола, ничего себе не увеличивала, не уменьшала, операции не делала. Мне просто это не нужно и не нравится, я хочу быть такой, какая я есть. Захожу в салоны только за макияжем и укладкой, без этого никак. Самое главное – сохранять гармонию и любить себя. Если вы нравитесь себе, то тогда будете нравиться и мужу, и слушателями, и коллегам.

- Вы с мужем постоянно вместе – и на сцене, и дома. Не надоедает ли? В чем ваш секрет?

- Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, - решил ответить муж Гузель Ильдар. – Мы как вместе начали, так и продолжаем, по-другому никогда и не было. Нам даже один паспорт на двоих можно сделать – никогда и нигде не бываем по отдельности! Многие говорят, что устают от постоянного нахождения со своими партнерами рядом. А мы наоборот дополняем друг друга и не можем уже по-другому. Вот утром, просыпаешься, одна голова еще толком не работает, а вторая выспалась и вовсю бодрствует! Мы – одно целое. Никаких секретов нет, это образ жизни, который не хочется менять.

- Ревнуете ли вы друг друга?

Я доверяю Ильдару даже не на 100%, а на 200.

- Моя жена очень красивая, я ее очень люблю и ценю, но не могу сказать, что ревную, хотя иногда бывает, - добавил Ильдар. – Я ей дышу и стараюсь все делать для нее.

Супруги шутят, что им даже один паспорт на двоих можно сделать – никогда и нигде они не бывают по отдельности

«СЦЕНУ ОСТАВИТЬ? ДА НИКОГДА!»

- Разочаровывались ли когда-нибудь в татаро-башкирской эстраде?

Моя бабушка в те моменты, когда я только начинала петь, приезжала без сил, только вставала на ноги, сказала: «Дорогая, поменяй профессию. Будь со своими детьми, семьей. Это не твое». Она видела, что мы с мужем постоянно в гастролях, в дороге, дети – у бабушек, а мы с Ильдаром живем без режима, не спим ночами. Очень жалела нас. У меня было очень много тяжелых, кризисных моментов на сцене, но ни разу я не усомнилась, на правильном ли я пути. Никогда не приходило желание изменить свою жизнь на 360 градусов. Сцена – это мое, и я здесь как рыба в воде. Я никому не могу оставить своих поклонников – они шагают вместе со мной, развиваются, уже их дети выросли, внуки. На моих концертах бывают и 90-летние старики, и 20-летняя молодежь и совсем маленькие крошки. Они – моя сила. Каких бы трудностей не возникало на моем пути, в своей профессии я не усомнилась.

- Тяжело ли сейчас пробиться молодым артистам? Что для этого нужно?

Я выпустила свою книгу на татарском языке «Как стать певцом», в ней я рассказала, как сама встала на путь артиста. Открою вам один секрет – рецепта «стать звездой» нет. Если вдруг какая-то песня станет хитом, это все равно не гарантирует вам, что вы будете на сцене 25 лет и будете любимы публикой все это время. Каждый день нужно работать, время идет, люди меняются и то, что было актуально пять лет назад, не будет актуально сегодня. У каждого свой пусть, своя аудитория и обязательно должна быть своя песня. Если у тебя не будет своей песни, ты не найдешь своего слушателя.Не скажу, что легко сейчас стать артистом. Важно оставаться таким, какой ты есть, и не строить из себя никого – тогда вы обретете любовь народа.

- Есть ли у вас друзья среди артистов?

Мы со всеми дружим – при встрече обнимаемся, тепло разговариваем. Но таких, с которыми за ручку ходим, конечно, нет. Самые главные наши друзья – это слушатели.

Супруги вместе и на работе, и домаФото: Рустем АХУНОВ

- Крепко дружили с Василей Фаттаховой?

С Василей близкими друзьями мы не были, потому что очень редко виделись. Они в Уфе жили, а мы в то время постоянно были в разъездах. Последние два года до ее смерти мы стали чаще общаться – встречались на концертах, постоянно разговаривали по душам.По характеру она очень была похожа на Ханию Фархи. Очень светлые люди были обе, человечные, гармоничные, во многом были у них сходства между собой, взгляды на жизнь и любовь. Вот говорят, почему небеса таких людей забирают рано? Потому что Богу самому нужны такие светлые и прекрасные люди. У Васили осталось несколько песен, придет время и их тоже исполнят, ведь песни никогда не умирают – они живут вечно.

О ДЕНЬГАХ И ИНСТАГРАМЕ

- Много ли денег в татаро-башкирском шоу-бизнесе? Сколько зарабатывают звезды?

Я не люблю и не хочу считать деньги артистов. Хочу лишь сказать, что эти деньги падают не с неба, они зарабатываются тяжелым и честным трудом. Я знаю этот путь, знаю трудности, знаю, что происходит за кулисами.

Татаро-башкирский шоу-бизнес он не многомиллионный, среди наших артистов нет богачей, мы не зарабатываем огромные суммы. Наши с Ильдаром концерты мы вообще называем благотворительными, потому что вот уже несколько лет мы не поднимаем цену, чтобы стоимость была доступной. Мы начинали с нуля – брали в аренду аппаратуру, собирали по копейкам деньги. И на сегодняшний день мы можем сказать, что мы сами себя сделали. Все это очень долгий путь и невероятный труд.

- Тяжело ли жить, будучи публичным человеком? Может ли современный артист без соцсетей? Сложно быть открытыми с аудиторией?

- Когда Инстаграм только появился, Ильдар зарегистрировал меня в нем и выложил одну фотографию. Я ему говорю – зачем? Подумала, что игрушка какая-то очередная и не придала особого значения. А на деле оказалось все серьезно. Публичным человеком быть не просто – ты постоянно на виду у своих поклонников. Люди любят смотреть не только за твоим творчеством, но и жизнью в режиме «онлайн». Тяжело успевать везде – соцсети отнимают много времени, но современному артисту они нужны. Свой Инстаграм я никогда не раскручивала и не рекламировала. Люди ко мне сами пришли – каждый день они ждут новые истории, мой взгляд на ту или иную громкую новость. Своих подписчиков я всегда награждаю – в крупных гивах(розыгрыши – Прим.ред.) дарю хорошие подарки за то, что они просто со мной.

- Часто предлагают рекламу? Берете?

Сначала я думала, что в моем аккаунте никогда не будет рекламы. Но потом я сменила свой взгляд, потому что реклама – это тоже лицо артиста. Взять даже зарубежных исполнителей, они рекламируют мировые бренды с хорошей репутацией, звездам доверяют.

По поводу рекламы пишут каждый день, но мы очень тщательно подходим к ней, соглашаемся не на все предложения. Вот, к примеру, просят прорекламировать какую-то продукцию или вещь, мы просим рекламодателя привезти рекламируемый продукт к нам домой. Если это еда, читаем состав, пробуем, если понравилась, только потом рекламируем. Рекламодателей, конечно, мы об этом предупреждаем. Мы не хотим портить свою репутацию, и рекомендуем читателям только то, что понравилось нам.

Несмотря на отсутствие сна, Уразова была в хорошем настроении

ЗАВАЛИВАЮТ ПОДАРКАМИ

- Как боротесь с хейтерами? Их много?

Их очень много. И мы хотим сказать им – огромное спасибо! Благодаря хейтерам мы становимся еще популярнее. Они, не жалея своего времени, сидят в Интернете, пишут про нас гадости, обсуждают, провоцируют человека на конфликт. Им остается пожелать только счастья. Бороться с ним нет смысла, они всегда были, есть и будут.

У звездной пары растут трое детей - две дочери и сын

- Говорят, что все проблемы во взрослой жизни идут с детства. У вас были детские травмы?

Я бы не сказала, что у меня были детские травмы. Разве что какие-то грустные воспоминания о том, как было тяжело, непросто – не было достатка, денег, вещей. Несмотря на это, родители делали все, чтобы всех троих нас обеспечить. Сами не покушают – нам отдадут, себе не купят – нам купят.

Обид на родителей у меня нет. Бывали моменты, когда будучи маленькой с отцом возникало недопонимание, куда-то не пускал, что-то запрещал. Но я ему за это благодарна за то, что я стала такой, какая я сейчас. Папа не отпустил меня учиться в колледж на юридический факультет после девятого класса, за это я ему говорю спасибо. Видите, все вышло намного лучше. Кем бы я была сейчас?

- Какой концерт вам запомнился больше всего?

Пожалуй, это был мой первый выход на сцену в Казани. Сейчас вспоминаю и покрываюсь мурашками. Тогда я поверить себе не могла – я та самая Гузель из деревни из обычной семьи сейчас стою на сцене и пою. У меня потели руки, забывались слова – ну как такое можно забыть? Среди зрителей еще и Ильдара мама была, еще плюс сто к волнению!

- С вашим графиком о режиме и речи нет?

Абсолютно никак! Если бы мы соблюдали правильный режим, мы даже не сделали бы половину из общей кучи задач. - А с чего начинается ваш день? Есть ли какие-то утренние ритуалы?

Я просыпаюсь, затем обязательно на голодный желудок пью теплую водичку. Затем завтрак, если успеваю. Но зачастую обхожусь без него – в те дни, когда надо из дома выбегать в пять-шесть утра. Но вот наложить на лицо тканевую маску никогда не забываю – выровнять тон кожи и освежить лицо нужно обязательно.

- Много ли подарков вам носят на концерты?

Огромное количество! Мои слушательницы вяжут красивые теплые носочки, вышивают для меня картины бисером и камнями, каждый второй приходит с цветами. Я за это очень благодарна им, за их любовь, такие ценные подарки, сделанные своими руками. Я им иногда говорю, мол, ну что же вы тратитесь на букеты, вы ведь и так за свои деньги купили билет, не нужны цветы. Но нет, носят, потому что сами так хотят.

20 февраля в «Уфа-Арене» состоится шоу Гузель Уразовой. В концерте прозвучат лучшие песни и новые хиты Гузель Уразовой и Ильдара Хакимова, эксклюзивные танцы и хореография от легендарного шоу-балета Тодес. На уфимскую сцену выйдет очаровательная Эллари Хакимова, старшая дочь музыкантов. Также выступят казанский танцевальный ансамбль, любимый всеми Айдар Галимов, Согдиана – звезда русской эстрады, Ильсия Бадретдинова.