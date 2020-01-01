«Врачи огорошили – сына срочно переводят в реанимацию»: в Башкирии родители спасают своего сына

Еще три месяца назад 11-летний Саша Бадретдинов из Белебея был здоровым и активным ребенком. Родители не могли нарадоваться на своего сына, который хорошо учился в школе, а в прошлом году даже стал победителем республиканской олимпиады по окружающему миру. Также Саша увлекался футболом, а тренеры прочили мальчику блестящую спортивную карьеру, но планы юного чемпиона разрушила серьезная болезнь – рак крови, и теперь все о чем мечтают родители Саши – чтобы их ребенок выжил и поправился.

«СНАЧАЛА БЫЛИ ШОК И СЛЕЗЫ»

Все началось с того, что в начале ноября прошлого года у Саши резко поднялась температура, которая не сбивалась обычными жаропонижающими. Участковый педиатр, осмотрев мальчика, заявила, что беспокоиться не о чем – это обычное ОРВИ.

- Нам выписали антибиотики, спрей для горла, в тот же день мы начали лечение, но температура не спадала. Лекарства помогали буквально на полчаса, после чего жар возвращался. Других же симптомов никаких не было, - вспоминает папа мальчика Денис Бадретдинов.

31 декабря Саша с мамой вылетели в израильскую клинику

Видя, что ребенку становится все хуже, родители отвезли сына в больницу, после чего врачи приняли решение госпитализировать Сашу в инфекционное отделение и провести полное обследование.

- Приняли нас там с диагнозом ОРВИ, назначили «сильные» антибиотики, а также сделали УЗИ, рентген. УЗИ показало незначительное увлечение печени и селезенки, но врач успокоил нас, что такое возможно из-за приёмов препаратов. Лучше Саше так и не становилось, температура по-прежнему держалась на отметке 38 градусов, - говорит отец Александра.

А через три дня родителям позвонили из больницы и огорошили новостью, что их ребенка срочно переводят в реанимацию. Когда Денис и Светлана примчались в клинику, то им сообщили, что пришли результаты анализов, и у Саши очень плохие показатели крови. Ребенку требовалось срочное переливание плазмы крови, а уже на следующее утро его перевезли в Уфу, в республиканскую детскую клиническую больницу.

- Там Саше сделали пункцию спинного мозга, после чего сообщили, что у нашего сына – острый лейкоз. Страшно вспоминать, что мы тогда почувствовали: шок, слезы, пустота… Казалось, что это все происходит не с нами, это всего лишь страшный сон. Но реальность оказалась страшнее, - вздыхает Денис Бадретдинов.

«МЫ ПРИНЯЛИ НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК»

В РДКБ мальчику сразу назначили блок химиотерапии, а его родители начали искать возможность перевода в московскую клинику. По словам папы Саши, под конец года все квоты закончились, поэтому врачи предложили родителям подождать с госпитализацией до февраля и продолжать лечиться в Уфе. Но Бадретдиновы решили действовать на опережение, ведь по их словам, ребенку становилось только хуже, поэтому они стали искать подходящую клинику за рубежом и рассылать свои документы. Вскоре им пришло приглашение из израильской клиники, и 31 декабря, в канун Нового года, Саша вместе с мамой вылетели в Тель-Авив.

Сейчас мальчик проходит химиотерапию и верит, что скоро поправится и вернется к друзьям

- Мы приняли такое решение на свой страх и риск. Счет нам выставили огромный – на 18 миллионов рублей, сюда входит и обследование, и химиотерапия, и стоимость палаты и реанимации. Все это необходимо, чтобы Саша быстрее вышел в ремиссию, после чего ему сделают пересадку костного мозга. Это наша единственная надежда на спасение, а ради нашего сына мы готовы на все, - признается Денис. – Конечно, такую огромную сумму в одиночку мы не потянем, поэтому обратились за помощью к друзьям и родственникам, продали, что можно, но этого мало! Поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям Башкирии – помогите нам спасти нашего сына!

Сейчас мальчик проходит курс химиотерапии и чувствует себя вполне удовлетворительно. Врачи дают хорошие прогнозы относительно выздоровления мальчика, что очень радует его родителей.

Если и вы хотите помочь этому улыбчивому мальчугану победить эту коварную болезнь, вы можете внести свой посильный вклад на карту мамы Саши 4276 0600 1714 7292 (получатель Светлана Владиславовна Б.) или его отца 4276 1609 8823 5348 (получатель Денис Ихсанович Б.)