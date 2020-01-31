2020-01-31T15:40:31+03:00
Общество

«Бился в конвульсиях и почти не дышал»: в Уфе судебный пристав спас водителя без сознания

Мужчине резко стало плохо, и он едва не врезался в здание районного суда
Яна БАЗЕКИНА
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Утром 29 января в центре Уфы царил переполох. На проспекте Октября, в районе остановки «Округ Галле», автомобиль «Киа Рио» потерял управление и врезался в попутную «Ладу Гранту». От мощного удара иномарку протащило через всю встречную полосу, после чего машина врезалась в сугроб в полуметре от здания районного Советского суда, чудом не зацепив никого из прохожих.

Как оказалось, у 52-летнего водителя иномарки случился эпилептический припадок. Мужчина потерял сознание и мог умереть от нехватки кислорода, если бы на помощь ему не пришли судебные приставы, по счастливой случайности оказавшиеся поблизости.

«ВОДИТЕЛЬ БЫЛ БЕЗ СОЗНАНИЯ, ИЗО РТА ШЛА ПЕНА»

- В то утро мы как раз с коллегой ехали на исполнительные действия, когда увидели, что на нас несется неуправляемый автомобиль, - рассказывает судебный пристав Советского районного отдела Вячеслав Тарзимин. – Буквально в пяти метрах от нас он пересек встречную полосу, врезался в бордюр, подлетел и приземлился в сугроб. Мы сразу же припарковались, я подбежал к машине. Смотрю, а там водителю совсем плохо. Он уже весь посинел, бился в конвульсиях и почти не дышал. Я сразу понял, что действовать нужно быстро, на счету каждая секунда.

Машина остановилась в полуметре от здания Советского районного суда

Машина остановилась в полуметре от здания Советского районного суда

С трудом открыв заблокированную дверь автомобиля, Вячеслав попытался вытащить водителя, но тот был слишком тяжелый. К счастью, на помощь подоспел сотрудник ГИБДД: вместе они вытащили бьющегося в судорогах мужчину и уложили его на землю.

- Он уже был без сознания, изо рта шла пена. Тут подоспели сотрудники Советского районного суда, по моей просьбе они принесли столовую ложку, поэтому я смог разжать челюсть, чтобы водитель не задохнулся из-за западающего языка. Он сразу же задышал, после чего мы перевернули его на бок. К моту моменту уже подъехала скорая, мы помогли медикам погрузить водителя на носилки, после чего его увезли в больницу, - рассказывает судебный пристав.

Сначала иномарка столкнулась с другой машиной, после чего вылетела на встречную полосу

Сначала иномарка столкнулась с другой машиной, после чего вылетела на встречную полосу

Как признается Вячеслав Тармирзин, он действовал быстро и уверенно, потому что знал основы оказания первой медицинской помощи. При этом сотрудник службы судебных приставов подчеркивает, что любой человек на его месте поступил бы так же и не оставил нуждающегося без помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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