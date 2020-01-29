«Истощена физически и морально»: молодую маму из Башкирии, живущую в нищете, приютили в Уфе

Печальная история молодой матери из Чишминского района, которая проживает в старом полуразрушенном доме вместе с двухгодовалым сыном и дядей, умирающим от рака, получила неожиданное продолжение. Всего через сутки после того, как сообщение об Алине появилось в интернете, на связь с ней вышла знаменитая многодетная мать Юлия Вольф и предложила женщине временно поселиться с сыном у нее дома, пока Алина не решит вопрос с жильем и не найдет достойную работу.

Журналисты «КП-Уфа» связались с Юлией Вольф и узнали, почему она решилась на такой милосердный поступок, и как чувствуют Алина с сыном себя сейчас.

«ЗАРЫДАЛА В ТРУБКУ ОТ НЕОЖИДАННОСТИ»

- Об Алине я прочитала в СМИ и сразу же прониклась к ней сочувствием. Со мной сразу же связалась куратор местной группы помощи многодетным матерям, в которой я состою, и поинтересовалась – нет ли у меня знакомых, которые сдают жилье. Ну о каком съемном жилье сейчас может идти речь, ведь Алине нужно на что-то жить, кормить ребенка, которому всего два года, и поэтому я решила забрать их к себе, - рассказывает Юлия Вольф. – Вечером я с ней созвонилась и предложила перебраться ко мне. Выслушав меня, Алина просто разрыдалась в трубку от неожиданности. Утром я уже была в Кляшево, готовая их забрать.

Когда Алина с Тамерланом приехали в Уфу, то были поражены, с какой теплой и заботой их приняли.

Бывший супруг оставил Алину с ребенком

- Мальчишечка у нее такой замечательный, ласковый, смышленый, сразу ко мне на руки пошел, - улыбается Юлия. – Ко мне потом дети подходят и говорят: «Такое чувство, будто Тамерлан у нас всю жизнь живет. Словно это наш родной братик».

Мать восьмерых детей признается, что и сама раньше оказывалась в тяжелой жизненной ситуации, когда потеряла родителей, были проблемы и с жильем, и с работой. Тогда Юлии удалось пережить все неприятности, и она твердо решила, что нужно обязательно помогать тем, кто в этом нуждается.

- Читаю комментарии в соцсетях и ужасаюсь, почему встречаются такие жестокие люди. Многие советуют Алине идти работать уборщицей, но разве она может себе сейчас позволить копеечную работу, когда на руках совсем маленький ребенок. Ей и квартиру нужно снимать, и сына кормить – разве зарплаты уборщицы на это хватит? К счастью, сейчас ей поступает множество предложений по работе, она обязательно выберет достойный вариант, потому что очень старательная и трудолюбивая, и сделает все, что бы ребенок ни в чем не нуждался, - объясняет Вольф. - Пока же ей нужно хотя бы неделю просто отдохнуть, отоспаться, собраться с мыслями. Она сильно истощена физически и морально. Я, как могу ей в этом помогаю.

«ПРИХОДИТ В СЕБЯ ОТ ПЕРЕЖИТОГО»

Муж Алины, который бросил ее с сыном на руках и кучей долгов, по словам женщины, на связь до сих пор не вышел. Сама Алина, хоть постепенно и приходит в себя от пережитого, очень переживает, что ее бывший возлюбленный так равнодушно относится к собственному ребенку.

Юлия объяснила, что у уже бывшего мужа Алины были серьезные проблемы с финансами. Для того, чтобы помочь супругу молодая мама залезла в долги, и даже набрала кредитов. По данным из открытых источников, у Алины числится непогашенный долг приблизительно в 150 тысяч рублей. В итоге женщина переехала в деревню Кляшево, что в Чишминском районе республики.