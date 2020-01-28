Как работает единственный в Уфе снегоплавильный пункт

Жители Уфы и окрестностей считают, что в этом году выдалась снежная зима. После каждого снегопада горожане в социальных сетях сетуют на огромные сугробы и занесенные снегом пешеходные дорожки. Многие утверждали, что в башкирской столице снег и вовсе не вывозится с дворов и дорог. Как оказалось, это вовсе не так – в Уфе есть целый снегоплавильный пункт, куда круглые сутки свозят осадки со всей северной части города. Туда- то мы и отправились после очередного «снежного апокалипсиса», чтобы лично убедиться в том, что нынешняя зима менее снежная, чем прошлогодняя. По крайней мере, так в беседе с «Комсомолкой» заявил начальник цеха, он же руководитель Уфимских канализационных сетей МУП «Уфаводоканал» Артур Нургалиев.

Общая схема работы завода простая, но эффективнаяФото: Рустем АХУНОВ

Он встретил нас на входе в диспетчерскую снегоплавильного пункта и подробно рассказал, как работают «плавильщики снега» и почему объект располагается вдали от жилых домов, на улице Трамвайная. Впрочем, последнее и так стало ясным при приближении к зданию. Первое, что бросилось в глаза, а точнее дало в нос – резкий запах канализации. Как оказалось, неспроста.

ПРОСТАЯ СХЕМА РАБОТЫ

- Схема нашей работы довольно простая, - рассказывает Артур Нургалиев. – К нам приходит уже груженый самосвал, заезжает на территорию и вываливает груз. Затем погрузчик высыпает его на решетки и продавливает его. Почему через решетки? Чтобы вниз не упал крупный мусор: доски, камни и так далее.

Снег топят теплой сточной водойФото: Рустем АХУНОВ

- Что же находится под этими решетками?

- Там, на улице, у нас находятся городские канализационные стоки – два тоннеля диаметром 1800 (см.- прим. ред.). Там стоят два насоса, они качают эту теплую сточную воду под эти решетки. Вода вытекает сверху, через форсунки, и топит снег. Он протекает по бассейну 50 метров, песок выпадает в осадок, а растаявший снег в виде воды стекает обратно в тоннель. Дальше вода идет на водоочистные сооружения. Когда песок-осадок накапливается больше допустимого, экскаватор перекидывает его в соседний бассейн осушитель. Там его осушают, а потом вывозят на очистные сооружения в Черкассы.

После посещения диспетчерской мы отправились на территорию пункта, где начальник Уфимских канализационных сетей показал нам, как проходит процесс «расплавки» снега. Сам цех представляет собой огороженный полигон с гигантскими снежными горами. Посреди них туда-сюда вращается большой экскаватор-погрузчик, который без остановки скидывает снежную массу на массивную железную решетку. Правда, чтобы разглядеть ее, нужно подойти поближе.

- Там внизу специальная камера глубиной метров девять. Сейчас бассейны уже наполнены снегом. Когда они тают, внутри видно, как идет сточная вода. Вчера столько снега было, что форсунки даже не видно было, - говорит Артур Нургалиев.

Дежурный записывает информацию о каждой прибывшей машинеФото: Рустем АХУНОВ

ДВЕСТИ МАШИН В СУТКИ

По его словам, за сутки на снегоплавильный цех приезжает примерно двести самосвалов. Это порядка 1200-1300 кубометров снега. Максимальная проектная мощность пункта – 1800 кубометров. Машины со снегом едут с территории Калининского, Орджоникидзевского и Октябрьского районов города.

- На собственном опыте хочу сказать, что прошлогодняя зима в Уфе была еще более снежная, а в позапрошлом году еще больше. Единственная проблема в том, что в этом сезоне очень тепло и снег приходит плотный, почти лед. Он очень долго тает. Обычно такой снег у нас привозят в марте. В январе он напротив, должен быть как пушок, - отмечает начальник Уфимских канализационных сетей.

В среднем за день на завод приезжают по 200 самосваловФото: Рустем АХУНОВ

Снегоплавильный цех в Уфе начинает свою работу в конце ноября и прекращает в середине марта. В летнее время на территории пункта рабочие подготавливают оборудование к предстоящей зиме. Все как в пословице: «Готовь сани летом, а телегу – зимой».

- Мы очищаем бассейны и два осушителя, красим их, промываем самотечную линию, консервируем насосы, вытаскиваем их из воды. Работы нам хватает как раз до осени. Где забор надо поправить, где еще что-то, - говорит Артур Нургалиев.