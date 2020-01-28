Эммануэль Тоури: Впервые я тут сильно замерз, когда ходил на матч ФК «Уфа»

Как можно связать между собой танцы, фитнес и добычу нефти, Африку и Башкирию? Об этом вам может рассказать студент из Кот-д-Ивуара, Эммануэль Тоури. Он уже третий год живет в Уфе, привык к местным учпочмакам, выучил русский язык, обзавелся друзьями и, можно сказать, строит карьеру. Вот только до сих пор не может привыкнуть к уфимским маршруткам…

«ЛЕТЕЛ В УФУ, ВООБЩЕ НЕ ЗНАЯ ЯЗЫКА»

- Почему ты приехал именно в Башкирию?

- У себя на родине я получил профессию геолога по добыче полезных ископаемых, и хотел развиваться в этом направлении дальше. Меня интересовала нефть, а самой крутой в плане добычи нефти страной является Россия. Дальше – все просто. Выбирал вуз по рейтингу и остановился на Уфимском нефтяном техническом университете. И вот, в сентябре 2017 года я оказался тут.

- Какие были первые впечатления? Встретили с хлебом-солью?

- О, это очень забавная история. Перед отъездом из дома я отправил письмо на электронку в университет, чтобы меня встретили, но ответа не дождался. Очень переживал: как лететь в чужую страну, если я даже языка не знаю. Но отец сказал: «Там наверняка получили твое письмо, все будет хорошо», ну я и полетел. А в Уфе меня ждал сюрприз. Сначала меня продержали четыре часа на миграционном контроле: я не знал русского, а там никто не говорил по-английски. В итоге появилась какая-то девушка, которая более-менее владела языком и вскоре меня отпустили.

- Тебя встретили все-таки?

- Нет! Никого не было. Я решил, что доберусь на такси, но обнаружил, что все машины – одинаковые, без отличительных знаков. У нас на родине все такси определенного цвета и можно остановить машину, просто махнув рукой. А тогда я не знал, что нужно вызывать такси по телефону. Какой-то дедушка махнул рукой, мол, вон автобус. Я не раздумывая, запрыгнул в него и поехал. Я не знал адреса, не мог объяснить, куда мне нужно, но другого выхода не видел.

- Кондуктор наверняка тоже не знала английский?..

- Да, я понял, что женщине надо заплатить за проезд, достал 5 евро, а она только засмеялась и спросила, нет ли долларов. Денег не взяла. Показал свое направление в универ, но она покачала головой, мол, не знаю, где это. Я сначала не особо волновался: помню по фото, как выглядит здание УГНТУ, думал, что увижу его и выйду. Но когда мы въехали в город, я испугался: все здания одинаковые, как тут разобраться?! К счастью, ко мне подошел парень и сказал, что едет туда же. Все закончилось хорошо: меня заселили в общежитие, и я начал учиться.

ПРО АFRODANCE

- Как ты учился, если не знал языка?

- Первый год по программе я изучал только русский язык. А потом, сдав экзамен, приступил к своей специальности – бурение.

- Ты довольно хорошо говоришь на русском! Как будто не два, а уже пять лет тут живешь.

- Просто я никогда не стеснялся общаться с местными. Я подходил ко всем – без разницы, парень или девушка – и говорил: «Привет, как дела?». Кто-то смеялся, кто-то начинал разговор и даже подсказывал, как и что надо говорить. Я очень общительный парень, это мне во многом помогает.

- За эти два года ты никогда не чувствовал себя одиноким? Не было мысли вернуться домой?

- Нет, ни разу. У нас в общежитии много иностранцев, было бы очень круто, если бы комендант и вахтеры не мешали нам: нас во многом ограничивают – как будто мы дети малые. Но мне хватает танцев и учебы, чтобы не скучать, и еще у меня есть цель, поэтому мне несложно.

- Почему ты решил преподавать танцы?

- Когда я приехал в Уфу, подумал, что надо чем-то заняться помимо учебы. Я заметил, что очень популярна зумба, но нигде нет афро-танцев. А я с детства танцую! И мы с другом решили этим заняться. Сначала пробовали на базе университета, участвовали в концертах, потом делали вечеринки в одном из клубов, а позже стали проводить занятия в фитнес-клубах. Но направление было непопулярным, ко мне на занятия приходили по 3-4 человека. Друг сдался, а я пошел в другой фитнес-клуб. Там занятия посещали человек 8-9 и я думал: о, круто! А когда в один из дней пришел в зал, а там два десятка человек, я решил, что расписание изменили и afrodance перенесли. Но я был приятно удивлен: все эти люди действительно пришли ко мне.

- А башкирские, татарские танцы тебя интересуют?

- Да, я даже пробовал повторять некоторые движения. Ничего, вроде получается!

«МЕСТНЫЕ ДЕВУШКИ КАЖУТСЯ МНЕ СТРАННЫМИ»

- Чем ты еще занимаешься, кроме учебы и танцев? Может ходишь в театры?

- Я прошел обучение и получил сертификат фитнес-тренера, работаю в фитнес-клубе. Еще играю в футбол – несколько раз становился победителем разных турниров на базе университета. Иногда хожу в клубы. А вот в театре я был один раз, на балете. И проспал половину представления! Понял, что это не мое (смеется).

- Ты ходишь на матчи ФК «Уфа»?

- Я был всего два раза. У меня не самые приятные впечатления остались. Я помню, мы как-то пошли на матч в феврале. Я тогда о-очень сильно замерз и потом заболел. Ну и вообще, не очень понятно все организовано. Я больше люблю дома, в тепле посмотреть футбол по телеку.

- А как отношения с хоккеем? Болеешь за «Салават»?

- Вот на хоккее еще ни разу не был. Но очень хочу! Многие говорят, что там все круто и эмоции непередаваемые. Обязательно найду время и пойду на игру.

- Как обстоят дела с прекрасным полом?

- О-ой. Да, в Уфе добрые и милые девушки. Но они кажутся мне странными. Например, любят обижаться по пустякам. Ну не ответил я на звонок, а она заводится: «Ты почему не берешь трубку?!». Логично ведь, что раз не взял, значит, был занят. А еще местные девушки любят гулять – просто ходить по улицам туда-сюда. Мне это не понятно: у нас на родине если ты куда-то идешь, значит, у тебя есть цель. А просто так гулять по улицам, смотреть на здания – зачем? И я не люблю ходить пешком. Кстати, я не один такой: мне часто в общаге жалуются парни, мол, кошмар, мы сегодня с девушкой столько-то километров прошли (смеется).

«ГРЕЧКУ ТОЧНО БОЛЬШЕ НЕ БУДУ ЕСТЬ, А УЧПОЧМАКИ ЭТО ВКУСНО»

- Как тебе Уфа?

- В целом, все нравится. Непривычная архитектура. Очень доброжелательные люди. За все время, что я тут живу, я ни разу не сталкивался с расизмом. Да и местный климат меня не напрягает. Я не мерзну даже зимой. Главное, одеться теплее.

- А что тебе здесь не нравится?

- Общественный транспорт. Автобусы, маршрутки это какой-то ужас! Едешь 15 минут, и уже все тело болит. Но пока у меня нет другого выбора.

- Что можешь сказать насчет местной еды? Ты сам себе готовишь?

- Да, в общаге готовлю сам. К сожалению, в уфимских магазинах нет наших продуктов, поэтому приходится придумывать что-то из минимального набора: мясо, рис, фасоль. Местная еда на мой вкус не очень. Гречку я точно есть больше не буду, борщ так себе, а пельмени я вообще не понял – что за вкус? Манты вот мне нравятся, и выпечка: учпочмаки, курники. Это вкусно!

ПОЧЕМУ ТЫ – ПЕТРОВИЧ?

- Твое прозвище – Петрович. Откуда оно появилось?

- Дело в том, что по-французски (государственный язык в Кот-д-Ивуаре – французский. Прим. Ред.) нефть – petrole. Две буквы я заменил на русское окончание в отчествах «вич». Так и получилось – Петрович.

- Давай еще про нефть. Ты получишь профессию «бурильщик» и поедешь работать на буровую?

- Почему бы и нет. Возможно!

- А ты знаешь, что обычно молодых специалистов, несмотря на наличие высшего образования, сначала отправляют на работу, связанную с тяжелым физическим трудом?

- Не вижу в этом проблемы. Никакой нормальный мужик не боится физического труда.