2020-01-28T15:57:59+03:00
Общество

В Уфе не станут переносить аллею современной скульптуры из центра города

Мэр Ульфат Мустафин пообещал, что полюбившееся всем место останется прежним
Эльвина АПАРИНА
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Мустафин успокоил жителей района и сообщил, что «эта пешеходная зона была и остается одним из любимых мест для прогулок уфимцев и гостей столицы».Мустафин успокоил жителей района и сообщил, что «эта пешеходная зона была и остается одним из любимых мест для прогулок уфимцев и гостей столицы».
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На прошлой неделе в социальных сетях стала распространяться информация, что из аллеи между улицами Ленина и Заки Валиди уберут каменные скульптуры. В распоряжении газеты «Аргументы и факты в Уфе» оказалось письмо от имени Ильнура Идиятуллина, заместителя начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства. В нем черным по белому было написано, что арт-объекты планируется демонтировать с целью установить их в другом месте. На любимой многими жителями центра Уфы якобы появится памятник врачу, а место, куда увезут эти скульптуры, пока выбирается.

Уже через несколько часов информацию о «переезде скульптур» опроверг сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин. Он успокоил жителей района и сообщил, что «эта пешеходная зона была и остается одним из любимых мест для прогулок уфимцев и гостей столицы».

- Сегодня в СМИ и социальных сетях молниеносно распространилась информация о переносе скульптур ArtTerria, расположенных на пешеходной части улицы Ленина. Я, как глава администрации города заявляю: эти объекты мы никуда не перемещаем! Они остаются на своих местах. Если будет принято иное решение, жителей и гостей мы заранее оповестим и прислушаемся к общественному мнению, - написал Мустафин у себя на странице.

Чтобы окончательно убедиться в том, что скульптуры продолжат радовать уфимцев именно на этой аллее, мы обратились за комментарием в мэрию Уфы.

- Как уже ранее говорил мэр, скульптуры останутся на месте. Это точная информация. Никуда переносить их не будут, - сказал Марсель Байдавлетов, пресс-секретарь администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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