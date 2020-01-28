В новогодние каникулы в Башкирии остановились более 29 тысяч туристов

Жители Башкирии хорошо отдохнули на новогодних каникулах – курорты, санатории, гостиницы и туристические базы региона посетили 29 тысяч человек. Среди них и сами жители республики, и туристы из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщил председатель Госкомтуризма РБ Салават Нафиков на оперативном совещании в правительстве.

ЦИФРЫ – ВЫРОСЛИ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заполняемость туристических мест и баз отдыха превысила более чем на 20%. Помимо этого более чем на 50 процентов выросло число посетителей горнолыжных центров.

Уфа тоже стала центром развлечений в каникулы – более 50 тысяч горожан стали участниками трехдневного фестиваля TERRA ZIMA. В рамках него уфимцы посетили концерт Элвина Грея, марафон «Я бегу и обещаю», соревнование силового экстрима «Бо баттл», парад Снегурочек.

- Подумайте о методиках подсчёта гостей, - сказал Радий Хабиров. - Понятно, что число тех, кто остановился в гостиницах и санаториях, - самое честное. Но ведь есть ещё и те, кто снимали квартиры, гостили у друзей и родственников. Так или иначе, мы видим рост по всем показателям, и это радует. Для нас туризм – это целая большая отрасль экономики, которую мы ещё не раскрыли полностью ни для себя, ни для мира. Работайте над этим.

РАЗВИВАТЬ БУДУТ ДАЛЬШЕ

Развивать туристические маршруты и далее планирует глава госкомитета по туризму РБ Салават Нафиков. Чиновник намерен решить несколько вопросов, сообщает издание "UfaTime.ru". О них он рассказал Диджитал Курултае (конференция о маркетинге и бизнесе – Прим.ред.).

- Уральские горы занимают удобное географическое положение, доступны для большинства туристов и безопасны. Уникальность представляет и нетронутая природа региона и её достопримечательности. У нас в Башкирии 1 300 пещер, 100 из них обладают туристическим потенциалом. Ежегодно открывают по пять-шесть новых пещер. Но при этом Кунгурскую ледяную пещеру в Пермском крае ежегодно посещает по 250 тысяч человек, а Шульган-Таш – 50 тысяч, - цитирует слова Нафикова издание.

Руководитель ведомства уверен, что в Башкирии могут развиваться четыре вида туризма: активный, познавательный, оздоровительный и экотуризм.

В грандиозные планы входят строительство двух дорог до природного парка «Иремель», первая – со стороны Учалов, вторая – со стороны Николаевки; развитие геопарков «Янган-Тау» и «Торатау»; продвижение горнолыжных центров.

Нафиков отметил, что маршруты обязательно должны быть обеспечены придорожным сервисом.