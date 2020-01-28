«Сначала удар по голове, а потом услышала хруст»: уфимке сломали палец прямо в автобусе

Никак не ожидала молодая уфимка Наркас М., что ее обычная поездка в маршрутном автобусе обернется скандалом, дракой и походом в травмпункт. Как утверждает девушка, в маршрутке на нее набросилась неадекватная женщина: сначала покрыла отборной руганью, а потом и вовсе набросилась с кулаками. Сейчас Наркас залечивает раны и отходит от шока, а грозную драчунью разыскивают полицейские.

«ОНА ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛА НАСТРОЕНА НА КОНФЛИКТ»

Все произошло вчера днем, 28 января, в уфимском микрорайоне Сипайлово. Наркас возвращалась домой на маршрутном автобусе, когда неожиданно автобус резко тряхнуло, и девушка случайно ударила впереди стоящую пассажирку.

- Я ехала в переполненной маршрутке. Когда она резко тронулась, все пассажиры по инерции пошатнулись, и я нечаянно задела плечом рядом стоящую женщину. Она сразу начала оскорблять меня и толкнула в ответ. Я попыталась объяснить женщине, что я сделала это не специально, но она была настроена на конфликт, - рассказывает Наркас. – Женщина была крупного телосложения, она продолжала меня ругать и толкать, так что я даже упала на рядом стоящего мужчину. Конечно, все стали ей делать замечания, просили успокоиться, но она не унималась.

В какой-то момент девушка решила просто игнорировать свою обидчицу и стала разговаривать с матерью по телефону. Но разъяренная пассажирка никак не унималась – продолжала демонстративно оскорблять Наркас и толкать ее.

- Да, в какой-то момент я психанула и показала ей средний палец (каюсь, поступила неправильно), за что сразу же получила удар по голове, - признается молодая уфимка. – Когда я стала закрываться руками, она схватила мою левую руку и вывернула кисть. Схватилась со всей силы за палец, я даже почувствовала хруст. Сняла перчатку, увидела, что на безымянном пальце левой руки верхняя фаланга просто перевёрнута в сторону мизинца. Тут уже все начали кричать, в салоне началась паника.

Наркас признается, что была в состоянии шока: кое-как она выбралась из автобуса, вызвала такси и сразу же поехала в травмпункт, поскольку палец сильно болел и опух. Уже позже девушка написала заявление в полицию.

- Мне уже сделали судмедэкспертизу. Сейчас я хожу с гипсом на пальце, практически ничего не могу делать пострадавшей рукой. Ту женщину пока еще не задержали, ее разыскивают полицейские. Знаю, что позже ее видели уже в другой маршрутке. Хочу сказать спасибо девушкам из автобуса, которые сразу же вызвались быть свидетелями и дать свои показания. Еще хочу сказать спасибо водителю такси, который видел мое ужасающее состоянии и даже довел меня до кабинета врача.

«ЗАЧЕМ ПРОЯВЛЯТЬ ТАКУЮ АГРЕССИЮ?»

После того, как Наркас выложила гневный пост в социальных сетях, тут же откликнулись очевидцы драки, которые подтвердили – женщина действительно вела себя грубо и неадекватно.

- У нее, похоже, день не задался. Сначала она долго ругала «молодую поросль», за то, что ее толкнули. Все просили ее прекратить нравоучения, но женщина не унималась. Девушка от обиды показала непристойный жест, после чего в ответ молниеносно получила вывих пальца. Началась драка, и остальные пассажиры их разняли и просили даже высадить буйную женщину. После «удовлетворения» женщина, конечно, успокоилась. Никого не выгораживаю, возможно, у женщины был трудный день. Мы каждый день едем одним маршрутом, уже здороваться скоро начнём, зачем же такую агрессию проявлять?! – недоумевает пассажирка автобуса Наталья К.

ОФИЦИАЛЬНО

- Сообщение о нападении зарегистрировано. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД по Башкирии.