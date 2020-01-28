2020-01-28T14:53:22+03:00
Общество

В Уфе планируют перемеиновать Башкирский театр оперы и балета

Около 80% жителей региона высказались за то, чтобы культурный объект носил имя Рудольфа Нуреева
Эльвина АПАРИНА
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Официального комментария в минкульте РБ получить пока не удалось, потому что в данный момент все держится только на уровне разговоров.Официального комментария в минкульте РБ получить пока не удалось, потому что в данный момент все держится только на уровне разговоров.
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На прошлой неделе Радий Хабиров у себя на странице во «Вконтакте» запустил голосование – перемеиновать Башкирский театр оперы и балета или нет. Со слов главы Башкирии, к нему обратились известные деятели культуры республики с просьбой присвоить имя Рудольфа Нуреева культурному объекту.

- Уверен, никто не станет спорить, что Рудольф Нуреев – один из самых ярких деятелей нашей культуры. Но принимать такие звонкие решения, не посоветовавшись с жителями республики, считаю неправильным. Поэтому голосуйте и присылайте свои мысли по этому поводу, пожалуйста, - написал Хабиров у себя на странице.

Голосование длилось несколько дней – пользователи высказывались в комментариях. Около 80% подписчиков Хабирова высказались за то, что театр должен носить имя легенды мировой культуры, земляка Рудольфа Нуреева.

- Проголосовали около 30 тысяч человек, это высочайшая репрезентативность. Причем эти цифры появились с первой минуты и были стабильными во всех соцсетях. Тем не менее, решение пока нельзя считать принятым. Далее будет работать Комиссия по увековечению, где свою точку зрения выскажут эксперты. О результатах – расскажу, - сказал глава региона.

Официального комментария в минкульте получить пока не удалось, потому что в данный момент все держится только на уровне разговоров.

- Перемеиновать театр – это задумка деятелей культуры. Голосование еще не означает, что театр назовут в честь Нуреева. Сейчас будет работать экспертная комиссия, именно она примет окончательное решение, - сказала пресс-секретарь Олеся Мельникова.

Справка. Рудольф Нуреев – легендарный артист балета, который был востребован и на советской сцене, и за границей. Он считается самым знаменитым танцовщиком XX века, а техника Рудольфа и его прыжок – хрестоматийными. Родился он в Иркутске, но военное детство Нуреева прошло в эвакуации в Уфе. С 5 лет мальчик начал проявлять интерес к танцу. Отец, вернувшийся с войны в звании майора, оказался недоволен выбором сына. Хамет поначалу старался привить Рудольфу любовь к мужским увлечениям – рыбалке и охоте, но мальчик проявлял к хобби отца равнодушие. В 15 лет юноша уже начал пробовать свои силы в кордебалете Уфимского оперного театра, а через год стал полноправным членом труппы. Также легенда балета известен как балетмейстер, сделавший собственные варианты классических спектаклей «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Золушка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро». Кроме того, Нуреев поставил оригинальные балеты «Танкреди» и «Манфред».

ИСТОЧНИК KP.RU

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