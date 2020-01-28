В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек, прибывших из Китая

В Уфе двух авиапассажиров, прибывших из Китая, доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Известно, что пациенты прилетели в столицу Башкирии из курортного города Санья (остров Хайнань). Они сами обратились за медицинской помощью на следующий день после возвращения, 24 января. Их доставили в инфекционную клиническую больницу №4.

– Клинический материал от обоих больных отобран и доставлен в Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор», – сообщили в надзорном ведомстве.

Сегодня, 28 января, на оперативном совещании в администрации Уфы руководитель Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина заявила, что результаты лабораторных инфекций отрицательные – новый коронавирус 2019-nCoV не выявлен.

С 27 января, в Уфе введен полный запрет на полеты в Китай в связи с распространением там коронавируса. В городском аэропорту действует усиленный санитарный контроль: всех новоприбывших из-за рубежа проверяют с помощью тепловизора.