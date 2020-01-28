2020-01-28T13:53:29+03:00
Политика

Глава Башкирии вошел в состав президиума Госсовета России

Радий Хабиров стал один из восьми новичков федерального органа власти
Павел КРАЙНОВ
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Руководитель региона получил высший кредит доверия от президента страныРуководитель региона получил высший кредит доверия от президента страныФото: Рустем АХУНОВ
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Накануне президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета. Обновленный орган федеральной власти, председателем которого является глава государства, был создан в 2000-м году, чтобы помогать ему в реализации полномочий. Еще одна важная функция Госсовета – обеспечить согласованность и взаимодействие различных органов власти.

В обновленный президиум Государственного совета вошли восемь новичков, среди которых и глава Башкирии Радий Хабиров. Кроме него приглашение получили некоторые его коллеги по губернаторскому цеху – глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Согласно положению о Государственном совете, состав президиума определяет президент России. Каждые полгода он должен сменяться – одних членов заменяют другие. В задачи этого органа власти входит анализ того, как реализуются принятые решения, и рассмотрение повестки дня общего заседания Госсовета.

СПРАВКА КП

Членами Государственного совета на постоянной основе являются председатель Совета Федерации, спикер Государственной Думы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители фракций в Госдуме и главы регионов.

В конце 2018 года в Госсовете появились рабочие группы, каждая из которых отвечает за одно из 16 направлений внутренней политики. Так, согласно распоряжению президента России, утверждены такие рабочие группы как «Государственное и муниципальное управление», «Здравоохранение», «Коммуникации, связь, цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Молодёжная политика», «Образование и наука», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Социальная политика», «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», «Транспорт», «Туризм, физическая культура и спорт», «Экология и природные ресурсы», «Экономика и финансы» и «Энергетика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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