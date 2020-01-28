«Больной» вопрос: когда ждать эпидемию гриппа в Башкирии?

Конец зимы и начало весны — период разгула гриппа и простуды. 46,8 процентов жителей Башкирии с встрече с инфекцией готовы — им сделали прививку, но вот остальным врачи советуют поберечься, особенно в ближайшие недели.

ДВЕ ТРЕТИ ЗАБОЛЕВШИХ — ДЕТИ

В Башкирии заболеваемость ОРВИ и гриппом пока держится ниже эпидемического порога. За последнюю неделю в республике было зарегистрировано 20916 случаев заболеваяния ОРВИ, а это ниже эпидпорога на 3,5%. Но вот в Уфе ситуация противоположная: в столице региона эпидпорог превышен на 8% за счет взрослого населения — больными ОРВИ числятся 6700 человек. С каждой неделей количество больных увеличивается и, по-прежнему, болеют в основном дети до 17 лет. Они составляют 68% всех заболевших.

За первые три недели января грипп подтвердился только у семи больных: у двоих диагностировали грипп типа А (H1N1)sw и у пяти - грипп типа В.

"Основные симптомы обоих видов гриппа — общая слабость, кашель и высокая температура. Грипп типа А - способен инфицировать и человека, и животных. Считается, что его часто переносят дикие птицы. Заразиться можно и от человека, причем не только воздушно-капельным путем при прямом контакте, но и при косвенном, через предметы — ручки, тарелки. Именно грипп А вызывает крупные эпидемии", - объясняет врач-терапевт Айгуль Харисова. - "Грипп типа В передается воздушно-капельным путем. Его симптомы не отличаются от гриппа типа А, но они менее выражены".

Врачи отмечают, что грипп B переносится легче своего «брата», поэтому они надеются, что этот тип вируса будет и дальше преобладать в статистике.

На случай возникновения эпидемии больницы, поликлиники и врачи в Башкирии готовы принимать больных. К слову, по прогнозам ВОЗ и Минздрава России, пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается как раз в ближайшие недели - в конце января и начале февраля.

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на конец января - начало февраляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителям Башкирии, которые не хотят пополнить ряды больных, советуют придерживаться простых правил: не допускать переохлаждения, не забывать о мерах личной гигиены, проводить влажную уборку помещений, проветривать их.

НУЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ ПРОСТУДУ?

Многие полагают, что раз простуда и так проходит сама за неделю, то и лечить ее не нужно и уж тем более ни к чему пропускать из-за нее работу. Однако такой подход может обернуться еще большими проблемами со здоровьем. Самолечение можно довести до отита, бронхита, пневмонии, а порой и до гибели от дыхательной недостаточности.

"ОРЗ - вирусная инфекция, а потому лечится она не антибиотиками, а противовирусными препаратами. В общей сложности выделяют шесть типов противовирусных препаратов, используемых в лечении гриппа и ОРЗ. Не может быть такого, что один и тот же препарат помогает при всех типах вирусов, поэтому подбор лекарства врач проводит индивидуально", - объясняет врач-терапевт Айгуль Харисова.

Руководствоваться рекламой или советом фармацевта, уверяют врачи, также эффективно, как тыкать пальцем в небо. Подходящее лекарство может выписать только специалист.

"Интерфероны (Анаферон, Виферон и т.д.), которыми часто пытаются лечить или «профилактировать» детские простуды, были синтезированы для лечения вирусных гепатитов В и С, то есть при детской простуде они неэффективны. Если говорить о группе препаратов под названием ингибиторы нейраминидазы (Тамифлю, Реленза), то они действуют только против вируса гриппа. Если вы будете лечить ими обычный риновирус, пользы не будет, зато могут быть серьезные побочные эффекты", - предупреждает врач.

Чтобы не принимать препараты наугад и свести к минимуму риск осложнений, медики советуют при первых признаках недуга, будь то кашель, озноб или температура, обращаться к врачу.

ПРОСТУДА ИЛИ ГРИПП?

1. Грипп всегда начинается резко. Для ОРЗ типично постепенное нарастание симптомов (насморк, боль в горле).

2. Первые симптомы при гриппе — боль в голове, глазах, мышцах, озноб, обильное потоотделение, слабость, головокружение, ломота в теле, чувство разбитости и очень резкий подъем температуры (всегда выше 39!). ОРЗ начинается с заложенности носа и боли в горле. Температура редко бывает выше 38,5.

3. Грипп протекает гораздо тяжелее, чем ОРЗ, и нередко приводит к тяжелым осложнениям в виде пневмонии и поражений сердечно-сосудистой и нервной систем.

А ЧТО КОРОНАВИРУС?

Предупреждения о грядущем разгуле ОРВИ и гриппа в России рискуют остаться без внимания на фоне ситуации с коронавирусом. В Роспотребнадзоре заявляют — поводов для паники нет. На данный момент в Башкирии нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

Чтобы их не появилось и в дальнейшем, всех прибывающих в республику из других стран встречают специалисты с тепловизорами, а вылеты в Поднебесную и вовсе запрещены.

На данный момент известно, что коронавирус похож по проявлениям на обычную простуду. Инкубационный период составляет около 2–3 суток. У пациентов может подняться температура, появиться недомогание, кашель с небольшим количеством мокроты, головная боль. По мере развития болезни к симптомам добавляется диспноэ (ощущение нехватки воздуха). Может развиться тяжелый респираторный синдром - атипичная пневмония, приводящая к летальному исходу.

Правила для тех, кто едет в Китай:

1. Заранее уточните эпидемиологическую ситуацию в пункте назначения и воздержитесь от поездок в город Ухань.

2. Не посещайте рынки, где продают животных, морепродукты.

3. Употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную воду.

4. Не посещайте зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.

5. Используйте маски.

6. Мойте руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;