«Минута дыхания ртом - сразу воспаление легких»: уроженец Башкирии рассказал об условиях работы в Антарктиде

Уроженец башкирского города Давлеканово Станислав Сурков с самого детства грезил о морских путешествиях. Сразу после школы он окончил Речное училище в Уфе, а затем и вовсе отправился в Санкт-Петербург и поступил в Университет морского и речного флота имени Адмирала Макарова. Там простой 25-летний парень из Башкирии смог зарекомендовать себя так, что его пригласили на исследовательское судно «Академик Трешников», которое еще в прошлом году отправилось в плавание к берегам Антарктиды.

В телефонном разговоре с «Комсомолкой» Станислав поделился своими впечатлениями от длительной экспедиции на край света и рассказал, с какими сложностями приходится сталкиваться матросам во время плавания к загадочному континенту. Нам удалось застать старшего матроса Суркова во время кратковременной стоянки в порту Литтелтон в Новой Зеландии. Сегодня же судно продолжит свой путь вокруг Антарктиды.

Судно «Академик Трешников» доставляет топливо и провизию ученым на полярных станциях

ПОПАЛ НА СУДНО СЛУЧАЙНО

- На судно «Академик Трешников» я попал случайно, - вспоминает Станислав. – Я как раз сидел без работы, когда мне позвонили и пригласили в экспедицию на семь месяцев. Тщательно все, обдумав, я решился и отправился в путь – семью кормить надо. Дома в Петербурге меня дожидается беременная жена, она должна родить в марте. Обратно я вернусь попозже, так что не смогу встретить любимую из роддома. Такова жизнь моряка.

Хотя Станислав и рассуждает по-философски, задачи он и его товарищи-полярники выполняют вполне прагматичные. Да и условия работы у них не самые простые.

- Мы с командой отвечаем за свою работу, а ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института изучают шельф вокруг Антарктиды. Общая задача, которая стоит перед нами – доставка топлива и других необходимых грузов на полярные научные станции. Сейчас здесь лето и самое оптимальное время для навигации. Например, в Новой Зеландии, куда мы причалили на несколько дней, тепло как у нас в Башкирии в мае, - говорит старший матрос Сурков.

Путь во льдах полон опасностей и неожиданных встреч

«ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО МИРУ»

По его словам, работа матроса на полярном судне не простая. Из-за тонкого озонового слоя в Южном полушарии, даже находиться на открытой палубе сложно – очень жесткий ультрафиолет доставляет массу проблем.

- Из-за солнца, которое отражается от снега невозможно нормально смотреть, развивается так называемая куриная слепота. А летом оно практически не уходит за горизонт. Вас спасут только темные или горнолыжные очки. Кожа может моментально сгореть или обветрится, поэтому приходится литрами использовать крем от загара. А еще нельзя дышать ртом. Минута и все, здравствуй воспаление легких. К тому же, воздух здесь разряжен, как в горах! – делится впечатлениями Станислав.

Матрос отмечает, что в таких экспедициях особые условия плавания. На руле стоят только опытные командиры и штурманы.

- Собственно, они отвечают за безопасную навигацию в этих водах. Например, нужно вовремя заметить трещину между льдами и уйти в нее, прокладывая путь дальше, ломая более тонкие льды или объезжая крупные торосы. Наша любимая шутка: «Дорогу видишь? Нет. А она есть!», - рассказывает матрос.

Без горнолыжных очков и крема от загара на палубу лучше не выходить

Как признается Станислав, с трудностями полярной экспедиции справится далеко не каждый. Поход в Антарктиду – это своеобразное испытание воли и силы духа.

- Здесь нужна определенная выдержка, домашние котята не справятся с такими нагрузками, - говорит с иронией Станислав. – Я, например, решил, что эта экспедиция – хороший повод прогуляться по миру и проверить свои возможности, - говорит уроженец Башкирии.

Как признался старший матрос Сурков, на выбор судьбы полярного исследователя его вдохновил знаменитый земляк, исследователь Арктики Валериан Альбанов. Пропавшего во время экспедиции по Северному морскому пути уроженца Уфы он называет не иначе как своим героем.