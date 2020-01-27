Люди гибнут семьями в ДТП: подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

За прошедшую неделю, с 20 по 26 января, в Башкирии произошли несколько ЧП, которые унесли жизни десятков людей. Печальная статистика показывает, что большинство погибает в авариях на дорогах. Также произошло несколько неприятных инцидентов с участием подростков. «Комсомолка» расскажет подробней о каждом ЧП.

ПОДРОСТОК ПОРЕЗАЛ РОДИТЕЛЕЙ

Утром 23 января пьяный 17-летний подросток набросился с ножом на родителей и их знакомую. В отношении студента-второкурсника возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Парень ударил ножом своего 51-летнего отца, 43-летнюю мать и их 42-летнюю гостью. Жертв удалось избежать благодаря главе семейства, который, истекая кровью, смог оказать сопротивление подростку и вызвать «скорую». После содеянного юноша скрылся, но вскоре его задержали полицейские.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Матери подозреваемого диагностировали проникающее ранение брюшной стенки, а ее знакомой – резаную рану правого бедра.

РЕЗНЯ В ШКОЛЕ

В этот же день, 23 января, в школе №24 Ленинского района Уфы 12-летняя ученица устроила резню. Во время перемены в коридоре она дважды ударила ножом в живот двоюродную сестру. Потерпевшую доставили в больницу, и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Директор учебного учреждения Светлана Силантьева заявила, что ранее девочки вели себя мирно, их поведение не вызывало никаких опасений. По словам руководителя школы, теперь огромное внимание будет уделено вопросам безопасности.Что подтолкнуло ребенка схватиться за нож, сейчас выясняют следователи.

В АВАРИИ ПОГИБЛИ ОТЕЦ И ДОЧЬ

Рано утром 26 января в Бирском районе Башкирии произошла смертельная авария.

Около 9 часов неподалеку от деревни Романовки столкнулись встречные «Лада Калина» и грузовик Volvo. От сильного удара легковушку выбросило в кювет. Из искореженного автомобиля спасатели достали тела 46-летнего водителя и его восьмилетней дочери. К сожалению, спасти их было уже невозможно.Стоит отметить, что участок, на котором произошло ДТП, был аварийным: за день до аварии там установили знаки, ограничивающие автомобильное движение.

В ДТП ПОГИБ МОЛОДОЙ ОТЕЦ

Следующая смертельная авария произошла 26 января в Уфе. Ближе к полуночи на улице Гагарина столкнулись три легковушки. ДТП спровоцировал 22-летний уфимец – за рулем своей «двенашки», заворачивая во двор, он не пропустил иномарку, которая протаранила его автомобиль.Затем «Шкода» врезалась в попутный ВАЗ-2115, за рулем которого находился 19-летний студент-первокурсник.

В массовой аварии серьезно пострадали водитель и пассажиры «двенашки», 32-летний мужчина и 31-летняя женщина. Они были госпитализированы в больницу, но через несколько часов мужчина скончался.

Погибшим оказался 32-летний уфимец Артур Маннанов. Как рассказала «Комсомолке» его двоюродная сестра Ольга, мужчина трудился дальнобойщиком.

- Он работал на фуре. Когда не было заявок, сидел дома в Уфе, в такси подрабатывал, чтобы семью прокормить, - рассказала родственница.

У погибшего мужчины остались супруга и маленькая дочь, которая учится в первом классе.