Смертельный пожар в Башкирии: погибла целая семья

Стали известны личности людей, которые сгорели в собственном доме вчера, 25 января. Погибшими оказались семья Хасановых – 59-летняя хозяйка дома, ее 23-летняя дочь Зульфия и ее трехлетний сынок. К сожалению, все они не сумели выбраться из дома и угорели.

Как ранее сообщала «КП – Уфа», пожар разгорелся в деревне Гумерово Ишимбайского района Башкирии. В 17 часов в МЧС поступил звонок о том, что на улице Центральной горит бревенчатый дом. На место оперативно выехали пожарные, которые по приезду ликвидировали открытое горение. В 17:51 пожар уже был потушен. Его площадь составила 40 кв.м.

ДЕВОЧКУ СПАСЛИ СОСЕДИ

Возгорание первыми заметили соседи, которые и вызвали на место спасателей. Пока сотрудники МЧС ехали, соседям удалось вынести из огня двухлетнюю малышку, дочь Зульфии. Девочка сейчас находится в Ишимбайской центральной больнице, ее здоровью ничего не угрожает.

К остальным пробраться уже не удалось – огонь разгорался все сильнее, и домочадцы оказались в огненном плену.

Позднее на месте прибыли испытательная пожарная лаборатория и заместитель начальника Главного управления МЧС России по РБ Эдуард Идрисов, а также психологи Главного управления.Сейчас причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Возгорание первыми заметили соседи, которые и вызвали на место спасателей.

ГОСТЕПРИИМНАЯ СЕМЬЯ

О семье Хасановых сельчане отзываются только добрыми словами: отзывчивые, доброжелательные, гостеприимные.

В деревню Гумерово часто приезжают туристы, чтобы посмотреть на достопримечательность республики Гумеровское ущелье. Хасановы, бывало, принимали туристов, как своих родных.

- Наши дети ездили компанией отдыхать. У них остановились. По хозяйству немного помогли, дрова рубили. Отозвались о них очень хорошо, и сейчас, кто смог, поехали помочь с похоронами, - сказала «Комсомолке» Альбина А.

Вместе с погибшими проживала и младшая дочь хозяйки дома Зульфира, в тот день ее не было дома. Зульфия являлась матерью-одиночкой, с супругом они не жили уже несколько лет.

Сейчас сельчане помогают с похоронами – организовали сбор материальной помощи. Знакомые пока не знают, с кем останется выжившая дочь Зульфии. Вероятно, опекунство придется оформить Зульфире.

Мать двоих детей погибла за месяц до своего дня рождения.

- Моя хорошая, пусть там тебе будет хорошо. Я всегда буду тебя любить, - пишут о ней подруги в социальных сетях.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи Ишимбайского района возбудили уголовное дело по статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту смертельного пожара.

На место происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции и дознавателем МЧС. В настоящее время осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.

Похоронят Хасановых завтра, 27 января, в родной деревне.

Реквизиты для оказания помощи: 2202 2006 6780 2464 Хасанова Зульфира Рафаиловна.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибших.