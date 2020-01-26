Уфимцам показали самых дорогих кошек города

25 и 26 января в Уфе проходит первая в этом году выставка кошек.

Как сообщили организаторы из Фелинологической федерации республики Башкортостан, в торговом центре «Башкирия» собрались десятки заводчиков из Башкирии и остальных регионов России.

Цели у всех участников были совершенно разные – кто-то хотел просто показать породистого любимца, иные продавали котят, кто-то искал друзей по интересам, а четвертые и вовсе приехали в столицу Башкирии дабы получить награду за «голубую кровь» своего кота. Для последних организовали специальную зону, где судьи оценивали их любимцев по критериям породы.

Неподготовленному человеку может показаться, что условный мэнский кот (одна из самых дорогих пород – из-за особенностей генетики у кошки не хвоста!) на вид совсем не отличается от обычной уличной Мурки, которой придавали хвост дверью. Но люди, которые профессионально занимаются разведением кошек, единожды взглянув в усатую морду могут безошибочно определить, что это за кошка.

Разумеется, цены на таких породистых кисок немалые. Например, за котенка мейн-куна от родителей-чемпионов с полным пакетом документов просят от 30 тысяч рублей. Уже через год такой кот вырастает до размеров небольшой собаки и «радует» хозяина пушистой шубой, которую необходимо расчесывать каждый день.

Во время выставки всех кошек держат в специальных полупрозрачных переносках. Большую часть времени коты заняты любимым делом – спят. Но если кто-то из проходящих гостей интересуется породистым животным, то хозяин тут же будит любимца и достает из ящика.

В отличии от взрослых сородичей, котята гораздо активнее воспринимают такие выставки. Возле открытых переносок собирается ребятня, которая играет с маленькими котиками. После этого дети начинают просить родителей забрать домой «вон того котенка со смешными ушками».