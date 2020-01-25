«Люди боятся одной мысли об онкологии»: уфимские врачи рассказали, как уберечь себя от рака

Тема онкологических заболеваний все чаще поднимается в обществе и публикациях СМИ. В прошлом году глава Башкирии Радий Хабиров поручил выплачивать пять тысяч рублей за каждый впервые выявленный случай рака на ранней стадии. Это действительно важный шаг, ведь врачи первичного звена теперь гораздо внимательнее относятся к своим пациентам. С другой стороны, все чаще жители Башкирии открывают сбор, чтобы лечиться в зарубежных клиниках, утверждая, что на родине не могут получить своевременного и эффективного лечения.

На днях «Коммерсантъ-Уфа» организовал пресс-завтрак, в котором приняли участие министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, главврач республиканского онкологического диспансера Адель Измайлов, главный внештатный онколог Башкирии Рустем Аюпов и другие представители ведущих медицинских организаций и страховых компаний. В откровенной беседе с журналистами они рассказали, в чем важность своевременного обследования, почему не стоит бояться диагноза «рак», и какие методы диагностики и лечения доступны жителям Башкирии.

В обсуждении приняли участие ведущие онкологи Башкирии и руководители медицинских учреждений. Фото: ТФОМС

ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЛЕГКИХ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Как рассказал Максим Забелин, в целом, статистика онкозаболеваемости в Башкирии соответствует общим цифрам по России. В 2019 году в республике впервые о своем онкологическом диагнозе узнали 14080 пациентов. Чаще всего встречается рак молочной железы, на втором месте – рак легкого, кожи и придатков, на третьем – рак предстательной железы, а также колоректальный рак.

- В целом, можно говорить о существенном снижении общей смертности от онкологических заболеваний. Благодаря тренду, который задал Радий Хабиров, поручив выплачивать вознаграждение за раннее выявление рака, почти у четырех тысяч пациентов рак удалось обнаружить на 1-2 стадии, когда болезнь эффективно поддается лечению, - заявил Забелин.

Министр здравоохранения Башкирии отметил, что для пациентов с каждым годом лечение становится все более доступным. Например, в 2019 году открылось 4 центра амбулаторной онкологической помощи в Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском и Уфе, а в 2020 году планируется открыть еще 4 центра. В Стерлитамаке заработало химиотерапевтическое отделение на базе ГКБ №1, а также открылся ПЭТ-центр, где пациенты могут пройти все виды обследований и получить высокотехнологичную медицинскую помощь.

В связи с увеличением случаев смертности от колоректального рака, жители Башкирии теперь могут абсолютно бесплатно пройти анализ на скрытую кровь в кале, что позволит своевременно выявить болезнь на ранней стадии. Особенно этот скрининг важен для тех, кто входит в группу риска – возраст старше 50 лет, наличие полипов и других воспалительных процессов в кишечнике, увлечение красным мясом и т. д. Женщины могут бесплатно пройти скрининг по выявлению рака шейки матки

Любой житель Башкирии может получить обследование и лечение абсолютно бесплатноФото: Алексей БУЛАТОВ

- По этим двум программам удалось выявить 300 пациентов в предраковом состоянии. Им удалось не просто сохранить жизнь, но и избежать длительного лечения, - отметил Забелин.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - ДЕФИЦИТ КАДРОВ И ИЗНОС ОБОРУДОВАНИЯ

Впрочем, определенные трудности в работе республиканских онкологов все же есть: не у всех жителей Башкирии есть широкий доступ к КТ и МРТ-исследованиям, имеющееся оборудование изношено и требует замены, а в больницах наблюдается дефицит специалистов. Впрочем, все эти проблемы региональный минздрав планирует разрешить уже к 2024 году.

В республике не хватает аппаратов КТ и МРТ, но эта проблема планомерно решаетсяФото: Олег УКЛАДОВ

- С КТ и МРТ действительно сложности есть. Износ оборудования составляет 60-70%. Но у нас идет планомерный ремонт и замена существующего оборудования, приобретаются новые аппараты. В данный момент мы нуждаемся в 10 дополнительных аппаратах КТ и 6-7 аппаратах МРТ. Многие районы используют как подспорье частные клиники, - уточнил Максим Забелин. – Также не хватает примерно 120 врачей-онкологов, но этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне. В республику приезжают специалисты из других регионов, и дефицит кадров мы планируем восполнить уже к 2024 году.

ТЯНУТ С ВИЗИТОМ К ВРАЧУ ДО ПОСЛЕДНЕГО

Конечно, всех волнует главный вопрос – от чего же возникает рак и можно ли вообще его предотвратить? Основными факторами риска специалисты называют неблагоприятную экологию, генетическую предрасположенность, а также сам образ жизни человека – несбалансированный рацион питания, увлечение продуктами с большим количеством красителей и консервантов, редкие занятия спортом и вредные привычки. Уже давно научно доказано, что курение повышает риск заболеть раком ротовой полости и легких, а употребление алкоголя негативно влияет на ЖКТ и печень. В качестве основных мер профилактики онкологи называют правильное здоровое питание, отказ от малоподвижного образа жизни и вредных привычек, а главное – регулярное обследование у врачей.

- Заболеваемость зависит от многих факторов, один из которых - увеличение продолжительности жизни населения. Наша задача выявлять пациентов на 1-2 стадии, пока процесс еще локализован, отсутствуют метастазы. К сожалению, в 20% случаев болезнь выявляется в запущенной форме, и тогда лечение может не принести желаемого результата. Во многом это связано с менталитетом людей, которые тянут с визитом к врачу до последнего, а также с тем, что некоторые виды рака, например, желудка или легкого, до поздних стадий себя никак не проявляют. Человек чувствует себя практически здоровым, у нет болей или слабости. Более того, люди боятся одной мысли об онкологии, и поэтому не ходят на профилактические осмотры и обследования, - говорит главный врач республиканского онкодиспансера Адель Измайлов.

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СТАЛА ДОСТУПНЕЕ

Также онкологи заверили, что начиная с 2019 года, все жители республики могут получить качественное и эффективное лечение, включая дорогостоящие таргетные препараты, – как в стационаре, так и амбулаторно. Для этих целей в 2020 году из бюджета было выделено более 7 миллиардов рублей

- Люди действительно стали больше обращать внимание на свое здоровье. Во многом это связано с изменением порядка ежегодной диспансеризации, куда входят 7 онкоскринингов – анализ кала на скрытую кровь (проверяется рак кишечника), флюорография (легкие), жидкостная цитология (рак шейки матки), обследования слизистой и кожи, маммография и ФГДС (диагностика рака желудка). Так что если вас что-то беспокоит, или вы старше 40 лет – придите в поликлинику и проверьте свое здоровье! – убеждена руководитель территориального ФОМС Юлия Кофанова.

Также глава ТФОМС заверила, что в 2020 году жители республики за счет госгарантий могут получить любую онкологическую помощь: круглосуточный и дневной стационар, амбулаторно-клиническую помощь, все виды диагностических исследований, включая КТ, МРТ и даже ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионную компьютерную томографию – ред.).

Очень важно проходить своевременное обследование, чтобы не пропустить болезньФото: Олег УКЛАДОВ

О СБОРАХ НА ЛЕЧЕНИЕ И НАКАЗАНИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Не обошлось и без провокационных вопросов: например, журналисты поинтересовались, несет ли какую-то ответственность или наказание врач, который проглядел у пациента рак, в результате чего болезнь развилась до запущенной стадии, когда любое лечение уже неэффективно. Достаточно вспомнить печальную историю 15-летней уфимки Аделины Субхангуловой, которая обратилась в больницу с жалобами на боль в ноге, но врачи не смогли вовремя поставить точный диагноз. В итоге у девочки обнаружилась злокачественная опухоль на последней стадии, и Аделина скончалась.

- К сожалению, есть такие виды рака, которые диагностируются чаще всего именно на 3-4 стадии – например, рак поджелудочной железы, легких и желудка. Тут стоит различать диагностическую ошибку, когда врач пытался поставить диагноз, но по ряду причин поставил его неверно, и халатность. Так вот в последнем случае медик несет серьезное наказание, в том числе и уголовное. Нужно обратиться в фонд ОМС, который проведет экспертизу и покажет – была ли действительно ошибка врача. Или хотя бы пожаловаться главврачу больницы, если у вас есть претензии к работе врачей. Каждый случай должен рассматриваться в индивидуальном порядке, - прокомментировал главный внештатный онколог Башкирии Рустем Аюпов.

Рак, обнаруженный на ранней стадии, успешно поддается лечениюФото: Олег УКЛАДОВ

Так почему же в Башкирии каждый день открываются новые группы помощи, в которых онкобольные или их близкие просят неравнодушных людей о помощи. Кому-то необходимо дорогостоящее лекарство, кто-то собирает деньги на операцию, а кто-то собирается лечиться в зарубежной клинике, ведь по их уверению «в Башкирии их отправляют умирать домой». Онкологи подтверждают, что такие случаи часто встречаются в их практике, но в большинстве своем они необоснованы, ведь за рубежом практикуются такие же методы и протоколы лечения, что и в России и в Башкирии в частности.

- Случаи со сбором для детей мы не беремся обсуждать. Это отдельная боль. Взрослые же собирают деньги на лечение в зарубежных клиниках – Германии, Китае, Турции, Израиле. Хотя многие пациенты приезжают к нам после того же Израиля и признаются, что совершили ошибку. Ведь там им назначают то же самое лечение, что и у нас, только за огромные деньги. А время бывает упущено, - говорит Рустем Аюпов.