Между первой и второй: итоги антиалкогольной кампании Радия Хабирова

С приходом новых властей в Башкирию, в республике началась планомерная борьба с пьянством. В самом начале депутаты приняли закон о запрете продажи алкоголя на привычных праздниках и сабантуях. А ближе к концу года глава республики Радий Хабиров и вовсе предложил частично запретить реализацию алкоголя в новогодние праздники. Сказано – сделано. Депутаты Курултая полностью запретили продавать спиртное 3 января, а с 4 по 6 ограничить реализацию горячительного первой половиной дня.

Также в новогодние каникулы в республике началась массовая операция «Стоп суррогат», рассчитанная на ловлю подпольных торговцев «зеленым змием». Самым активным горожанам, сдающим своих соседей-торгашей начали выдавать денежные премии.

Разумеется, нашлись те, кто с легкостью обманул систему. В новогодние праздники спиртное преспокойно продавали в «круглосуточных магазинах-барах». Клиенту такого заведения попросту продавали уже открытую бутылку алкоголя, которую он уносил с собой на улицу. Как говорится, голь на выдумку хитра.

Контролирующие органы постоянно проверяют алкогольФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шутки шутками, но последствия неразумного приема алкоголя действительно уносит тысячи жизней. По данным генпрокуратуры России, за 2019 год одних «пьяных» преступлений в Башкирии зарегистрировали около 10 тысяч. Добавьте к этому числу ежедневные ДТП, пожары, возникшие из-за «неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения», отравления и бесконечные семейные драмы.

В таких «боевых» условиях наши коллеги из «РБК-Уфа» решили провести круглый стол на тему борьбы с алкоголизмом и реализацией суррогатного спиртного. Помимо журналистов на встрече присутствовали бизнесмены, чиновники и депутаты.

О 133 НАРУШЕНИЯХ УЗНАЛИ ИЗ ЕГАИС

В первую очередь собравшиеся заговорили о нарушениях порядка продажи алкоголя в новогодние праздники.

- Мы проводили выездные проверки, в основном в Уфе. В них нарушений зафиксировано не было. Что касается работы системы ЕГАИС (фиксирует контроль над объемом производства и оборота алкоголя – прим. ред), то здесь было 133 нарушения. В основном это была единичная продажа алкоголя. Причем большинство из этих нарушений зафиксировали спустя несколько минут после наступления запрета на продажу алкоголя, - начал председатель госкомитета Башкирии по торговле Алексей Гусев. – За время проведения акции «Стоп суррогат» мы получили более тысячи сообщений о реализации алкогольной продукции. Более 800 из них мы направили в МВД республики. По последней информации, 22 человека получили вознаграждение об информации о реализации незаконного алкоголя.

Алексей Гусев рассказал о статистике нарушений продажи алкоголяФото: Рустем АХУНОВ

Говоря об «алкогольном ветто» в праздничные дни Гусев отметил следующее.

- Вопросы о сокращении доходов возникали после предложения уменьшить время реализации на один час. Выводы сделаем после того, как оценим статистику. Сейчас могу сказать, что люди, которые планируют свой отдых, планируют его во всем.

Любопытно, что сторону борцов с суррогатным спиртным в данном случае встали и легальные продавцы спиртного. Гусев объяснил, что им, как честным предпринимателям, платящим налоги и акцизы, неприятна ситуация, когда их соседи делают бизнес менее затратными методами.

О БАЛАНСЕ МЕЖДУ ЗДОРОВЬЕМ И ПРИБЫЛЬЮ

В условиях ограничения времени продажи алкоголя руководству республики важно было найти ультиматум, который бы не оставил без прибыли бизнесменов, и в тоже время оградил жителей Башкирии от чрезмерного употребления алкоголя.

- Любой закон рассматривается с двух сторон – за и против. Принятый закон показал положительную сторону социального характера. На этих новогодних праздниках в пожарах в состоянии опьянения погибли семь человек, статистика сократилась в два раза, - объяснил депутат Курултая и председатель комитета по торговле Халил Рахимов. – На парламентских слушаниях в апреле мы рассмотрим дальнейшие действия с ограничением продажи алкоголя. Приятные законы (ограничение продажи в День последнего звонка, 1 сентября, День молодежи и Сабантуи – прим. ред) обратной силы иметь не будут.

МНЕНИЕ БИЗНЕСА

Согласно статистике от сети магазинов «Магнит», в предновогодние дни жители Башкирии стали больше чем в два раза чаще начали покупать игристые вина – рост составил 246%. В дни временного ограничения на продажу спиртного прирост от продажи шампанского составил 114%.

Также в качестве представителя рынка выступил директор сети уфимской сети магазинов Фарит Гиндуллин.

- Скажу сразу, я для бизнеса ограничение продажи алкоголя для бизнеса тема непопулярная. Но если есть ущерб здоровью, то здесь должен быть продуманный закон. Одновременно с этим бизнес не должен чувствовать преград и ограничений. Мы знаем, что вслед за продажей крепких напитков увеличиваются продажи других продуктов – колбасы, хлеба и консервов.

Гиндуллин подтвердил статистику, собранную «Магнитом» и отметил, что в его сети магазинов выросли объемы продаж алкоголя в предновогодние дни. Люди делали запасы и покупали алкоголь впрок.

Спикеры не оставили без внимания вопрос «магазинов-баров», в которых алкоголь можно купить в любое время. Оказалось, что привлечь к административной ответственности владельцев подобных магазинов довольно сложно. Как пункты общепита зарегистрированы 13% от общего числа в 5387 площадок, где в республике можно официально приобрести алкоголь.

Среди любителей выпить достаточно маргинальных гражданФото: Иван ВИСЛОВ

- Еще до Нового года мы провели рейд по таким магазинам-барам. Из трех точек в две мы «попали» и выявили нарушения. По одной уже составлено административное правонарушение – штраф до 400 тысяч. По другому - сейчас находится в суде, - рассказал Алексей Гусев.

По словам чиновника, госкомитет выдает «наливайкам» лицензии именно как местам общественного питания. После этого владельцы переделывает помещение и устанавливают витрины. Чтобы доказать нарушение, необходимо совершить оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Здесь к работе должны подключаться сотрудники МВД. Также для привлечения к ответственности необходимо взаимодействие с сотрудниками Роспотребнадзора.

Депутат Халил Рахимов отметил, что на данный момент парламентарии республики не имеют возможности ограничения работы «наливаек» как мест общепита.

- Возможно, в осенней сессии Госдума передаст регионам такие полномочия. Тогда уже можно будет говорить об ограничительных мерах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Радий Хабиров сообщил, что в 2019 году в Башкирии на 70,6% снизилась смертность от отравления алкоголем. Сейчас она составляет 0,5 случаев на 100 тысяч населения. В среднем по России печальная статистика составляет 4,6 случаев на 100 тысяч населения.