«Судья должен быть не только профессионалом, но и психологом»: председатель Совета судей Башкирии рассказала о работе судейского корпуса в республике

Весной прошлого года состоялось внеочередное заседание Совета судей Башкирии, где был избран новый председатель. Почетный и ответственный пост тогда получила судья Верховного суда республики Татьяна Писарева. В беседе с «Комсомолкой» она подвела итоги работы Совета за прошлый год, поделилась планами на ближайшее будущее и откровенно рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются «люди в черных мантиях».

«НЕ СУДЕЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ»

Так что же это за орган такой - Совет судей Башкирии? Зачем он нужен и какую роль играет в развитии судебной системы?

- Совет судей - это орган судейского сообщества. Членами судейского сообщества являются все судьи с момента принесения ими присяги судьи и до момента прекращения полномочий. Исключения составляют лишь случаи, когда судья уходит в отставку или на заслуженный отдых, - говорит Татьяна Писарева. - Органы судейского сообщества – это «не судейский профсоюз», а особый общественный институт, призванный не только защищать интересы судей, но и укреплять авторитет судебной власти.

По словам председателя, Совет судей Башкирии создан для того, чтобы защищать права и законные интересы судей, а также участвовать в решении кадровых вопросов и следить за соблюдением судьями профессиональной этики. Еще одна, не менее важная задача, которую ставит перед собой этот орган – укрепление авторитета судебной власти.

- По своему предназначению Совет судей не может проверять законность и обоснованность ни судебных решений, ни процессуальных действий в ходе рассмотрения конкретных дел. Делать это может только вышестоящий суд, - подчеркнула Татьяна Писарева.

В состав Совета судей Башкирии входят представители Верховного и Арбитражного судов, представители межрайонных, районных, городских судов, мировые судьи, а также представители от Конституционного суда республики и Уфимского гарнизонного военного суда. Всего в составе этого органа 19 человек. Для эффективной работы их разделили на несколько комиссий, которые занимаются конкретными вопросами. Это комиссии по этике, финансовому и материально-техническому обеспечению, по вопросам статуса судей и кадровой работе, по информатизации и автоматизации судов.

- Какие задачи решаются Советом судей Башкирии и как он работает?

- Работа Совета судей строится по заранее утверждаемому плану работы на каждый год. Но, конечно, и каждодневная работа вносит в него свои коррективы, в связи с чем план мероприятий обычно является гибким. Как правило, на повестке Совета судей - вопросы исполнения антикоррупционного законодательства, повышение квалификации судей и госслужащих, работа с обращениями граждан, вопросы текущего и капитального ремонта судов и судебных участков, материально-техническое обеспечение судов и другие вопросы, - рассказывает судья Верховного суда республики.

ОБЪЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

По словам Татьяны Писаревой, на сегодняшний день актуальным остается вопрос освещения работы судов в СМИ. В судейском сообществе считают, что журналисты недостаточно объективно освещают работу судебной власти Башкирии.

- Манипулирование общественным мнением, так называемая «скандализация правосудия» нередко стали использоваться как средство давления на суд. К сожалению, не все журналисты, публикующие статьи, посвященные проблемам осуществления правосудия, обладают достаточной квалификацией в области вопросов права и процесса, профессиональной культурой и корректностью. Нередко допускаются некомпетентные суждения и выводы, распространяется информация, не соответствующая действительности. Возможности судьи по защите от лживых или порочащих сведений существенно ограничены в силу этических норм и требований, предъявляемых к ним Кодексом судейской этики, - подчеркнула председатель Совета судей Башкирии.

Судейское сообщество Башкирии выступает за объективное освещение работы судов

- Проблема объективного освещения российского правосудия может быть разрешена лишь путем согласованного информационного взаимодействия органов судейского сообщества и средств массовой информации, - отмечает Татьяна Писарева.

Серьезным шагом к «прорыву» в этом вопросе стало решение Совета судей Башкирии о создании объединенной пресс-службы судебной системы республики. В ее состав вошли ответственные за взаимодействие со СМИ работники Верховного и Арбитражного судов республики, районных, межрайонных, городских судов, Уфимского гарнизонного военного суда, аппаратов мировых судей, управления судебного департамента в республике и госкомитета Башкирии по делам юстиции.

- Создание Объединенной пресс-службы судов будет способствовать, на наш взгляд, оперативному и полному предоставлению информации о деятельности всех судов республики, - заявила судья Верховного суда Башкирии.

ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН

- Насколько часто в Совет судей поступают обращения граждан на действия судей, и каково их содержание?

- В 2018 году в Совет поступило 178 таких обращений, а в 2019 поступило 176. Стоит отметить, что по статистике большинство жалоб вытекают из рассмотрения конкретных дел и основаны на том, что заявитель не согласен с решением суда. Вот и просит он привлечь судью к ответственности. Однако несогласие с решением не является основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, - говорит Татьяна Писарева.

По ее словам, в ряде случаев Совет судей Башкирии выявлял случаи нарушения Кодекса судейской этики. В прошлом году в квалификационную коллегию Советом судей направлено четыре таких обращения, а двоих судей уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

КАК НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ

- В любой профессии рано или поздно наступает период так называемого выгорания. Что надо сделать, чтобы данное обстоятельство не повлияло на качество работы судей?

- Вы задали очень актуальный вопрос. Каждый день судья сталкивается с человеческим горем и проблемами. Ведь в суд идут за разрешением возникшей ситуации как в последнюю инстанцию. Поэтому судья ежедневно и ежечасно должен быть не только большим профессионалом, чтобы грамотно и быстро разрешить имеющийся спор, но и психологом, умеющим наладить контакт с любым участником судебного процесса. При этом судья в силу своего статуса во многих сферах человеческой жизни весьма ограничен. Избыточная судебная нагрузка порождает феномен социальной изоляции судей, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии судьи и психологическом климате в судейском коллективе, что, в конечном счете, не может не влиять и на качество отправления правосудия, - делится Татьяна Писарева.

По ее словам, для того, чтобы данные обстоятельства как можно меньше влияли на качество работы судей, Советом судей ежегодно планируются и проводятся различные спортивные и культурные мероприятия.

- Например, в истекшем году организованы и проведены турниры по шахматам, мини-футболу, бильярду и волейболу среди судей и работников судебной системы республики. Представители судебной системы республики вместе с семьями приняли участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег», кроме того команда судей республики приняла участие в XII чемпионате по мини-футболу среди судей Приволжского федерального округа, который состоялся осенью 2019 года в городе Пензе. Также мы участвовали в Командном чемпионате среди судов Российской Федерации по шахматам, прошедшем весной 2019 года в Казани. Не менее интересные и зрелищные мероприятия запланированы и на этот год, - поделилась планами Татьяна Писарева.