Думали, что сын получил травму на каратэ: мальчика из Башкирии спасают от страшной болезни

Уже почти два года родители семилетнего Ярослава Антошкина спасают жизнь своего младшего сына. У мальчика редкая и очень опасная болезнь – саркома Юинга, рак кости, который поразил ребро и дал метастазы. В России Ярослав перенес больше 10 блоков химиотерапии, но болезнь не отступает, поэтому родители приняли сложное решение и перевезли сына в китайскую клинику, где он проходит экспериментальное лечение. Криотерапия, по уверению врачей, дает большие шансы на выздоровление, вот только потянуть ее стоимость у простой семьи из Белорецка в одиночку нет возможностей.

«ДУМАЛИ, ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ НА ЗАНЯТИЯХ ПО КАРАТЭ»

История борьбы за жизнь Ярослава началась еще в марте 2018 года: тогда мальчик впервые пожаловался на боль в ребрах. Поскольку Ярик активно занимался в секции каратэ, родители решили, что у сына травма, и отвели его к хирургу. Рентген грудной клетки показал крошечное затемнение в районе 4 ребра справа, но врач решил, что это обычная микротрещина, которая скоро сама заживет.

- А в конце апреля у Ярика начались сильные боли по ночам, резко поднималась температура до 40, а потом так же резко спадала, - рассказывает родственница мальчика Эльвира Пермякова. – Обеспокоенные родители сразу обратились к педиатру, Ярослава экстренно госпитализировали. Повторный рентген показал, что потемнение заметно выросло и стало размером с крупное яблоко. Ребенка перевели в РДКБ, сделали там биопсию, и после первомайских праздников родителям сообщили шокирующую новость, что у их сына рак. Мы все молились, чтобы диагноз оказался ошибочным, но повторный анализ в Москве не оставил нам шансов…

Фото: соцсети

Ярославу немедленно начали проводить химиотерапию: за 4 месяца мальчик прошел 6 курсов высокодозной «химии», а уже в сентябре его перевели в московскую клинику им. Рогачева и прооперировали. Ярославу удалили 3 ребра и часть легкого. После еще несколько месяцев опухоль «добивали» химио- и лучевой терапией, пока, наконец, в марте 2019 года врачи не обрадовали родителей долгожданной новостью: болезнь отступила, и Ярослав вышел в ремиссию.

ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БОЛЕЗНЬ ВЕРНУЛАСЬ

Три месяца Антошкины счастливо и беззаботно праздновали победу над раком. Казалось, все самое страшное позади, но вскоре у мальчика возобновились приступы сильной боли, которая не проходила ни днем, ни ночью. Снова начала «скакать» температура. Родители немедленно отвезли сына в Уфу, где ему сделали ПЭТ-КТ. Результаты обследования оказались неутешительными.

- Мы догадывались, что болезнь вернулась. Ярослав плакал по ночам от боли, так что симптомы нам были знакомы. Но когда мы узнали, что опухоль не только выросла до первоначальных размеров, но и дала огромный метастаз в подвздошную кость, нам стало по-настоящему страшно, - вздыхает Эльвира. – И снова начались метания по больницам, бесконечные «химии», вот только результата они уже не давали. Опухоль продолжала расти, поэтому врачи отправили Ярослава лечиться по месту жительства, на паллиатив. Мы про себя понимали, что это конец, и в России у нас просто нет шансов.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА НА ЖИДКИЙ АЗОТ

Антошкины не собирались сдаваться, поэтому через знакомых вышли на китайскую клинику Фуда, где врачи лечат рак криотерапией – воздействуют на опухоль жидким азотом через крошечные проколы. Почитав отзывы в интернете, родители поняли, что это последний их шанс, ведь в России им все равно предлагали только паллиативное лечение. Антошкины отправили в клинику все необходимые документы, и уже в январе 2020 улетели вместе с сыном в Китай на госпитализацию.

Фото: соцсети

- По прилету Ярику сразу же сделали полное обследование – опухоль и метастаз увеличились в разы. Мальчик страдал от сильной боли, отказывался от еды и не вставал с кровати. Уже после первой процедуры криотерапии Ярослав стал заметно лучше себя чувствовать: у него появился аппетит, он даже прогуливается по палате. Сейчас он пока восстанавливается, а в феврале ему проведут вторую процедуру, после чего соберут врачебный консилиум, определят дальнейшую тактику лечения и выставят окончательный счет, - рассказывает Эльвира. – По предварительным подсчетам понадобится не менее 2,5 миллионов рублей. С учетом того, что любая процедура, даже померить температуру, там стоит денег, сумма, скорее всего, увеличится.

К сожалению, возможности оплатить лечение самостоятельно у семьи нет, поэтому они обратились к неравнодушным жителям с просьбой спасти их любимого сына. Если вы тоже хотите помочь маленькому мальчика выжить и вернуться домой здоровым, вы можете внести посильный вклад на номер 8(965)-923-49-26 (привязан к карте Сбербанка 5336 6900 5534 5542 на имя Татьяны Сергеевны А., мамы Ярослава).