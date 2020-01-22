Житель Башкирии оказался в реанимации после того, как врачи отпустили его домой

На днях едва не отправился на тот свет 58-летний житель Туймазов Юрий Д., который обратился к врачу с острой болью в животе и высокой температурой. Как рассказала дочь мужчины, в прошлую пятницу, 17 января, ему стало совсем плохо, поэтому пришлось вызвать скорую помощь. Мужчину отвезли в больницу, где приемном покое у него взяли анализ крови и сделали рентген, и не обнаружили ничего подозрительного, хотя на тот момент у пациента развивался аппендицит, что является жизнеугрожающим состоянием и показанием к срочной операции.

- Еще в пятницу папа чувствовал себя хорошо, сходил на работу, и к вечеру у него резко поднялась температура до 38,5. Пришел домой, мама, увидев его состояние, срочно вызвала скорую. Папу отвезли в больницу, где и дежурила так называемая «врач». Ну как ты могла не заметить повышенные лейкоциты в крови, которые повышались? Не заметила аппендицит! Позор! В итоге она сделала отцу обезболивающее и антибиотики прописала, а потом просто отправила домой. Сказала явиться ему на прием в понедельник, - возмущается дочь пострадавшего Лера Л. - То есть ни диагноза не поставила, ни обследовала полноценно. Выписала лечение и все на этом.

ПО ПРИЛЕТУ ОКАЗАЛСЯ НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ

Поскольку мужчине срочно требовалось вылетать по делам в Ноябрьск, на свой страх и риск он купил билет на самолет, а по прилету оказался на операционном столе, поскольку аппендицит лопнул и начался перитонит. По словам родственников, врачи в Ноябрьске были очень удивлены – как можно не увидеть в анализах крови такие повышенные лейкоциты. Сейчас мужчина по-прежнему находится в реанимации и до сих пор еще не пришел в сознание. Врачи пока не дают никаких прогнозов относительно его дальнейшего самочувствия.

Мужчину пришлось срочно оперировать, поскольку начался перитонитФото: Юлия КОРЧАГИНА

- Эта особа чуть не оставила нас без мужа, отца, деда и просто хорошего человека. Я считаю, что такие, как она, не должны лечить людей. Почему такая халатность, неужели у вас нет близких людей, которые вам также дороги. Это безнаказанным не останется! – возмущается Лера Л., намереваясь в самое ближайшее время обратиться в правоохранительные органы, чтобы наказать медика.

После того как женщина выложила гневный пост в соцсети, выяснилось, что в больнице уже происходили похожие случаи. Житель Туймазов рассказал, что обратился к врачам с резкой болью, а в итоге несколько часов прождал на скамейке в больничном коридоре.

- Помню, сам с острым аппендицитом с 8 утра сидел в больнице, на операцию попал только часов в 7 вечера. И то начали врачи суетиться только после того, как осмотревший меня хирург устроил терапевтам разбор полётов, - рассказывает Ришар М.