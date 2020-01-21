«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» и закрепился в турнирной таблице КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл владивостокский «Адмирал».

Так уж вышло, за месяц до начала плей-офф команды в турнирной таблице восточной конференции КХЛ разделяют считанные очки. Уфимский «Салават Юлаев» опасно балансировал на грани вылета из восьмерки лучших команд своей конференции, и Николаю Цулыгину нужно было срочно что-то придумывать, дабы укрепиться на месте. Да, в прошлом сезоне «Салават» тоже не заканчивал «регулярку» даже в первой пятерке. Но тогда ситуация была относительно стабильная – уже за несколько игр до конца регулярного сезона тренер и игроки понимали, что смогут попасть в плей-офф при любых раскладах. Сейчас же «Кунь Лунь», «Салават Юлаев» и «Металлург» отделяют считанные очки и высок риск провалиться в хоккейные тартарары.

На этот раз в стартовую заявку попали Максим Майоров и недавнее приобретение «Салавата» Илья Крикунов. Центральный нападающий Александр Бурмистров вернулся в первое звено, а Дмитрий Кугрышев вновь заиграл в третьем звене Александра Кадейкина.

Обе шайбы хозяева льда забили во втором периодеФото: Рустем АХУНОВ

В первом периоде ни одна команда не смогла отличиться забитыми шайбами. Самым ярким моментом уфимской команды стал бросок Бурмистрова с пятачка. Нападающий получил передачу от Теему Хартикайнена и ударил с минимального расстояния, но шайба угодила в перекладину.

Линус Умарк отметился голевой передачейФото: Рустем АХУНОВ

Уже во втором периоде хоккеисты «Салавата» заставили гостевую команду занервничать. Подопечные Цулыгина постоянно создавали трафик у ворот соперника и заставляли игроков «Адмирала» постоянно играть в обороне. Кугрышеву удалось обокрасть защитника гостевой команды прямо на середине ледовой площадки. Нападающий уфимского клуба вышел один на один с вратарем и смог забить гол в ближнюю девятку.

Никита Сошников забросил вторую шайбуФото: Рустем АХУНОВ

Уже после этого «Салават» дважды получал численное большинство, но по уже «доброй» традиции реализовать его не смог. Во второй раз в этом периоде ворота гостей поразил Никита Сошников, которой на пяточке «добил» хитрый удар Хартикайнена.

В третьем периоде гости пытались всеми силами забросить хотя бы одну шайбу, которая в итоге могла помочь им переломить ход игры. Пожалуй, ближе всего к взятию ворот Юхи Метсолы «Адмирал» был лишь самом конце периода, когда «Салават Юлаев» остался в меньшинстве. Несмотря на все старания нападающих дальневосточного клуба, финский вратарь «юлаевцев» все-таки оформил свой пятый «сухарь» в этом сезоне.

На матче присутствовал Радий ХабировФото: Рустем АХУНОВ

Николай Цулыгин во время послематчевой пресс-конференции отметил, что «Салават Юлаев» одержал важную победу.

- Боевая победа, которая была очень нужна. Мы, может быть, показали не такую красивую игру, но взяли нужные два очка. Были матчи, когда мы играли красивее, но сейчас не до этого. Сейчас важно набирать очки, играть правильно и выигрывать такие сложные матчи. Отдельно хочу отметить, что хорошо сыграл Юха Метсола, - отметил наставник уфимской команды.

Таким образом, сейчас «Салават Юлаев» находится на 7 месте турнирной таблицы конференции. От ближайшего соперника в лице «Металлурга» уфимскую команду отделяет лишь одно очко, а это значит, что расслабляться рано.