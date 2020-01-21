«Обнаружила шишку – оказался рак»: в Уфе мать двоих детей вновь сталкивается с онкологией

33-летняя уфимка Регина Башкирцева, мать двух девочек, в январе текущего года во второй раз столкнулась с раком. Сейчас женщина собирает деньги на лечение в Израиле, куда они в ближайшее время планируют улететь с мужем. Израильская клиника для Регины – шанс на выздоровление.

ОНКОЛОГИЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ

Впервые женщина заболела раком в 2017 году, прошла лечение, но оно оказалось неэффективным, и спустя почти три года случился рецидив.

- Я обнаружила у себя шишку летом 2017 года в подмышечной пазухе. Ее обследовали, врачи сказали, что опухоль доброкачественная, операция не требуется, и можно жить дальше. Но со временем она стала расти, и через три-четыре месяца я снова решила провериться. Тогда уже мне сказали диагноз – рак молочной железы с метастазами в лимфоузлах, - рассказывает Регина.

Далее началось тяжелое лечение: восемь курсов химиотерапии, год таргетной терапии, гормонотерапия. Через некоторое время Регина выдохнула – болезнь отступила. В дальнейшем ей нужно было только соблюдать назначения докторов и каждые три месяца обследоваться, делать УЗИ, КТ.

- Все было хорошо, чувствовала я себя здоровым человеком. В начале этого года была на контрольном обследовании, на котором мне сообщили, что болезнь снова вернулась. У меня нашли увеличенные лимфоузлы в области шеи, сделали пункции, онкология подтвердилась, - говорит Регина.

На данный момент женщина находится дома со своими детьми и супругом. Со слов уфимки, местные врачи уже не могут помочь ей. Женщина не хочет терять время, потому что оно идет уже на дни, и они с мужем приняли решение лететь за границу за шансом на жизнь.

- Планируем все продавать, чтобы спасти мне жизнь. В ближайшие выходные мы хотим уже вылететь в Израиль, - говорит Регина. - Мне страшно, но мои дети верят, что я буду рядом. Обе дочки, 10 и трех лет, останутся с моей мамой в Уфе. Я верю в свою победу - иначе не могу. Ради детей буду биться до последнего. Точную схему лечения и сумму сбора пока озвучить не могу. Спасибо всем, кто мне помогает.

Если вы хотите помочь Регине, это можно сделать переводом средств на нижеперечисленные карты:

- Карта Сбербанка 4276 8060 5425 1060 на имя Башкирцевой Регины Рашитовны;

- Карта Сбербанка 4276 0600 6702 0787 на имя мужа Башкирцева Н.Н.;

- Карта ВТБ 4893 4702 4558 2769 на имя мужа Башкирцева Н.Н.