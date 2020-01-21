Взрыв газа в доме, иномарка под «КамАЗом» и горящая квартира: подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

Прошедшая неделя, с 13 по 19 января, в Башкирии ознаменовалась сразу несколькими крупными авариями и пожарами, унесшими человеческие жизни, а также взрывом бытового газа в уфимской двухэтажке. «Комсомолка» расскажет о самых громких ЧП, которая обсуждала вся республика.

В Уфе из-за взрыва бытового газа обрушился потолок в квартире

Ранним утром 15 января в старом двухэтажном доме на улице Пекинской в Уфе прогремел взрыв бытового газа, из-за чего обрушился потолок в квартире на втором этаже, а по наружной стене поползли огромные трещины. На место происшествия немедленно выехали сотрудники МЧС, медики и полиция, а также мэр города Ульфат Мустафин. Разбирая завалы, спасатели обнаружили трех пострадавших, включая одного ребенка. С переломами и ожогами их доставили в больницу. Еще 35 жителей подъезда, включая пятерых детей, смогли выбраться на улицу самостоятельно: им предложили временно разместиться в соседней гимназии, но жильцы отказались.

От взрыва газа рухнул потолок, а по стене дома поползли трещины

В итоге по факту взрыва следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, что могло стать причиной «хлопка», ведь ранее нарушений в работе газового оборудования при проверке выявлено не было. Также проверку проводит и прокуратура. В свою очередь мэр Уфы Ульфат Мустафин пообещал жильцам разрушенного подъезда, что их будут расселять, а уже на днях стало известно, что подъезд все же будут восстанавливать – на эти цели из республиканского бюджета выделят 5,7 млн рублей.

В ДТП с участием «КамАЗа» под Уфой погибли два человека

Жуткое ДТП произошло утром в воскресенье, 19 июня, под Уфой. На дороге между трассами М-5 и М-7, неподалеку от деревни Николаевки, столкнулись встречные «Рено Логан» и «КамАЗ». От мощного удара «Логан» полностью разворотило, поэтому шансов выжить у 40-летнего водителя и его 41-летнего пассажира из Благоварского района не было: оба скончались на месте от полученных травм. Спасателям оставалось только вытащить их зажатые тела из смятого салона.

От мощного удара "Логан" смяло, у водителя и пассажира не было шансов выжить

По факту смертельного ДТП начато разбирательство. По предварительным данным, 51-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением из-за гололеда на дороге, в результате чего грузовик выбросило на встречную полосу, где он и смял «легковушку».

Супружеская пара пострадала в пожаре из-за неисправной электропроводки

В ночь на 18 января в Салавате загорелся двухэтажный дом на улице Калинина. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире, где проживала пожилая супружеская пара. Соседи почуяли запах гари и немедленно вызвали пожарных и скорую помощь. Прибывшие спасатели вытащили из горящей квартиры пострадавших супругов с ожогами и признаками отравления угарным газом и передали их медикам, но 63-летняя женщина скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Ее 62-летний супруг сейчас находится под присмотром врачей. Также пожарные вывели из задымленного подъезда на улицу семь человек.

Пожилого мужчину с ожогами доставили в больницу, а его супруга скончалась в карете скорой помощи

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства пожара. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.