«Сын плачет и не хочет жить»: в Башкирии инвалида и его семью затравили соседи

На первый взгляд, супруги Башировы из Октябрьского абсолютно счастливые люди: они воспитывают шестеро детей, ведут активный образ жизни, а дети радуют своими успехами и достижениями. Вот только уже несколько лет супругов, по их уверению, третируют жестокие соседи, которые только и мечтают выселить их из дома. А причина в 22-летнем сыне Башировых, который с детства является инвалидом с ДЦП: именно безобидный парень, который и передвигается-то с большим трудом, так раздражает соседей своей неуклюжестью и «громким топотом».

«МЕШАЕТ СОСЕДКЕ СВОИМ ТОПОТОМ»

- Ситуация дикая и абсурдная, - жалуется старшая сестра Булата Юлианна Баширова. – Я сама на протяжении трех лет занимаюсь социальным проектом «Будьте милосердны». Мы проводим колоссальную работу, чтобы инвалиды комфортно чувствовали себя в обществе, даем раскрыться их талантам. А тут собственные соседи себя так отвратительно ведут по отношению к человеку, который даже не может за себя постоять. О каком милосердии тут можно говорить?

Сестра Булата Юлианна Баширова уже три года ведет благотворительный проект "Будьте милосердны" и выигрывает различные гранты

Как рассказала девушка, в доме на улице Губкина семья Башировых живет уже 13 лет. При этом раньше никаких проблем с соседями не было: со всеми дружили, здоровались, заходили в гости. Мать Эльвира Баширова с помощью спонсоров и городской администрации даже обустроила во дворе новую детскую игровую площадку, сделала в подъезде ремонт, стараясь, чтобы в доме было красиво и уютно.

- Булат – инвалид с детства, у него ДЦП, он очень плохо ходит. И представляете, недавно узнаем, что соседка пишет на нас жалобы в полицию, мол, он мешает ей своим топотом. Раньше она жаловалась, что дети громко играют на фортепиано – мы его продали. Мешали наши часы с боем – убрали. Но куда мы Булата денем? – сетует Юлиана. - Сейчас в нашем подъезде сильно пахнет канализацией. Мы открывали в подъезде окно, чтобы проветрить помещение, так кто-то сначала специально измазал ручки какой-то липкой гадостью, а потом и вовсе их отвинтил. Даже в ЖЭУ от наших соседей в шоке, но вмешиваться в ситуацию никто не хочет.

«ТАК ТОЛКНУЛА, ЧТО ДВЕ НЕДЕЛИ ПРОЛЕЖАЛ В БОЛЬНИЦЕ»

Но окончательно жизнь Башировых превратилась в кошмар в 2012 году, когда в подъезде поселилась новая соседка Елена М. с мужем и ребенком. Новые соседи немедленно затеяли ремонт – стучали, сверлили перфоратором с раннего утра и до поздней ночи. В то время у Башировых подрастали две маленькие дочери, а к Булату приходили учителя домой: всем хотелось тишины и покоя. В какой-то момент Эльвира не выдержала и высказала соседям накопившиеся претензии, но те лишь затаили обиду и начали сильнее стучать, топать и включать громкую музыку даже ночью.

- А в 2016 году Елена сильно толкнула Булата, когда он поднимался домой по лестнице. Он упал, ударился головой и даже пролежал две недели в больнице с сотрясением мозга. Мы тогда писали заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела нам отказали, - вздыхает Юлианна Баширова. – В прошлом году летом соседи самовольно выкинули все наши вещи из общей кладовой и поставили туда замок. На наши вопросы грубо ответили, что по закону – это колясочная, и никакого «постороннего хлама» там быть не должно. Я попросила их хотя бы вернуть наши вещи, но оказалось, что их уже выкинули. Почему они не подошли к нам и по-человечески не попросили убрать нашу утварь? Неужели мы бы не пошли им навстречу?

Но особенно задело чувства семьи то, что соседи перешли на открытые оскорбления и стали распускать грязные сплетни.

- Мой папа около 30 лет проработал в полиции. Сейчас он уже вышел на заслуженную пенсию, но всегда работал честно, добросовестно. Так муж Елены начал распускать про нас слухи, что нашего отца уволили по статье за мошенничество и денежные махинации. Мы обратились в суд, чтобы защитить свои честь и достоинство, но в итоге проиграли дело. Этот лжец убедил всех, мол, и его самого ввели в заблуждение. А самое удивительное, что потом уже он подал на нашу семью в суд и отсудил около 10 тысяч рублей за оплату нанятых им адвокатов. Вот что за несправедливость творится в жизни?

По словам Эльвиры, ее муж 30 лет честно отслужил в органах - о нем даже есть хвалебные публикации в газетах

ВОЙНА ЗА ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО

В прошлом году конфликт с соседями перерос в настоящую войну. Как рассказывают Башировы, они очень долго упрашивали городские власти и коммунальщиков установить в подъезде специальные перила, чтобы Булату было удобнее подниматься по лестнице. В итоге соседи устроили настоящую забастовку, заявив, что «перила уродуют подъезд».

- Они устроили собрание, кричали, что перила не нужны, что они не собираются платить за них из своего кармана, хотя об этом их никто и не просил. В итоге перила все же установили, и теперь нам все пенсионеры только спасибо говорят, - усмехается Юлианна Баширова.

Еще одним камнем преткновения стало парковочное место Башировых, оборудованное специальным знаком для инвалидов. Супруги признаются, что очень долго упрашивали у местной администрации на него разрешение, и в октябре 2019, наконец, получили все необходимые документы. Эльвира Баширова просила, чтобы сразу нанесли соответствующую разметку, но в администрации ей ответили, что делать это при выпавшем снеге нецелесообразно.

То самое парковочное место во дворе, за которое идет война

- И вот когда даже знак поставили, соседи, словно назло нам, стали парковать свои автомобили на нашем месте. Мы подходили к каждому, объясняли. Кто-то слушался и даже извинялся, кто-то огрызался и продолжал парковаться. Приходилось ссориться, приходилось вызывать полицию. Ну а как еще бороться с такими людьми? – продолжает сестра Булата Юлианна. - Нам часто советуют огородить наше парковочное место, повесить там замок, чтобы никто не мог ставить туда свои машины. Но мы не хотим, чтобы наши дворы превратились в огороженные зоны, увешанные замками. Мы пытаемся донести до людей, что нужно уважительно относиться к инвалидам, ведь никто не застрахован от такой незавидной участи.

«НИКТО НЕ ТРЕТИРУЕТ ЭТУ СЕМЬЮ!»

На вопрос, в чем же причина такой неприязни у соседей, Башировы не могут дать четкого ответа. По их мнению, всему виной обычная зависть: Башировы считают себя успешной семьей, где царят любовь и понимание, где каждый поддерживает другого, а все дети талантливы и перспективны.

А вот сами соседи придерживаются иной точки зрения. В социальных сетях они развернули целую дискуссию, обвиняя супругов Башировых в склочности и скандальности. Что, мол, они сами постоянно ругаются с соседями, делают им разные пакости и при любом удобном случае вызывают полицию и пишут жалобы, при этом прикрываясь сыном-инвалидом.

- Могу Вас всех заверить, что никто не третирует эту семью, а скорее наоборот. За последние годы семья Башировых переругалась почти со всеми соседями своего подъезда, да и всего дома. Булата никто не толкал. Елена вполне адекватная женщина, мать троих детей. Если бы что-то было, то и дело по заявлению было бы возбуждено. Когда на общем собрании жильцов дома приняли решение использовать по назначению общедомовое помещение для хранения детских колясок, которым лично пользовался только муж Эльвиры и хранил там личное имущество, то скандал достиг своего апогея. И дело не в топоте и не в парковке для инвалида. Никто из жильцов не был бы против парковки, если бы все делалось в соответствии с законом, а не как кому то хочется, - пишет соседка Башировых, пожелавшая не называть своего имени.

- Я хоть и не живу в этом доме, но лично столкнулась с их наглостью, когда глава семейства перегородил мою машину, что я не могла из нее выбраться. Еще и издевался надо мной, - возмущается Елена М.

- Неадекватная семья. Орут, слова не дают вставить, грубят. Натяните цепь на своем парковочном месте и замок повесьте, ведь многие в темноте знак не видят. А они по ходу у окна караулят, чтобы их место кто-то занял, и сразу в ГАИ звонят. А сами потом глумятся, пальцем тычут, - возмущается сосед Евгений Л.

Но самое ужасное в этих соседских разборках то, что от них страдает ни в чем неповинный парень. Как признается Юлианна Баширова, Булат часто плачет и даже говорит, что больше не хочет так жить.

Булат очень тяжело переживает соседские склоки и не понимает, почему все ополчились против него

- Он спрашивает нас: зачем он такой родился, зачем ему жить на этом свете. Мы, конечно, его поддерживаем, успокаиваем, но Булат очень тяжело переживает все эти скандалы, - вздыхает родственница парня.

Чем же закончится соседская война – пока неизвестно. Башировы уже обратились в администрацию главы Башкирии, чтобы им помогли разрешить проблему с парковочным местом и приструнили хамоватых соседей, ведь местные власти предпочитают не вмешиваться в конфликт.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.