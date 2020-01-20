2020-01-20T15:08:32+03:00
Общество

Тысячи призывников из Башкирии пополнили ряды солдат российской армии

Об итогах осеннего призыва 2019 года рассказал военный комиссар республики
Павел КРАЙНОВ
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Всего прошлой осенью из республики отправились служить более четырех тысяч человекВсего прошлой осенью из республики отправились служить более четырех тысяч человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне в башкирском правительстве подвели итоги осенней призывной кампании 2019 года в Башкирии. С докладом на оперативном совещании выступил военный комиссар Башкирии Игорь Харченко. В своем выступлении он озвучил планы по призыву башкирских парней в российскую армию и рассказал, удалось ли их выполнить.

Напомним, осенняя призывная кампания в Башкирии стартовала 1 октября 2019 года и завершилась 1 января 2020 года.

- Всего в районах и городских округах республики работали 69 призывных комиссий под руководствам глав администраций. Штабом Центрального военного округа для Башкирии была установлена норма призыва граждан на военную службу в количестве 4398 человек, - отчеканил Игорь Харченко.

По его словам, план по призыву был выполнен в полном объеме.

- Важнейшее направление работы военных комиссариатов – подготовка к призывников по военно-учетным специальностям. Задание на отправку специалистов выполнено более чем на 100 процентов. В организациях ДОСААФ и в учебных заведениях республики подготовлено 432 водителя категории B и C. Все они были призваны и направлены на укомплектование войск, - отметил военный комиссар Башкирии.

Минувшей осенью в военкоматы по всей Башкирии вызвали 21968 человек.

- Не прибыли на мероприятия, связанные с призывом на военную службу без уважительных причин 38 человек. Не явились для отправки в войска 207 призывников. Из них привлечены к административной ответственности 183 призывника, - рассказал Игорь Харченко.

Военный комиссар республики также отметил, что с 1 января 2020 года ликвидированы военно-врачебные комиссии в Башкирии. Их место займет центр военно-врачебной экспертизы, который будет подчиняться военкомату республики.

Безусловным достижением военкоматов по всей республике стало сокращение числа уклонистов от призыва в армию. В осенний призыв 2019 года в республике их оказалось меньше на 2104 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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