2020-01-20T12:45:23+03:00
Общество

В Башкирии в Крещение окунулись 40 тысяч человек

Происшествий в местах купания и в ночную службу в местах культа не зафиксировано.
Эльвина АПАРИНА
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Горожане остались довольны организацией праздника.Горожане остались довольны организацией праздника.
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19 января Башкирия присоединилась к празднованию православного праздника Крещения Господне. Его отметили больше 40 000 верующих.

В этом году в Уфе было подготовлено семь купелей. Самым популярным местом для купания стало Солдатское озеро – здесь окунулись 3240 человек, на втором месте – на реке Белой в районе спортивного комплекса «Юность» - 2926 человек и третье место – на реке Уфе в микрорайоне Сипайлово, куда пришли 2215 человек.

А вот в Демском районе купель в этом году появилась впервые – ее оборудовали на Кустаревском озере. Уже к полудню там окунулись 680 человек, и желающие погрузиться в ледяную воду приходили в течении дня. Многие уфимцы, кстати, предпочли уехать за город – в села Красноусольский и Красный Ключ.

- Происшествий в местах купания и в ночную службу в местах культа не зафиксировано. Мест несанкционированных купаний не выявлено, - сообщили в пресс-службе МЧС.

По традиции на официальных купелях дежурили спасатели, медики и полицейские. Во всех местах проведения крещенских купаний была организована вся необходимая инфраструктура, чтобы верующие могли не только безопасно, но и комфортно совершить окунание. На территории были установлены обогреваемые палатки и биотуалеты, продуманы подходы к купелям. После купания можно было выпить горячий чай и подкрепиться.

- Все очень понравилось. Пришли, переоделись в теплой раздевалке, затем окунулись, народу хоть было и много, никакой давки не было, все спокойно прошло. После купания чай попили, - говорит уфимка Лидия З.

Один из уфимцев и вовсе выразил благодарность спасателям через официальный сайт. Мужчине очень понравилось, как был организован праздник в Орджоникидзевском районе Уфы.

- Выражаем огромную благодарность за организацию и благоустройство праздника на СОК «Биатлон», размещение палаточного лагеря, устройство подходов к купели для купания и работу сотрудников МВД, ДПС, МЧС. Огромное вам спасибо! – написал горожанин.

Территорию «Биатлона» за период проведения праздничного мероприятия иордань посетили 1456 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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