2020-01-20T12:36:18+03:00
Происшествия

Молодая уфимка попала в серьезное ДТП за тысячи километров от дома

Девушку сбил пьяный мотоциклист, ее пришлось экстренно прооперировать
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
Сейчас Анна находится в уфимской клинике под наблюдением врачейСейчас Анна находится в уфимской клинике под наблюдением врачей
Изменить размер текста:

Для 27-летней уфимки Анны Пономаревой отпуск на Бали был долгожданным и запланированным: молодая женщина с радостью выбирала билеты и отель, но отпуск обернулся для нее полным кошмаром. Когда Анна прогуливалась по улице, ее сбил мотоцикл, которым управлял пьяный турист из Франции. Девушка получила несколько переломов и серьезную черепно-мозговую травму, в индонезийской больнице ее экстренно прооперировали, но Анне требовалось еще несколько операций, которые ей могли провести только в России. Ситуация осложнялась тем, что у туристки не было полноценной страховки, которая бы могла покрыть все расходы клиники, поэтому семья Анны была вынуждена оплачивать операцию из собственного кармана.

С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ПОМОГ РАДИЙ ХАБИРОВ

Родные пострадавшей уфимки оказались в безвыходной ситуации, ведь, чтобы доставить Анну в Уфу требовался специально оборудованный борт, а это стоило огромных денег. К счастью, в ситуацию вмешался глава Башкирии Радий Хабиров. Он обратился в российское консульство с просьбой помочь перевезти девушку в Уфу. Вскоре одна из российских авиакомпаний согласилась доставить пациентку на родину, и уже в минувшее воскресенье, 19 января, Анна прибыла в Уфу.

В уфимском аэропорту девушку уже встречали врачи санавиации: они доставили ее в городскую клиническую больницу №21, где собрали врачебный консилиум, провели полное обследование и определились с дальнейшей тактикой лечения. Состояние Анны пока оценивается как тяжелое, но стабильное. Перелет девушка перенесла нормально, без осложнений. Врачи надеются, что лечение и дальнейшая реабилитация помогут ей быстро встать на ноги.

СТРАХОВКА НЕОБХОДИМА

Бывалые туристы рекомендуют перед вылетом в чужую страну оформлять страховку жизни и здоровья. Это можно сделать, придя в офис страховой компании, либо в режиме онлайн. Почти все страховые предлагают базовый пакет, в который входят стационарное медицинское лечение, экстренная стоматологическая помощь, транспортировка в больницу, приобретение лекарств, досрочное возвращение из поездки в чрезвычайных ситуациях, транспортировка тела на родину в случае гибели застрахованного лица. При этом страховка не стоит огромных денег, зато поможет сохранить жизнь и здоровье в любой точке мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Прокуратура отстояла правоту в деле о незаконности сделок с недвижимостью в Уфе на 100 млн рублей
В Башкирии нашли тело отца двоих детей, изнасиловавшего 4-летнюю дочь
К жительнице Башкирии, оставшейся умирать в одиночестве после смерти мужа, пришли волонтеры
В Башкирии за 2019 год уволили 1,8 тысячи медиков
По пути в Уфу пропала фура из Санкт-Петербурга с 15 тоннами чая
ГК «Первый Трест» берет на себя хлопоты по продаже ваших квартир
Радий Хабиров предложил беречь электричество по примеру Нефтекамска
Жителей Башкирии напугал бегающий по селу медведь
«Догнал и ударил ножом»: уфимец зарезал в лифте собственного сына
Появилось содержание записки, которую накануне своей пропажи оставил жене уфимец
При столкновении двух легковушек в Уфе пострадали четыре человека
В Башкирии 22 человека получили деньги за то, что сдали продавцов паленой водки
«Прошу любить и жаловать»: Радий Хабиров представил правительству Башкирии нового прокурора
В Башкирии более двухсот призывников не явились для отправки на службу
«Сколько слез я там пролила!»: скандальная участница «Дома-2» из Башкирии покинула проект
Радий Хабиров устроил разнос чиновникам из-за подозрительного мяса, которым кормят школьников
В Башкирии работник фермы погиб, попав в шнековый транспортер
В уфимских купелях на Крещение окунулись более 14 тысяч человек
Радий Хабиров намерен возвращать молодежь в районы
На трассе в Башкирии водитель на «Ладе» насмерть сбил молодого мужчину
На этой неделе Башкирию ждут дожди, снегопады и туманы