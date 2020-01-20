Молодая уфимка попала в серьезное ДТП за тысячи километров от дома

Для 27-летней уфимки Анны Пономаревой отпуск на Бали был долгожданным и запланированным: молодая женщина с радостью выбирала билеты и отель, но отпуск обернулся для нее полным кошмаром. Когда Анна прогуливалась по улице, ее сбил мотоцикл, которым управлял пьяный турист из Франции. Девушка получила несколько переломов и серьезную черепно-мозговую травму, в индонезийской больнице ее экстренно прооперировали, но Анне требовалось еще несколько операций, которые ей могли провести только в России. Ситуация осложнялась тем, что у туристки не было полноценной страховки, которая бы могла покрыть все расходы клиники, поэтому семья Анны была вынуждена оплачивать операцию из собственного кармана.

С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ПОМОГ РАДИЙ ХАБИРОВ

Родные пострадавшей уфимки оказались в безвыходной ситуации, ведь, чтобы доставить Анну в Уфу требовался специально оборудованный борт, а это стоило огромных денег. К счастью, в ситуацию вмешался глава Башкирии Радий Хабиров. Он обратился в российское консульство с просьбой помочь перевезти девушку в Уфу. Вскоре одна из российских авиакомпаний согласилась доставить пациентку на родину, и уже в минувшее воскресенье, 19 января, Анна прибыла в Уфу.

В уфимском аэропорту девушку уже встречали врачи санавиации: они доставили ее в городскую клиническую больницу №21, где собрали врачебный консилиум, провели полное обследование и определились с дальнейшей тактикой лечения. Состояние Анны пока оценивается как тяжелое, но стабильное. Перелет девушка перенесла нормально, без осложнений. Врачи надеются, что лечение и дальнейшая реабилитация помогут ей быстро встать на ноги.

СТРАХОВКА НЕОБХОДИМА

Бывалые туристы рекомендуют перед вылетом в чужую страну оформлять страховку жизни и здоровья. Это можно сделать, придя в офис страховой компании, либо в режиме онлайн. Почти все страховые предлагают базовый пакет, в который входят стационарное медицинское лечение, экстренная стоматологическая помощь, транспортировка в больницу, приобретение лекарств, досрочное возвращение из поездки в чрезвычайных ситуациях, транспортировка тела на родину в случае гибели застрахованного лица. При этом страховка не стоит огромных денег, зато поможет сохранить жизнь и здоровье в любой точке мира.