2020-01-17T16:22:39+03:00
Общество

В Башкирии в новогодние каникулы продажа алкоголя снизилась на 27%

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Республиканский закон, который ограничил продажу алкоголя в новогодние праздники, помог достичь серьезных результатов, особенно в борьбе с контрафактным алкоголем. Секретарь регионального отделения Партии, Глава Башкортостана Радий Хабиров, подводя итоги акции «Стоп суррогат», который проводили активисты «Народного контроля» партии «Единая Россия», поблагодарил их за активную работу по борьбе с суррогатом.

За время новогодних каникул народные контролеры провели более 400 рейдов, всего было зафиксировано 1086 обращений от неравнодушных граждан, которые сообщали на горячую линию о местах продажи незаконного алкоголя, так называемых «фанфуриков», самогона и разливной водки.

Координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Госсобрания Гульнур Кульсарина рассказала, что 16 сообщений граждан были подтверждены. Восьми гражданам уже выплачено вознаграждение по 2 тысячи рублей, еще восемь получат их в ближайшее время.

«Было много зафиксировано и анонимных звонков. Некоторые торговцы нелегальной водкой, узнав об акции, попрятали алкоголь. Во время проверок в основном попадались одни и те же точки. Активисты «Молодой гвардии» обнаружили остановочный павильон на улице Революционной в Уфе, где незаконно без лицензий продавали алкоголь, поддельные сигареты и снюс. Там было изъято 1241 единица алкогольной продукции», — отметила Гульнур Кульсарина.

По словам представителя Госкомторговли, в новогодние праздники в Башкортостане на 27% сократилась продажа алкоголя. А объем конфискованного суррогата в прошлом году в разы превысил показатели предыдущих лет. За 2019 год в республике ликвидировали восемь подпольных цехов, изъяли более 70 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

«Вместе нам удалось достичь серьезных результатов. Если посмотреть на цифры, то в 2019 году от отравления алкоголем в республике погибло на 70 процентов меньше людей, чем годом ранее. Это десятки спасенных жизней. Для меня это очень важный показатель. Уверен, у нас есть потенциал дальнейшего снижения смертности, – подчеркнул Радий Хабиров. – Ограничение продажи, которое поддержало Госсобрание республики, не носит характер тотальной борьбы с алкоголем. Главная задача – уничтожить суррогат. Параллельно мы создаем условия для того, чтобы алкоголь в обществе вытеснялся спортом и активным образом жизни».

По словам руководителя региона, важно не снижать темпы работы. Это будет способствовать тому, что заниматься незаконным бизнесом станет просто невыгодно. Радий Хабиров предложил присвоить активистам проекта, участвующим в рейдах, статус дружинников, чтобы они получили дополнительную правовую защиту.

«Ни один наш соратник не должен оставаться с этой проблемой один на один. Если в ваш адрес поступают угрозы, «Единая Россия» как партия власти может использовать весь спектр возможностей в рамках своих полномочий. При необходимости я лично готов рассматривать ситуацию до ее окончательного решения», – сказал глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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