2020-01-17T16:22:39+03:00
Звезды

Ильдар Абдразаков: «В 2020 году мой фестиваль будет посвящен наследию Джузеппе Верди»

III Международный фестиваль «Abdrazakov fest» пройдет с 15 по 26 февраля в четырех городах России.
Мила КИЯН
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Ильдар Абдразаков исполнит в Уфе свою коронную партию - вождя гуннов в опере «Аттила»Ильдар Абдразаков исполнит в Уфе свою коронную партию - вождя гуннов в опере «Аттила»Фото: Мила КИЯН
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Именной музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова «Abdrazakov fest» – самый крупный проект Фонда поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей в этом году пройдет уже в третий раз.

- Приятно начинать новый 2020 год с грандиозных планов и подготовки к фестивалю «Abdrazakov fest», который я решил посвятить наследию итальянского классика Джузеппе Верди. В этом году Фонд привезет фестиваль в Екатеринбург, Уфу, Казань и Москву, - рассказывает художественный руководитель фестиваля Ильдар Абдразаков. - 15 февраля мы откроем фестиваль в Екатеринбурге «Вечером итальянской музыки» в Свердловской государственной филармонии. 19 февраля - родная Уфа. В Башкирском театре оперы и балета будет показана моя режиссерская версия оперы Верди «Аттила». 21 февраля в Большом концертном зале им. Сайдашева в Казани также пройдет «Вечер итальянской музыки», а 26 февраля в Большом зале Московской государственной консерватории им. Чайковского состоится заключительный концерт «Верди-Гала» - кульминация фестиваля.

Народный артист Башкирии и Татарии Ильдар Абдразаков, который считается одним из лучших «вердиевских» басов современности, примет участие во всех мероприятиях фестивальной программы. В концертах также примут участие звезды мировой оперной сцены: итальянские артисты - баритон Клаудио Сгура и тенор Лучано Ганчи, а хэдлайнером концерта «Верди-гала» станет болгарская оперная дива Соня Йончева. На сцене Башкирского театра оперы и балета художественный руководитель фестиваля Ильдар Абдразаков исполнит титульную партию в опере «Аттила» - самой громкой премьере прошлого сезона. Постановка, осуществленная на Грант главы Республики Башкортостан, стала одной из самых заметных российских театральных премьер 2019 года и вошла в Long List российской национальной театральной премии «Золотая маска». Ведущие партии в спектакле исполнят российские и зарубежные оперные звезды: Вероника Джиоева, которая является одной из самых востребованных певиц не только в России, но и далеко за ее пределами, исполнит партию Одабеллы, итальянский тенор Лучано Ганчи, известный европейским слушателям как исполнитель с мощной актерской харизмой, мастер точных вокальных акцентов, предстанет перед зрителями в роли Форесто, а партию Эцио споет российский баритон Сергей Кайдалов, в прошлом году триумфально завоевавший первый приз на Международном конкурсе музыкантов в Осло и получивший награду из рук королевы Норвегии.

- Я счастлив, что у слушателей фестиваля в разных городах будет возможность насладиться прекрасной музыкой и пережить самые сильные зрительские эмоции, - говорит Ильдар Абдразаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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