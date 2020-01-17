7 самых острых вопросов о борьбе со снегом в Уфе

Накануне жители башкирской столицы стали «жертвами» настоящего «снежного апокалипсиса» - осадков выпало столько, что коммунальщики попросту не справляются с его уборкой. Из-за разбушевавшейся стихии и аномально теплой зимы, дороги на улицах и во дворах Уфы превратились сначала в «снежную кашу», а затем и вовсе стали сплошными сугробами.

В социальных сетях горожане массово жаловались на плохую уборку снега, не делая скидок на сложные погодные условия. А между тем, коммунальная техника и дворники работают в усиленном режиме и практически круглосуточно. «Комсомолка» задала администрации Уфы семь «горячих» вопросов о борьбе со снегом.

1. КТО В ОТВЕТЕ ЗА УБОРКУ?

Снег во дворах обязаны убирать управляющие компании и обслуживающие организации УЖХ районов Уфы. Наряду с ежедневной уборкой дворов дополнительно разработаны графики комплексной поэтапной очистки дворов на зимний период 2019-2020 годов, которые размещены на сайтах управляющих организаций и администрации Уфы. Уборку во дворах домов, которые находятся на обслуживании иных, частных управляющих компаний и ТСЖ, осуществляют данные компании и товарищества.

Если у жильцов возникли вопросы по уборке дворов, то лучше сразу обратиться в управляющую компанию, чтобы они приняли меры. Если дом находится на обслуживании УЖХ районов города, можно позвонить в центральную диспетчерскую службу управления жилищного хозяйства Уфы по телефону: (347) 235-48-00.

Что касается вывоза снега с дворовых территорий, то его разрешается сваливать в кучу там же во дворе. Главное, чтобы это не мешало проезду машин и свободному передвижению пешеходов.

Дворники в башкирской столице работают с раннего утра и до позднего вечера

2. КАК ЧИСТЯТСЯ ДВОРЫ И КРЫШИ ЖИЛЫХ ДОМОВ?

Дворники проводят работы по уборке закрепленных территорий ежедневно. Их рабочий день начинается с 06.00 часов утра, при обильных снегопадах – с 05.00 часов с объявлением продленного рабочего дня. В обслуживающих организациях в помощь дворникам дополнительно привлекаются бригады из числа рабочих текущего ремонта, уборщиц лестничных клеток, рабочих мусоропроводов и административно-управленческого аппарата обслуживающих и управляющих организаций.

Крыши домов от наледи и сосулек также должны очищать сотрудники управляющих компаний. В первую очередь, работы проводятся в местах наиболее вероятного схода снега и наледи, на участках представляющих наибольшую опасность при эксплуатации, к которым относятся: кровли двухэтажных домов без парапетов, кровли пятиэтажных домов с неорганизованным стоком; новые дома с фигурной кровлей.

По мере необходимости крыши будут чистить ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Для этого привлекаются около 250-300 специально обученных работников и порядка 6-8 автовышек.

3. ПОЧЕМУ ИСПОЛЬЗУЮТ «БИОНОРД»?

Противогололедный материал «Бионорд» обладает моментальным антискользящим эффектом, безвреден для асфальтобетона, каменных, плиточных и других покрытий. Кроме того, продукт характеризуется минимальным воздействием на состояние меховых, кожаных изделий и окружающей среды. Имеет полный пакет разрешительной документации.

У «Бионорда» есть неоспоримые преимущества перед смесью песка и соли, которой раньше обрабатывали дороги. Как и все современные реагенты, «Бионорд» состоит из минеральных компонентов. В его состав входят пищевая соль и хлористый кальций, которые активно применяют в пищевой и фармацевтической промышленности. Такие составы относят к самому низкому среди противогололедных материалов классу опасности по шкале воздействия вещества на организм человека, - отметили в администрации Уфы.

По данным производителей, есть еще одно значительное преимущество «Бионорда» – его компоненты полностью растворяются в воде. Песок и техническая соль не обладают такими свойствами. Песок лишь засоряет ливневую канализацию и ее приходится прочищать. Техническая соль также оставляет нерастворимый осадок, поскольку сырье не очищают после добычи от песка, глины и других примесей.

В Уфе смесь «Бионорд» начали использовать первый годФото: Мария ЛЕНЦ

4. ЧТО С ТЕХНИКОЙ?

В период зимнего содержания задействовано 433 единицы коммунальной спецтехники. Она предназначена для очистки и содержания улично-дорожной сети города, а также вывоза снега. В данный момент приобретается 55 единиц коммунальной техники. Первая партия была получена на днях.

Совсем недавно Уфа получила первую партию новой снегоуборочной техники

5. ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СНЕГОМ ПОСЛЕ УБОРКИ?

Снежные массы и наледь с проезжих частей и тротуаров города Уфы ликвидируется специализированными городскими службами ежедневно в круглосуточном режиме. Для обеспечения вывоза снега с городских территорий во всех районах города оборудовано 11 полигонов для складирования снега. На сегодняшний день все они находятся в эксплуатации, а также есть снегосплавной пункт.

Снегосплавной пункт МУП «Уфаводоканал» располагается по улице Трамвайная, 1/3. Задачей подразделения является экологичная утилизация снега, убираемого с территории города.

6. В УФЕ ПЛАВЯТ СНЕГ?

Пункт функционирует в Уфе с 2009 года и является единственным объектом такого рода в городе. Режим работы – круглосуточный. Сюда ежедневно приезжают самосвалы со снегом. Машины сбрасывают его на толстую стальную решетку над коллектором. Затем снежная масса трамбуется бульдозером, а теплая сточная вода растворяет его. Оставшийся на поверхности мусор вывозится на полигон ТКО.

Растопленный снег отправляется по канализационным сетям на очистные сооружения города, где проходит полную очистку и обеззараживание. Производительность по приему снега составляет до 1800 кубических метров в сутки, что с запасом позволяет справляться с объемом завозимого снега.

7. КАК СОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАФИК УБОРКИ ДВОРОВ?

Определенного принципа, кроме поэтапности выполнения работ, в данном случае не существует. В график включены все дворовые территории, которые находятся на обслуживании управляющий организаций УЖХ районов Уфы.

«Комсомольская правда» благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу мэрии Уфы.