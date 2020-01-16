«Задерживаю бандита, а это мой приятель!»: откровенный разговор с уфимским следователем

15 января - особенная дата для следователей. В этот день в 2011 году был образован Следственный комитет РФ, и вот уже девятый год ведомство отмечает свой профессиональный праздник. В преддверии этой знаменательной даты корреспонденты «Комсомолки» решили поближе познакомиться с нелегкой работой сыщиков и отправились в гости во Второй отдел по расследованию особо важных дел, где работает следователь по особо важным делам, полковник юстиции Султанов Руслан Рафисович.

«ЗАКОН ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ВАЖНЕЕ ВСЕГО»

- Следователем я начал работать еще в 2003 году в прокуратуре Орджоникидзевского района города Уфы, после чего перевелся в республиканскую прокуратуру, в отдел по расследованию умышленных убийств и бандитизма, а после образования Следственного комитета при прокуратуре РФ получил должность следователя по особо важным делам во втором отделе по расследованию особо важных дел. И вот уже 10 лет я работаю в этом отделе на этой должности – вот такой вот личный профессиональный юбилей, - с улыбкой рассказывает Руслан Султанов. – Я с самого детства мечтал работать в органах, бороться с преступностью – тогда это казалось очень романтичной и даже героической профессией. И теперь могу точно сказать, что работа следователя – мое настоящее призвание.

Как признается Руслан Султанов, работа следователя – очень сложная. И дело не только в серьезной загруженности и катастрофической нехватке свободного времени, запутанности дел и ответственности. Ведь иногда приходится делать сложный выбор между буквой закона и личными взаимоотношениями. Такой выбор пришлось сделать и молодому следователю, когда он только приступил к работе.

Работа следователя по особо важным делам требует огромного опыта и сосредоточенностиФото: Рустем АХУНОВ

- Когда я еще только начинал свою работу в районной прокуратуре, к нам поступило одно запутанное уголовное дело трехлетней давности. По сути, тематика 90-х: нападение на предпринимателя, который держал сеть продуктовых киосков по городу. Преступники следили за ним, потом улучили удобный момент и напали, используя огнестрельное оружие, чтобы отобрать денежную выручку. Вот только довести задуманное до конца не вышло, пуля попала в позвоночник, и предприниматель выжил, хоть и остался инвалидом на всю жизнь. Беда в том, что по горячим следам задержать преступников не удалось, и на какое-то время они залегли на дно. В итоге дело долго не удавалось раскрыть, его расследование даже пришлось приостановить на два года из-за недостатка улик. И вот мне снова попалось на глаза это дело, и я взялся за него всерьез. Тут мне повезло: оперативники тогда еще УБОП МВД по Башкирии добыли новую информацию о причастности определенных лиц к аналогичным преступлениям. Шаг за шагом, и мы вышли на одного из членов этой банды. Каково же было мое удивление, когда при задержании я увидел человека, с которым в юности жил по соседству, ходил в одну школу! В этот момент пазл в моей голове сложился: ведь когда мы были еще в студенческом возрасте, я всегда удивлялся – откуда у молодого парня появились большие деньги, новая машина. Но что эти деньги достаются ему таким криминальным путем, и подумать не мог. Я до сих пор помню нашу встречу при задержании: один - преступник, второй – следователь. Он смотрит на меня, намекая, мол, ну мы же знакомы, ты же вспомнил меня. А я в тот момент понимаю только одно: никакие личные взаимоотношения не могут стоять выше буквы закона. В итоге выяснилось, что там вообще серия нападений была, но задержанный предпочел сотрудничать со следствием и выдал остальных участников банды. Уголовное дело было передано в отдел по особо важным делам республиканской прокуратуры и впоследствии направлено в Верховный суд Башкирии. Все они получили большие сроки за свои преступления, а я укрепился в мысли, что правильно выбрал профессию следователя и реально хочу посвятить ей всю свою жизнь, - вспоминает Руслан Султанов.

СОЖЖЕННОЕ НА КОСТРЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И ЗАГЛОХШИЙ АВТОМОБИЛЬ

Как признается Руслан Султанов, в работе следователя случаются и курьезные, и даже загадочные ситуации.

- До сих пор с улыбкой вспоминаю одно дело, которое я расследовал уже здесь, в отделе по особо важным делам. Тогда от ФСБ к нам поступила оперативная информация, что должностное лицо вымогает взятку. Мы провели расследование и выяснили, что начальник одного из следственных отделов в городе Туймазы договорился с адвокатом, что за хорошее вознаграждение уничтожит уголовное дело в отношении человека, который очень не хотел попасть в тюрьму за свои проступки. В итоге сотрудники ФСБ взяли их с поличным на горячем в буквальном смысле этого слова: задержали прямо на даче, где следователь и адвокат распивали алкоголь и весело сжигали тома уголовного дела на костре. Конечно, все материалы удалось восстановить, все понесли заслуженное наказание, но тот курьезный случай мы с коллегами вспоминаем до сих пор, - с улыбкой рассказывает следователь по особо важным делам.

Еще одно необычный случай, который вспоминает до сих пор Руслан Султанов, произошел в 2009 году в Зианчуринском районе Башкирии, где трое мужчин жестко расправились с таксистом.

- На первый взгляд, вроде бы обыденный случай, такие преступления у нас каждый год случаются: отец и двое его сыновей решили убить таксиста, чтобы завладеть его машиной и перепродать потом. Вызвали такси, выехали в поле, убили водителя, а вот уехать уже не смогли. Словно по волшебству исправный, с полным баком топлива автомобиль заглох, поэтому убийцам ничего не оставалось, как скрыться с места преступления, но их вскоре задержали по горячим следам. Вот такая вот мистика, - удивляется следователь.

Уже десять лет Руслан Султанов работает во втором отделе следователем по особо важным деламФото: Рустем АХУНОВ

«СЛЕДОВАТЕЛЬ – ТАКОЙ ЖЕ ЧЕЛОВЕК, СО СВОИМИ СЛАБОСТЯМИ И УВЛЕЧЕНИЯМИ»

Сейчас во втором отделе по особо важным делам работают 12 сотрудников: следователи, помощник следователя, заместитель руководителя отдела и руководитель отдела.

- Основная наша направленность – преступления, направленные против государственной власти, и преступления в сфере экономики. Мы расследуем должностные преступления, хищения в особо крупном размере, в том числе совершенные лицами с особым правовым статусом – депутатами, адвокатами и т.д.

Как оказалось, попасть в отдел по особо важным делам – непросто. Те, кто только встал со студенческой скамьи, сначала должен набраться опыта, стать состоявшимся следователем с многолетним стажем работы и способный расследовать сложные уголовные дела. Ну, и конечно огромное желание расследовать большие многоэпизодные уголовные дела.

- Например, в нашем отделе работает удивительная женщина, который посвятила профессии следователя уже более 30 лет полковник юстиции Насибуллина Рушания Губайдулловна - почетный сотрудник Следственного комитета РФ, Прокуратуры РФ, человек, который является для нас настоящим примером любви к своей профессии, пользуется уважением и неоспоримым авторитетом, - рассказывает следователь Руслан Султанов. – Коллектив дружный, сплоченный, способный мобилизоваться в одну большую следственную группу при необходимости.

Удивительно, но большинство думает, что следователь – это человек в погонах, лишенный каких-либо интересов, эмоций, и думающий только о раскрытии преступлений. Как признается Руслан Султанов, все это предрассудки. Следователь такой же человек, со своими интересами, увлечениями и даже слабостями.

- В свободное от работы время я занимаюсь спортом, люблю играть в волейбол, проводить время с близкими людьми, выезжать на отдых за город. Когда я только начинал работать, было тяжело. Иногда даже посещали мысли уйти со службы. К счастью, я смог взять себя в руки и побороть свою слабость, и не зря, как показало время, - с улыбкой признается следователь.