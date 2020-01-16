«Ему можно было помочь»: в Башкирии на трассе насмерть сбили отца двоих детей и бросили умирать

15 января, в районе 22:25 часов в Стерлитамакском районе на автодороге Стерлитамак-Стерлибашево произошла смертельная авария с участием пешехода. Как ранее сообщала «Комсомолка», неустановленный водитель сбил 47-летнего местного жителя и скрылся с места происшествия. От полученных травм несчастный скончался на месте аварии. В ГИБДД рассказали, что пешеход шел по краю проезжей части в попутном направлении, светоотражающих элементов на его одежде не было. Виновника аварии сейчас разыскивают сотрудники дорожной полиции.

- Организованы розыскные мероприятия, предположительно, легкового автомобиля. Госавтоинспекция Башкирии обращается с просьбой к очевидцам аварии сообщить в полицию любую информацию о происшествии и местонахождении водителя или автомобиля, - сообщили в ГИБДД республики.

ОСТАЛОСЬ ДВОЕ СЫНОВЕЙ

Погибшим в аварии мужчиной оказался житель Стерлитамака Виктор Гладких. Информация о его смерти просто шокировала родственников.

- Возможно, дядя Витя был жив, и ему можно было помочь! Сегодня он был бы с нами! – пишет его крестница Наталья Петрова в социальных сетях.

Девушка своими силами через социальные сети пытается найти хотя бы одного свидетеля, но пока поиски не дали никаких результатов.

- 31 января крестному бы исполнилось 48 лет. У него осталось двое сыновей. Никита только вернулся из армии, а Максим в этом году закачивает школу. Дядя Витя нянчил меня в детстве, научил кататься на лыжах, мы всегда были очень близки, он для меня очень много значит, - рассказала «Комсомолке» Наталья.

Родственники и близкие запомнят Виктора как доброго, светлого и отзывчивого человека. По нему скорбят все, кто был с ним знаком.

- Я не знаю как правильно действовать сейчас. Я не могу поверить в произошедшее. Знаю, что нужны свидетельские показания тех, кто был на месте трагедии вчера, - говорит Наталья.

Если вам известно о подробностях аварии или местонахождении автомобиля или водителя, сбившего Виктора, пожалуйста, передайте информацию в ГИБДД республики по телефонам 8(347) 235-51-11, 8 (347) 233-04-62 или 02.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.