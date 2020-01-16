Какой будет погода в Башкирии во второй половине января

В этом году зима решила не испытывать жителей Башкирии сильными морозами. Вторая половина января будет такой же теплой, как и первая.

По данным сервиса Gismeteo.ru, температура воздуха будет держаться в пределах -5, -10 градусов, без резких перепадов. На январь также придутся обильные снегопады. Осадки ожидаются почти ежедневно вплоть до начала февраля. Самими снежными днями, предварительно, станут 16, 17, 25, 30 и 31 января. Коммунальщикам придется разгребать снежные сугробы ежедневно.

Погода будет настолько теплой, что столбик термометра покажет +1, +2 градуса. Такая погода ожидается с 16 по 20 января. В некоторых районах ожидается снежный накат, мокрый снег и снег с дождем.

С 21 января в регион придет стабильный «минус». Температура воздуха в среднем составит -5 градусов днем, -6, -8 ночью. Обильные осадки не отступят – 22 и 23 января ожидаются сильные снегопады. В ночь с 23 на 24 немного похолодает – температура воздуха составит -12 градусов ночью. 24 днем выглянет солнце, осадков этот день не будет. На два дня в Башкирии снова установится плюсовая погода. 25 и 26 января температура воздуха составит +2, +3 градуса днем, и -1 ночью.

Довольно резко похолодает 27 января –столбики термометров опустятся до -13 градусов, а в горных районах и вовсе до -20. Такой характер погоды сохранится до 30 января, а затем снова резко потеплеет.

Синоптики не обманули – зима действительно оказалась теплой. Ранее ее называли «розовой» - когда температура воздуха будет около или даже немного выше нормы. Последний месяц зимы, по предварительным данным синоптиков, будет холоднее, чем январь. Более подробно метеорологи расскажут позднее.