Снежный апокалипсис в Уфе: как город встретил обильные осадки

Сегодня, 16 января, на Уфу обрушился циклон с обильными снегопадами и ледяным дождем. Синоптики сразу предупредили – ожидается гололедица, заносы и снежный накат на дорогах. Особенно внимательно порекомендовали отнестись к прогнозу автовладельцам. В МЧС Башкирии оперативно сообщили, что ухудшилась видимость, ослабли сцепные качества дорог. Спасатели попросили не выезжать на дороги, особенно на трассы, без острой необходимости.

На аварийно-опасных участках трасс поставили дежурить полицейских – стражи порядка при необходимости окажут водителям помощь. Тем временем глава Башкирии Радий Хабиров заверил, что на борьбу с осадками выйдет работать увеличенный парк техники. Только вот коммунальщиков уфимцы не заметили – на работу пришлось и идти, и ехать по глубоким сугробам.

ПРОБКИ – 9 БАЛЛОВ

Утро уфимцев 16 января началось точно не с кофе – автомобилисты сначала почистили машину после ночных осадков, затем общими силами выехали из двора, а потом тихонечко, держа дистанцию до работы.

Утром Уфа встала в 9-балльных пробках

- Мы с соседями чистили машины, откапывали их, затем начали выезжать и по очереди застревать во дворе – снегоуборочной техники уже три дня во дворе не было, - пишет Владимир Л., житель Черниковки.

Следующим испытанием было добраться до работы, ведь в утренний час пик столица Башкирии встала в девятибалльных пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы наблюдались по всему городу и на въездах в город. Дороги сковало из-за сильного снегопада и многочисленных ДТП.

- Едешь по Демской дороге, по «салаватке», и везде крайние правые полосы наполовину в снегу. Пришлось потолкаться, - говорит уфимец Ратмир З.

Самая плачевная ситуация наблюдалась на Демском и Затонском шоссе, на улицах Сочинская, Заки Валиди, Софьи Перовской и Пугачева. Было затруднено движение на проспекте Октября в районе остановок «Спортивная» и «Улица им. города Галле», а также в сторону Черниковки на участке от Горсовета до ГДК, на улицах Жукова и Гагарина в Сипайлово.

На севере Уфы стояли Уфимское шоссе и улица Александра Невского. Практически парализовало движение между Черниковкой и Инорсом, а также выезд из Инорса на Сипайлово.

ГДЕ ТРОТУАРЫ?

Нелегко пришлось и пешеходам – тротуары давно превратились в один большой сугроб. Не успели коммунальные службы почистить снег, который выпал в начале недели, как выпала суточная норма минувшей ночью.

Здесь на Комсомольской когда-то был тротуар

- До остановки пришлось пробираться с трудом. В один момент почувствовал себя бульдозером, тротуара тут как будто и не было, - говорит Владислав К.

Тротуары действительно пропали. В редакцию поступили несколько фотографий с улиц Комсомольской и 50 лет СССР, на которых видно, что людям негде идти. И такая ситуация по всему городу.

- На работу пришлось опоздать, потому что маршрутки просто не выехали на работу. Я еле «запихнулась» в автобус спустя 40 минут, - пишет Лейла, жительница Иглино.

ГРУЗОВИКИ – В ОБЪЕЗД

В связи с сильным снегопадом введен запрет на въезд грузового транспорта. Ограничение будет действовать, как минимум, до 23:00 сегодняшнего дня. Большегрузы не смогут заехать в столицу Башкирии по автомобильным дорогам общего пользования по направлениям Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

В администрации пообещали дополнительно сообщить, когда запрет будет снят.

Автомобили застревают в жилых дворах

«СЛУЖБЫ ПЕРЕШЛИ НА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ»

Но со слов Ульфата Мустафина, Уфа справляется со снегом. По данным сити-менеджера, с утра на линии 306 единиц техники и 463 дорожных рабочих.

- В первую очередь расчищаем основные магистрали столицы. По линии УЖХ 158 единиц техники и 802 дворника задействованы на уборке дворов. Плюс к этому 300 сотрудников жилищных предприятий помогают нам. Службами по благоустройству районов дополнительно выделена спецтехника, - написал Мустафин.

На улице Владивостокской люди своими лопатами расчищали дорогу

Дворники сегодня работают до восьми вечера, а остальные службы работают круглосуточно.