Боль, унижение, недовольные соседи: многодетная мать-одиночка из Башкирии выживает в нечеловеческих условиях

«КП-Уфа» неоднократно писала о многодетной матери из Салавата, страдающей серьезным заболеванием и вынужденной выживать вместе с четырьмя детьми и внуками в крохотной комнатушке в общежитии. Началось все с того, что в 2011 году у Светланы Рузматовой родился четвертый ребенок – недоношенный и с серьезными патологиями: синдромом Дауна, атрезией ануса и прямой кишки. А в 2015 году у самой 48-летней женщины обнаружился цирроз печени неясного генеза – причем на последней стадии. Светлане пришлось несколько месяцев провести в Новосибирске, где ей подобрали донора и в феврале 2019 года провели сложнейшую операцию по пересадке органа. Несколько дней сохранялся риск отторжения донорской печени, но женщина справилась. Все это время, когда Светлана находилась в больнице, за детьми присматривала ее старшая дочь, ведь муж многодетной матери давно ушел из семьи, не выдержав жизненных трудностей.

ДЕРЖАТСЯ ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ

И вот, казалось бы, все самое страшное позади. Светлана медленно, но верно идет на поправку. Вот только условия, в которых сейчас проживает женщина и ее несовершеннолетние дети, просто ужасают: в тесной комнатушке в общежитии совершенно невозможно существовать двум тяжелобольным инвалидам, которым требуется постоянный уход. О своей проблеме Светлана, наконец, решилась рассказать на странице в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова.

- Я живу с детьми в общежитии по найму. С мужем разведены, алименты не получаю. У меня и у младшего сына бессрочная инвалидность. Я после пересадки печени, и в общественных местах мне находится нельзя, так как иммунитет очень слаб. Малейшая простуда – и может начаться отторжение донорского органа. Младший сын перенес 4 операции на кишечник, сейчас у него есть очень серьезная проблема со здоровьем. После операции каждые два дня приходится делать клизму, условий для этого в общежитии нет. Клизму делаем в общей комнате для умывания, где нет дверей, соседи возмущаются, - описывает свои мучения многодетная мать.

Женщине, перенесшей пересадку печени, очень тяжело ухаживать за сыном-инвалидом в тесном общежитии

Поскольку младший сын Ильхам из-за инвалидности находится на домашнем обучении, то, когда приходят учителя, всем домочадцам приходится выходить из комнаты и ждать в общем коридоре окончания уроков. Особенно тяжело бывает, когда кто-то из детей болеет, и тогда приходится с температурой стоять в коридоре около двух часов, чтобы не мешать занятиям.

- У меня старшему сыну 15 лет. Он подросток, которому нужно личное пространство, чтобы делать уроки, развивать себя и интересы. Учительница младшего сына спрашивает: почему мы не обращаемся никуда, другим семьям с детьми инвалидами выдают квартиры по найму а ребенок, которому нужны постоянные клизмы, в общежитии ютиться вынужден, - вздыхает Светлана.

«НЕТ САНУЗЛА, ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ, ВЫБИТЫ СТЕКЛА»

Женщина уточняет, что еще в сентябре прошлого года сдала на рассмотрение в администрацию все необходимые документы для коммерческого найма квартиры, и вскоре получила письмо от регионального госкомитета по строительству и архитектуре.

- Работники жилищного отдела показали мне одну квартиру, в которой нет газовой плиты, санузла, раковины на кухне, с разбитыми окнами. Сказали, что больше квартир нет. Или берите эту, или ничего вообще, - сетует многодетная мать. - Я была очень расстроена. Как можно матери-одиночке с инвалидностью и ребенку-инвалиду предлагать такую квартиру? Мы и так живем только на пенсию, по состоянию здоровья я не могу работать и пока не могу создать для моих детей лучшие условия.

Впрочем, Светлана призналась, что не стала горячиться и отказываться от предложения, ведь недовольства соседей по общежитию каждый день звучат все громче. Но снова все остановилось из-за бюрократических проволочек.

- Мне обещали, что до нового года будут готовы все договора, и дадут нам ключи, но мы так ничего и не дождались. Нам продлили только найм комнаты в общежитии, больше продвижений нет. Меня отправляют из одной инстанции в другую, а сейчас и вовсе говорят, чтобы я заново собирала все документы, - со слезами жалуется женщина. – А я не могу этого сделать с ребенком-инвалидом на руках, потому что он быстро устает, ему надо постоянно менять памперс. Поэтому у меня нет никаких других вариантов, как попросить Радия Хабирова помочь нам и получить эту квартиру в ускоренном порядке. Я прошу вас со слезами, ради моих детей! – молит Светлана Рузматова.

На обращение многодетной матери оперативно отреагировали представители жилищного отдела администрации Салавата, которые заверили, что в самое ближайшее время рассмотрят просьбу женщины и дадут ответ.

«КП-Уфа» следит за развитием ситуации.