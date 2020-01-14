Радий Хабиров возмутился снижением рождаемости в Башкирии

В Башкирии просела рождаемость. За 2019 год в регионе родилось всего 42 тысячи малышей, что на 10,5 процентов ниже, чем годом ранее. Власти республики всерьез обеспокоились демографической ситуацией и разработали ряд мер по ее улучшению — преимущественно нематериальных.

ПРОБЛЕМА В ГОРОДАХ

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова на оперативном совещании в правительстве республики рассказала, что рождаемость падает не повсеместно, а главным образом в городах. Если ожидаемое количество детей у новобрачных в городах и селах почти совпадает — 2,21 и 2,39 соответственно, то в реальности горожане не спешат обзаводиться детьми. Так, за 2018 год в городах рождалось в среднем 1,388 детей, тогда как в селах 2,339. При этом именно жители городов обеспечивают основной прирост населения республики.

- Более 50% рождений нам дают пять крупнейших городов Башкирии. Это Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Салават, Октябрьский. И три района – Туймазинский, Белорецкий, Уфимский, - уточнила Ленара Иванова.

На спад рождаемости влияет также возрастная структура женщин. Сейчас республике 20-29-летних девушек на треть меньше, чем 30-39-летних. Их число будет сокращаться и дальше, соответственно, будет снижаться и рождаемость.

МОНЕТОЙ ДЕЛУ НЕ ПОМОЖЕШЬ?

Как показали исследования фонда общественного мнения, 67 процентов семей хотят больше детей, чем имеют в данный момент, но чтобы ими обзавестись, необходимы определенные условия.

По результатам опросов, решающим фактором служит наличие жилищных, налоговых, административных и инфраструктурных мер поддержки — 60 процентов, а вот финансовая помощь влияет лишь в 40 процентах случаев. Данные исследования только подкрепили точку зрения главы Башкирии Радия Хабирова.

- Решить эту проблему, заливая в нее деньги, невозможно. Во-первых, у нас нет таких денег. […] Если мы не примем комплексные мероприятия, то будем падать, падать и падать. Знаете, к чему придем? Как страшный сон, четырехмиллионная республика превратится в трехмиллионную? Для нашей управляющей команды это будет самый страшный позор будет.

СНАЧАЛА - ЗДОРОВЬЕ

Власти Башкирии разработали четыре блока мер, направленных на то, чтобы в регионе рождалось все больше малышей. В первую очередь это мероприятия по улучшению репродуктивного здоровья населения. Сюда входит работа по своевременному выявлению заболеваний репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин, а также грамотное доабортное консультирование и, конечно, увеличение числа процедур экстракорпорального оплодотворения на 425 единиц.

Только за счет этого к 2024 году в Башкирии смогут появиться на свет 2625 малышей. На эти цели из бюджета республики ежегодно планируют выделять 83,2 млн рублей.

УДЕРЖАТЬ МОЛОДЕЖЬ

Никакие ЭКО не помогут, если из региона будет уезжать молодежь. Понимая это, власти решили наладить взаимодействие с выпускниками школ и студентами. С теми, кто уже уехал, дабы получать образование за пределами республики, предполагается поддерживать связь.

- В каждой отрасли вы должны показать потенциальные возможности рабочих мест, интересных для этих ребят, дипломированных специалистов, которые могут вернуться, а могут и не вернуться, - обратилась к представителям профильных министерств Иванова.

Кроме того, власти намерены подключить к работе национальные диаспоры: приглашать толковых выпускников из стран СНГ на учебу в башкирские вузы, а потом оказывать им помощь в оформлении гражданства России.

УПРОСТИТЬ ЖИЗНЬ МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ

Третий блок мер это так называемые механизмы, направленные на развитие инфраструктуры дружественной семье. Среди них — установление льгот для многодетных семей или освобождение их от налогов, увеличение групп продленного дня в школах, сокращение времени на прохождение детских медосмотров с двух недель до одного дня.

Большие надежды власти возлагают на развитие услуг по присмотру и уходу за детьми. Сейчас ее тестируют в Стерлитамаке, там это услугой воспользовались уже больше 160 семей. Если опыт окажется удачным, со следующего года услуги по присмотру за детьми появятся по всей республике. За счет внедрения этой услуги в ближайшие пять лет в Башкирии, по прогнозам аналитиков, появятся на свет 1134 ребенка.

Развитие услуг по присмотру и уходу за детьми, по мнению властей, положительно скажется на рождаемости в регионеФото: Евгения ГУСЕВА

Одновременно власти ожидают точечных мер поддержки для многодетных семей от муниципалитетов. В пример Иванова привела Салават, где выплачивают 50 тысяч рублей при рождении двойни и 100 тысяч при появлении на свет тройни.

Заключительный блок мер объединяет мероприятия по формированию положительного образа семьи с детьми. Тут власти рассчитывают на поддержку телевидения, театров, образовательных организаций. Так, в последних хотят ввести специальную программу «семьеведение», но как это будет реализовано, пока не ясно.

По словам Ивановой, даже по самым скромным прогнозам, при реализации всех этих мер в Башкирии к 2024 году родится дополнительно 8414 детей.