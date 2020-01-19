2020-01-19T18:27:38+03:00
Общество

«Первые дни были бесконечные слезы»: за день до Нового года малышу из Башкирии поставили страшный диагноз

Чтобы избежать удаления глаза, ребенку требуется дорогостоящее обследование и лечение
Инга НОВИЦКАЯ
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Смертельно-опасный диагноз мальчику поставили в канун его любимого и долгожданного праздникаСмертельно-опасный диагноз мальчику поставили в канун его любимого и долгожданного праздника
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Еще недавно семья Кулгуниных из Белебея готовилась к встрече нового года: наряжали елку, выбирали подарки, а за день до праздника узнали новость, которая полностью перевернула их жизнь. Изначально родителей насторожило, что у их младшего сына Таира, которому нет еще и трех лет, появилось странное свечение в глазах. Супруги решили отвести сына на обследование, а после врачи сообщили им страшный диагноз – у Таира ретинобластома, рак сетчатки глаз, и теперь жизнь ребенка находится в серьезной опасности.

- Первые дни были бесконечные слезы и днем и ночью от мысли, что у моего ребеночка такой страшный диагноз. Хотелось проснуться и понять, как хорошо и счастливо мы жили, и что все проблемы, из-за которых я так сильно переживала, просто «пыль», - с ужасом вспоминает мама Таира Лиана Кулгунина. – 10 дней праздника показались нам крайне длинными, ведь онкоцентр тоже отдыхает. Но за эти дни я взяла себя в руки, и теперь настроена только на победу.

Сейчас Таир вместе с мамой находится в Москве, где проходит обследование в клинике. По результатам УЗИ видно, что за короткое время опухоль увеличилась почти в два раза, а значит, болезнь прогрессирует. Медлить нельзя, иначе не удастся сохранить глаз, чего очень боятся родители мальчика. На семейном совете было принято решение обратиться за консультацией и лечением в швейцарскую клинику.

- Есть много случаев, когда в России говорят об удалении, а в Швейцарии сохраняют орган, и даже возвращают зрение. Нужна огромная сумма на первый приём, около 3,9 миллионов рублей, которую наша семья просто не потянет. Друзья, знакомые и просто неравнодушные люди – прошу, помогите собрать деньги на лечение нашего сына! – умоляет мама Таира.

Если и вы хотите помочь мальчику выздороветь и сохранить зрение, вы можете связаться с родителями Таира: 8(927)940-07-11(мама Таира Лиана Салаватовна) или 8(917)498-74-08 (папа Артур Аскарович). Номера телефонов привязаны к банковским картам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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