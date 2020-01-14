2020-01-14T14:06:20+03:00
Общество

В Башкирии почтальон спасла из огня 20 человек

Трагедия едва не произошла в Межгорье
Эльвина АПАРИНА
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В МЧС Башкирии Эльвире Шаяхметовой выразили огромную благодарность и признательность.В МЧС Башкирии Эльвире Шаяхметовой выразили огромную благодарность и признательность.
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На днях в Межгорье едва не произошла трагедия – в одной из квартир многоэтажки начался пожар. В этот день почтальон Эльвира Шаяхметова выполняла свою обычную работу, доставляла пенсию на дом. Женщина зашла в первый подъезд и увидела сильный дым, который шел из окон квартиры на втором этаже, и крики. Почтальон понимала, что вот-вот начнет бушевать пожар, потому что из окон были видны отблески пламени.

- Учитывая, что дом щитосборный, и огонь может в считанные минуты поглотить ветхие деревянные конструкции дома и превратиться в огромный пожар, решила не терять время, - сказала Эльвира пожарным.

Очевидцы вызвали спасателей, а героиня в это время начала стучать в двери квартир, оповещая людей, чтобы те выходили на улицу. Зная, что во втором подъезде проживает тяжелобольная пенсионерка, позвонила ей и сообщила о том, что необходимо выходить.

- Совместно с жителями отключили электроснабжение в электрощите, а потом я поднялась в квартиру и помогла пожилой женщине, которая не могла самостоятельно передвигаться из-за перенесенной операции, собраться и выйти на улицу, - рассказывала героиня.

Благодаря ее смелым, решительным и самоотверженным действиям почтальона удалось предотвратить большую беду – от отравления продуктами горения и от огня она спасла больше 20 человек, в том числе 7 детей.

В МЧС Башкирии Эльвире Шаяхметовой выразили огромную благодарность и признательность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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