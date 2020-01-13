2020-01-13T16:21:47+03:00
Происшествия

«Миллион в собачьей будке»: в Башкирии воры наткнулись на деньги в очень неожиданном месте

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция
Инга НОВИЦКАЯ
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Богатства мужчина прятал прямо в собачьей конуреБогатства мужчина прятал прямо в собачьей конуреФото: Алексей БУЛАТОВ
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С необычным заявлением обратился на днях в полицию 45-летний житель Стерлитамака: мужчина рассказал, что его ограбили. Вот только обчистили воришки не сейф или укромный тайник в доме, а … собачью конуру. Именно там находчивый хозяин припрятал стеклянную банку со всеми своими сбережениями в размере одного миллиона и ста тысяч рублей, искренне полагая, что уж в конуре никто и никогда деньги искать не будет. Каково же было удивление мужчины, когда проснувшись рано утром 10 января и решив пересчитать свои накопления, банки с деньгами в конуре он не обнаружил. А хозяйский пес, который, по идее, должен был отпугнуть незваных гостей, лишь недоуменно вилял хвостом.

И ДАЖЕ СОБАКА НЕ ЗАЛАЯЛА...

Удивительно, но никаких чужих следов на территории огромного участка, да и в самом коттедже прибывшие по вызову полицейские также не обнаружили – в качестве улик с места преступления удалось изъять только два куска материи. Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело, розыск преступников, под покровом ночи обчистившим конуру, продолжается.

Дом потерпевшего находится на большом участке с постройками Фото: Яндекс.Карты

Дом потерпевшего находится на большом участке с постройками Фото: Яндекс.Карты

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, знакомый с ситуацией, подозрительным кажется одно обстоятельство: почему же не залаяла собака? Любой пес, почуяв чужаков, немедленно бы залился лаем, разбудив хозяев, а то и вовсе бросился бы на незваных гостей. Есть предположение, что хозяин сам мог перепрятать деньги и забыть об этом или поживиться припрятанным богатством мог кто-то из домочадцев или близких знакомых мужчины, которых собака хорошо знала. Расследование запутанного уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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