«Везли ребенка в школу»: появились подробности массовой аварии в Башкирии, где погибли три человека

Стали известны первые подробности смертельной аварии, которая произошла сегодня, около 9 часов утра, на автодороге Сибай-Акъяр. Напомним, что на трассе столкнулись встречные «Лада Калина» и иномарка Mitsubishi ASX. От мощного удара обе машины превратились в груду искореженного металла. 37-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии до приезда медиков, остальных пострадавших – водителя Mitsubishi и четверых пассажиров, включая 12-летнего ребенка, отвезли в больницу. Позже выяснилось, что по дороге в больницу, в карете скорой помощи скончался и 28-летний водитель иномарки, а позже пришло сообщение, что в реанимации скончалась и 35-летняя пассажирка «Лады Калины».

- Проезжали мимо. Ужас какой-то, обе машины всмятку, слышали, как кто-то кричал и просил о помощи. Но там уже спасатели работали, хочется верить, что все обойдется, - рассказывает очевидец аварии Ильнур З. – Хотелось бы сказать всем водителям – не гоняйте, это может стоить вам жизни.

"ДО СИХ ПОР НЕ МОЖЕМ ПОВЕРИТЬ В СЛУЧИВШЕЕСЯ"

Как стало известно, в страшной аварии разбилась целая семья из села Подольск, что в Хайбуллинском районе Башкирии. Как рассказала родственница погибших, Альбина С. (имя изменено – ред.) в то роковое утро в «Калине» ехали 37-летний Рамиль А., его родной брат Рустам, а также 35-летняя невестка Илюза вместе со своим 12-летним сыном.

- Сам Рамиль родом из Подольска, но живет, точнее жил в Акъяре, - сокрушается родственница погибших. – В то утро он с братом и его женой везли ребенка в школу в Зилаир. Что случилось – не знаю. Мне потом знакомый из больницы позвонил, говорит, что Илюза тоже скончалась. Я сначала не верила, информация самая разная была, но потом горестная новость подтвердилась. Мы пока все в шоке, не знаем, что и как. Молимся, чтобы хоть Рустам с сыном выжили и поправились.

Третьим погибшим в страшной аварии оказался 28-летний житель села Бурибай Сергей П. именно он находился за рулем Mitsubishi и скончался по пути в больницу. Вместе с ним в салоне иномарки находился знакомый, который получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

Родные вспоминают Сергея только самыми теплыми словами.

- Холостой он еще был, семьей обзавестись не успел. Спорт любил, очень добрым и отзывчивым человеком был. Не можем никак поверить в случившееся, - не могут сдержать своей скорби близкие погибшего парня.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.