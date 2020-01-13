Подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

Прошедшая неделя, с 6 по 12 января, к счастью, выдалась довольно спокойной в регионе. Однако несколько громких событий, которые горячо обсуждала вся Башкирия, все же произошли. Расскажем о ЧП, случившихся за неделю.

ШКОЛЬНИЦА ОТРАВИЛАСЬ АЛКОГОЛЕМ

6 января в районе 17 часов вечера в подъезд одного из домов по улице Комсомольской вызвали медиков – здесь стало плохо 12-летней девочке.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, прибывшие на место врачи диагностировали у подростка острое отравление этиловым спиртом. Пятиклассницу экстренно доставили в реанимацию 22-й больницы, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, подружки употребили контрафактный алкоголь, который утащили у своих родителей.

ЖЕНЩИНУ УБИЛИ В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ

В минувшую среду, 8 января, в одной из многоэтажек в уфимском микрорайоне Сипайлово сотрудники полиции обнаружили тело местной 48-летней продавщицы со следами избиения. Труп погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить – от чего же именно скончалась женщина, а следователям предстоит выяснить – кто может быть причастен к ее гибели.

В ДТП ПОГИБ РЕБЕНОК

В субботу, 11 января, в Чишминском районе Башкирии случилось ДТП, в котором погиб ребёнок. Авария произошла вечером на автодороге Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, 35-летняя уфимка за рулём «КiaVenga» вместе со своими дочерями 10 и 12 лет возвращались домой от родственников. В какой-то момент колесо иномарки залетело в дорожную колею, и женщина потеряла контроль над управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В аварии серьезно пострадали маленькие пассажирки: от полученных травм 12-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи. 10-летнюю малышку удалось спасти: сейчас девочка находится в больнице. В обстоятельствах рокового ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

В УФЕ ЗАГОРЕЛСЯ РЕСТОРАН

Вечером 12 января в элитном уфимском ресторане «Высота» на улице Менделеева случился пожар: вспыхнула кровля здания. Сотрудники заведения немедленно вызвали пожарных, а также вывели на улицу 43 посетителя ресторана, включая четверых детей.

Из ресторана вывели 43 человека

Прибывшие спасатели обнаружили, что горит вытяжная труба на уровне третьего этаж, огонь ликвидировали за считанные минуты. К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

Как позже сообщили в пресс-службе МЧС, пожар повредил деревянный карниз, рекламный баннер и вентиляционное оборудование на кровле. Причиной же возгорания стал накал дымохода.