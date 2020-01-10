«Выбросили с седьмого этажа»: 23-летний парень из Башкирии погиб в соседнем регионе при странных обстоятельствах

Страшная новость настигла родственников 23-летнего Вадима Кагарманова из Сибая в новогодние праздники: его бездыханное тело обнаружили под окнами многоэтажки в Магнитогорске в ночь на 9 января случайные прохожие. По версии следствия, молодой парень покончил с собой, но родные отказываются верить в это предположение, и считают, что Вадима убили.

КОЛЛЕГА ЗАДОЛЖАЛ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как рассказала тетя погибшего Альбина Б., в тот вечер парень собрался на съемной квартире вместе со своими коллегами по вахте. Совсем скоро мужчинам предстоял выезд на работу, и приятели решили отметить последний день отдыха. А уже рано утром 9 января матери Вадима позвонил родственник, который проживал там же, в Магнитогорске, и рассказал, что с парнем случилась беда.

Когда родные приехали в Магнитогорск, то увидели разбитое окно на седьмом этаже, а под окнами – след от упавшего тела. В квартире не оказалось никаких ценных вещей или документов, все изъяли следователи в качестве вещественных доказательств, а вот новенького телефона, который Вадим купил совсем недавно и очень им дорожил, и след простыл.

- Следователь сразу сказал, что Вадим покончил с собой, но мы в это не верим, - сокрушается Альбина. – Во-первых, почему разбито стекло, почему порвана занавеска? Может, Вадима просто выкинули в это окно? Наш мальчик был всегда жизнерадостным и активным человеком, строил большие планы на жизнь и никогда не говорил о самоубийстве.

Родные погибшего полагают, что во всем может быть виноват коллега Вадима, который задолжал ему 15 тысяч рублей и долго не отдавал. Ранее в разговорах с матерью парень заявлял, что намерен серьезно потребовать свои деньги назад – быть может, это и стало причиной ссоры? Те коллеги Вадима, которые были в тот вечер рядом с ним, и которых удалось опросить, не смогли вспомнить, что произошло, потому что были сильно пьяны. Личность еще одного участника роковой пьянки до сих пор устанавливают сотрудники правоохранительных органов. И хотя ведется доследственная проверка, родные Вадима переживают, что дело могут просто замять.

"НАЙМИТЕ ХОРОШЕГО АДВОКАТА"

Похоронили погибшего парня сегодня, 10 января, в родном Сибае, на новом кладбище возле аэропорта. Почтить светлую память мужчины пришли его многочисленные родственники и друзья – все они до сих пор не могут поверить в случившееся и уж тем более в версию, что Вадим мог уйти из жизни добровольно.

- Наймите хорошего адвоката. Тоже не верю в суицид. Не тяните. Соболезную с тяжёлой и невосполнимой утратой. Крепитесь, - пишет Лилия И.

- Такой мальчик был хороший. Как же все неожиданно, пусть земля ему будет пухом, - скорбит Альбина Н.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит искренние соболезнования семье Вадима Кагарманова.