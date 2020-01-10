2020-01-10T12:50:39+03:00
Общество

Уроженец Уфы продал успешный IT-бизнес и стал долларовым миллиардером

Ратмир Тимашев и его бизнес партнер Андрей Баронов передадут бразды правления компанией новым владельцам в следующем году
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Ратмир Тимашев родился и вырос в башкирской столицеРатмир Тимашев родился и вырос в башкирской столице
Изменить размер текста:

Накануне стало известно, что самый состоятельный уроженец Уфы Ратмир Тимашев стал еще богаче. Компанию «Veeam Software», которой он владел совместно со своим бизнес партнером Андреем Бароновым, купил американский инвестиционный фонд Insight Partners, сообщает издание vc.ru. По данным издания, сумма сделки составила 5 млрд долларов.

Как пишет американский Forbes, сделку по продаже планируют завершить в первом квартале 2020 года. Однако сам Тимашев и его партнер Баронов останутся в «Veeam Software» до середины 2021 года, а после ухода станут консультантами новых топ-менеджеров. При этом офис организации переедет в США, а пост генерального директора займет Уильям Ларджент, который ранее работал в «Veeam» в качестве вице-президента по операционной деятельности.

IT-бизнесмен Ратмир Тимашев и его бывший однокурсник по Московскому физико-техническому институту Андрей Баронов, основали «Veeam Software» в 2006 году. Штаб-квартира компании располагалась в Швейцарии, где, по слухам, живет и сам экс-уфимец из списка Forbes. Компания занимается автоматизацией управления данными, резервным копированием и кибер безопасностью.

В 2019 году состояние 53-летнего Ратмира Тимашева оценивалось примерно в 750 млн долларов, что позволило ему расположиться на 153 строчке рейтинга самых богатых бизнесменов России. После продажи компании Тимашев станет первым уроженцем Башкирии долларовым миллиардером.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
УФАС вынесла предупреждение в адрес министра здравоохранения Башкирии
В Уфе столкнулись КамАЗ и маршрутка, есть пострадавшие
В Башкирии депутатам парламента поручили рассказать населению о правах на льготы
Молодая уфимка подверглась сталкингу со стороны бывшего парня
Спасатели предупредили об ухудшении погоды на территории Башкирии
От 1 до 50 тысяч рублей: в Башкирии ввели новые штрафы для автомобилистов
30 тонн макулатуры собрали работники предприятий ГК «ТАУ» в рамках экологического проекта «бумажный бум»
В суде пересмотрят дело на 25 млн рублей о сносе памятника культуры врачами из Уфы
В Уфе беременная женщина получила проникающее ранение живота
Уфимцев шокировали огромные суммы в платежках за отопление: в «БашРТС» объяснили, в чем дело
Спасатели прекратили поиски пропавшего в Уфе Артема Мазова и двоих его детей