Уроженец Уфы продал успешный IT-бизнес и стал долларовым миллиардером

Накануне стало известно, что самый состоятельный уроженец Уфы Ратмир Тимашев стал еще богаче. Компанию «Veeam Software», которой он владел совместно со своим бизнес партнером Андреем Бароновым, купил американский инвестиционный фонд Insight Partners, сообщает издание vc.ru. По данным издания, сумма сделки составила 5 млрд долларов.

Как пишет американский Forbes, сделку по продаже планируют завершить в первом квартале 2020 года. Однако сам Тимашев и его партнер Баронов останутся в «Veeam Software» до середины 2021 года, а после ухода станут консультантами новых топ-менеджеров. При этом офис организации переедет в США, а пост генерального директора займет Уильям Ларджент, который ранее работал в «Veeam» в качестве вице-президента по операционной деятельности.

IT-бизнесмен Ратмир Тимашев и его бывший однокурсник по Московскому физико-техническому институту Андрей Баронов, основали «Veeam Software» в 2006 году. Штаб-квартира компании располагалась в Швейцарии, где, по слухам, живет и сам экс-уфимец из списка Forbes. Компания занимается автоматизацией управления данными, резервным копированием и кибер безопасностью.

В 2019 году состояние 53-летнего Ратмира Тимашева оценивалось примерно в 750 млн долларов, что позволило ему расположиться на 153 строчке рейтинга самых богатых бизнесменов России. После продажи компании Тимашев станет первым уроженцем Башкирии долларовым миллиардером.