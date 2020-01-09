Милош Бикович: «Уфа - красивый город, хочу вернуться сюда летом»

В новогодние каникулы приключенческая комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко стала лидером отечественного проката, собрав только за первую неделю показов более одного миллиарда рублей. История перевоспитания непутевого сына олигарха, над которым богатый папаша устроил психологический эксперимент, на время превратив мажора Гришу в крепостного крестьянина, пришлась по душе зрителям самых разных поколений. А накануне выхода «Холопа» в прокат исполнитель главной роли - сербский актер Милош Бикович побывал в башкирской столице: лично представил картину зрителям в кинотеатре «Киномакс» и пообщался с журналистами.

- Помимо того, что у нас получилась, я надеюсь, забавная, смешная комедия, это еще и теплое кино - человеческая история про отца и сына, - уверен Милош Бикович. - А еще у нас получилось кино, которое показывает молодому поколению «мажорские» ценности в том свете, который они заслуживают - высмеивает их. Поэтому я считаю, что это кино не только смешное, но еще и полезное. Я бы поставил высокую оценку этому фильму, не учитывая того, что я там сыграл. Режиссер хорошо сделал свою работу, и сценарист написал отличный сценарий, и мои коллеги - актеры хорошо сыграли.

- Вы сами верите, что человека двадцати семи лет можно перевоспитать, как вашего героя?

- Да, только это происходит не так, как в этом фильме - это, конечно, фантастика. Но на самом деле это происходит через жизненные испытания, искушения, трудности, когда человек бьется головой о стену - это уже называется «режиссура Бога». Как это происходит нам не всегда понятно, но это происходит - и вот в это я верю.

- А почему в фильме «Холоп» вас озвучивал другой актер? Вы же сами прекрасно говорите по-русски!

- Спасибо! Но есть некоторые тонкости речи, особенно, когда включается эмоция. Ритм сербской речи несколько другой: тогда нужно было бы объяснять зрителю, почему у моего героя легкий акцент или же переозвучивать. И продюсеры решили не разбивать ритм сцены и просто переозвучить.

- Когда бываешь в странах бывшей Югославии замечаешь, что русский язык знают только люди старшего поколения, а молодежь в основном предпочитает изъясняться с иностранцами по-английски. А вы как русский выучили?

- В школе учил, но это были мертвые знания: «Маша едет на троллейбусе?» - «Да, Маша едет на троллейбусе». Такие фразы, которыми в жизни редко пользуешься. На самом деле русский язык я выучил, когда уже переехал в Россию и стал на нем общаться. Что касается школьных уроков они мне, конечно, помогли - некая база все-таки была заложена, чтобы я окончательно не запутался в грамматике, склонениях.

- Как вы попали в фильм «Холоп»?

- Я снялся в сериале «Отель «Элеон», где тоже сыграл мажора. Это тоже комедия. И когда мне те же продюсеры предложили еще раз сняться в комедии и опять сыграть мажора, я сказал себе: «Это не надо делать», но меня убедили в обратном. Кстати, я вспомнил, что и в случае с сериалом «Отель «Элеон», было также: сначала я согласился, потом передумал и отказался, а в конце концов меня все-таки уговорили - и я им очень благодарен: они были правы. Я понял, что для успеха просто нужно отсутствие характера и опять согласился. А если серьезно, те роли, которые я сам выбирал, на которых настаивал, мечтал, затмевали другие важные критерии - сценарий, то, будет ли у меня возможность с этой командой сделать то, чего хочется и сделать качественно. Я просто хотел осуществить свое желание - и тогда я в основном ошибался.

«НА СЪЕМКАХ «ХОЛОПА» МЕНЯ ВСЕ ВРЕМЯ «ШТЫРИЛО»

- Но, наверняка, есть роли, которые вы мечтаете сыграть.

- Да, я хочу сыграть Ричарда Третьего у Шекспира, Порфирия Петровича из «Преступления и наказания», Яго в «Отелло» - это интересно, но я все-таки думаю, что самые интересные роли ждут меня, а я их не ожидаю.

- Вам интересней играть отрицательных персонажей, злодеев?

- Актеры обычно не делают таких разделений на положительного и отрицательного героев. Да, делают, но это не самое главное. Самое главное, насколько персонаж сам по себе противоречив: допустим, если человек инспектор, но он борется с депрессией и алкоголизмом, а при этом он у него дочка и он чувствует перед ней свою вину. Нужно усложнение характера, которое хорошо прописано и сценарий позволяет вам это сыграть. Отрицательные персонажи, которые мешают главному герою, интересны, потому что их придется оправдывать. А положительных персонажей обычно нужно несколько испортить, найти им некий недостаток, иначе они будут скучными, идеальными людьми.

- Роль Гриши в комедии «Холоп» далась вам легко?

- Мне было достаточно сложно. Во-первых, у меня была дикая аллергия на все: на лошадей, сено, одежду. Я все время сидел на антиаллергиках и меня от этого «штырило», поэтому мне играть было сложнее, чем обычно.

- Вам тяжело было вживаться в роль мажора Гриши? Как вы работали над образом, позаимствовали что-то у знакомых? Вам ведь, наверняка, доводилось общаться с очень обеспеченными людьми.

- Нет, на самом деле я не пересекаюсь с этими людьми. Редко я с мажорами дружу, по крайней мере, я так думаю. Идти к роли можно разными путями: если играешь убийцу или маньяка не обязательно встречаться с этими «приятными» людьми. Можно идти другим путем: сделать свою импровизацию прописанного в сценарии образа, используя воображение.

- Вы презентовали фильм «Холоп» в Уфе. Почему выбор пал именно на этот город?

- Мне предлагали поехать презентовать фильм в еще в один город, кроме Москвы, и я выбрал Уфу, потом что ничего не знал об этом городе. Мне сказали, что Уфа красивый город - и я в этом убедился. Хочу вернуться сюда летом, как турист.

«В РОССИИ МНОГО ХОРОШИХ РЕЖИССЕРОВ»

- Здесь есть своя киностудия - согласились бы сниматься в Уфе, если предложат?

- Это зависит не от того, насколько красив город, а от того, насколько хорош сценарий.

- А можете назвать режиссеров - российских и зарубежных, с которыми вам хотелось бы поработать в будущем?

- Я бы с удовольствие еще раз поработал с Михалковым. Еще с Олегом Трофимом - это молодой режиссер, мой друг, Константином Стацким, Климом Шипенко, ребятами, с которыми уже работал. Может быть, Звягинцевым - слава Богу у вас много хороших режиссеров. Из мировых - братья Коэн, Паоло Соррентино, может быть. Есть интересный молодой сербский режиссер Огнен Петкович. Сейчас я собираюсь делать кино с Слободаном Шияном - это один из лучших режиссеров Югославии. Он сделал паузу: лет десять-пятнадцать ничего не снимал. Может быть, кино будет сербско-русским, мы сейчас ждем ответа от русских партнеров. Называется «Большое ограбление трамвая» - это про первое кино, которое было снято в Белграде до Второй мировой войны и про первого режиссера, который писал критику для одного журнала, а его потом коммунисты арестовали, обвинив в коллаборации.

- Вы ощущаете себя «звездой»?

- Я не признаю этот статус и стараюсь жить с ним в мире. Потому что считаю, что, если человек начинает этот статус замечать и он начнет влиять на его жизнь, он не только потеряет возможность создать истинные образы, но и потеряет контакт с жизнью, и потеряет себя.

- Как вы отдыхаете, восстанавливаетесь после долгого перелета или утомительных съемок?

- Если я смогу выспаться, люблю потренироваться - занимаюсь боксом, играю в футбол, читаю, смотрю кино. Иногда хожу на массажи. Недавно, где-то год назад, я открыл для себя красоту прогулки, до этого для меня это был скучное занятие.